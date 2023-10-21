ستساعدك المقالة التالية: روابط V7N السياقية: خدمة شراء الروابط لتحسين محركات البحث والمدونين

أعلنت V7N الأسبوع الماضي أنها أطلقت خدمة جديدة لشراء الروابط والتي يمكن اعتبارها مزيجًا من إعلانات الروابط النصية وأنظمة تدوين الدفع لكل مشاركة، ولكنها مختلفة من حيث الأسلوب وموقع الروابط وهيكل التسعير.

روابط V7N السياقية يعمل من خلال المدونين الذين يضعون سطرًا من نسخة الإعلان السياقي في نهاية منشورات مدونة محددة.

لا تقوم النسخة بمراجعة المنتج أو تأييده، ولكنها على وجه التحديد إعلان يتكون من جملة، مع ربط بعض المصطلحات الموجودة في هذا المحتوى بصفحة المعلن، باستخدام النص الأساسي المطلوب لذلك المعلن.

سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف سينجح هذا الحل الإعلاني السياقي الجديد لسوق تحسين محركات البحث (SEO) ونظام كسب المال الجديد للمدونين.

من الناحية المثالية، سيكون المعلن قادرًا على استهداف منشورات مدونة محددة ذات صلة بالفعل بخدمته أو منتجه أو موضوعه، وموضع الشراء داخل تلك المنشورات.

يمكن لبعض المدونات، حتى مدونات الهواة، أن تتباهى بما يتراوح بين 1000 إلى 10000 مشاركة مؤرشفة. بالنسبة للدفعات البالغة 10 دولارات التي تدفعها V7N لكل مدون مقابل كل موضع إعلان على مدونة، يمكن للمدونة التي تحتوي على 1000 منشور مؤرشف أن تحقق بسهولة مبلغًا إضافيًا يتراوح بين 5000 إلى 10000 دولار هذا العام إذا تمكنت V7N من جذب عدد كافٍ من المعلنين المهتمين.

ومع فكرة قيام المعلن بشراء رابط مستهدف على مدونة مؤرشفة للنشر مقابل رسم لمرة واحدة قدره 20 دولارًا، فإن اختبار هذا النظام يعد أمرًا بديهيًا إلى حد ما.

وفقًا لـ V7N contextual Links، فإن نهج الارتباط المضمن فقط في صفحات مدونة محددة (وليس الموقع بأكمله) لا يهزم من حيث تحسين محركات البحث كما يلي:

* الروابط دائمة

* الروابط غير قابلة للكشف عن طريق محركات البحث

* تمنع اتفاقية عدم الإفصاح المفروضة الناشرين والمعلنين من الكشف عن الناشرين والمعلنين المشاركين

* من خلال بيع موضع الرابط بدلاً من التأييدات المدفوعة، فإننا نتجنب المشكلات الأخلاقية والدعاية السيئة التي تتبع نشر المدونة المدفوعة

* الوصول إلى المزيد من الناشرين والمعلنين المعتمدين بأسعار معقولة

والأفضل من ذلك، من وجهة نظر الناشر، أن خيار تحقيق الدخل من الروابط السياقية الجديد هو جزء آخر من لغز كسب المال بالمدونة. تعاونت مع شبكة ياهو للناشرين أو جوجل ادسنس، الإعلانات المغذية، الإعلانات التابعة لها، إعلانات الروابط النصية أو وسطاء الارتباط النصيو ReviewMe وعروض أخرى سهلة لتحقيق الدخل من المدونات،