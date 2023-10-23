ستساعدك المقالة التالية: زاوودني وماير: أبراج القوة في ياهو

زاوودني وماير: أبراج القوة في ياهو

يستضيف Webmaster Radio (webmasterradio.fm) برنامجًا إذاعيًا جديدًا بمشاركة جيريمي زاودني وتيم ماير من Yahoo Search. سيتضمن العرض الشهري الذي يستمر لمدة ساعة، Power Source، مراجعات لشركات التكنولوجيا المختلفة ونطاقات ما وراء الكواليس في عالم الإنترنت وربما حتى Yahoo.

من راديو مشرف الموقع : تيم ماير وجيريمي زاوودني، مقدم من Yahoo! بحث, هل يستمتع مضيفوك بساعة طاقة مع نظرة مثيرة على بعض أحدث وأهم الشركات في الوديان! اضغط على المقابلات والتعليقات من الأشخاص الذين يعملون خلف الكواليس… بالإضافة إلى ذلك، سيضيء تيم وجيريمي بأحدث الأحداث في عالم الإنترنت… وتفاصيل حول سعيهم المستمر للسيطرة على العالم! يتم بث هذا العرض يوم الأربعاء الأخير من كل شهر…تأكد من متابعتك.

قام جيريمي بمعاينة تشكيلة الليلة على مدونته:

ضيفنا [tonight] سيكون آدم ريفكين (مدونة) من Renkoo و106 Miles وKnowNow والعديد من الأنشطة الأخرى. لقد كان آدم حول المبنى عدة مرات. بقدر ما أستطيع أن أقول، فهو يعرف كل شخص في وادي السيليكون. أنا أعمل على بعض الأسئلة التي يمكننا طرحها عليه. إذا كان لديك أسئلة يجب أن نطرحها عليه، اسمحوا لي أن أعرف.

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