ستساعدك المقالة التالية: زيارة URL المباشرة تجلب المزيد من أرباح الموقع

يمكن أن يكون هذا مرة أخرى بمثابة ضربة أخرى لفعالية تحسين محركات البحث (SEO) والدفع لكل نقرة (PPC) كدراسة أجرتها Engine Ready، وهي شركة جاهزة للتسويق عبر الإنترنت، حيث لم يحقق أي منهما المزيد من الإيرادات على موقع التسويق عبر الإنترنت.

كما نقله نيويورك تايمزقامت Engine Ready بتحليل 18.7 مليون زيارة خلال عامين على مواقع الويب التي يديرها 27 من عملاء الشركة البالغ عددهم 500 عميل. قارنت الدراسة كيفية تفاعل العملاء مع القوائم المدفوعة ونتائج البحث العضوية. تتمتع القوائم المدفوعة بمعاملات ناجحة على الموقع بنسبة 17% أكثر من تلك التي تصل إلى الموقع من خلال نتائج البحث العضوية. كما أنفق زوار الموقع هؤلاء حوالي 18% أكثر على كل طلب. ولكن الزيارة الأكثر فعالية للموقع لم يقم بها أي من الاثنين. وبدلاً من ذلك، وجدت الدراسة أن أولئك الذين يزورون موقع التسويق عبر الإنترنت من خلال حركة المرور المباشرة القادمة من المستخدمين الذين يقومون بكتابة عنوان URL الخاص بالموقع على متصفحهم. المستخدمون الذين أتوا من الإشارات المرجعية يحققون أيضًا إيرادات أفضل للموقع.

وبالمثل، فإن هؤلاء الزوار سيعودون في أغلب الأحيان إلى الموقع في المستقبل، بل ويقضون أطول وقت، ويحصلون على أكبر قدر من المال، ومن المرجح أن يصبحوا مشترين. تبلغ قيمة زيارات هؤلاء المستخدمين 5.69 دولارًا أمريكيًا لكل منهم.

سواء كنت تعتقد بصحة الدراسة والشركة التي قامت بالدراسة أم لا، أعتقد أنه من الطبيعي أن أولئك الذين يدخلون عنوان URL الخاص بالموقع على متصفحهم لزيارة الموقع يحصلون على أعلى الإيرادات. هذا يعني ببساطة أن المستخدمين يعرفون الموقع ويثقون به بدرجة كافية حتى لا يكلفوا أنفسهم عناء البحث عنه عبر الإنترنت. ولكن لا يزال من الصعب التأكد مما إذا كان تحسين محركات البحث (SEO) أو الدفع بالنقرة (PPC) لا يعطي حقًا عوائد كافية لأصحاب المواقع.