ستساعدك المقالة التالية: سامسونج Galaxy تم تسريب أسعار S23 و S / 23 + و S23 Ultra لأوروبا ، ولم يكن مستخدمو Samsung سعداء

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سامسونج Galaxy تم تسريب أسعار S23 و S / 23 + و S23 Ultra لأوروبا ، ولم يكن مستخدمو Samsung سعداء

تم تسريب سعر سامسونج للموديلات القادمة من السلسلة “S” ، وذلك لإظهار أن الأسعار قد تظل كما هي مثل الموديلات السابقة من هذه السلسلة في الولايات المتحدة ، لكن الحالة ليست هي نفسها مثل الولايات المتحدة في أي مكان آخر. .

إشاعة سابقة من أستراليا جعلت الجميع على دراية بالأسعار والزيادة الهائلة فيها أيضًا لأول مرة ، والأسعار المسربة حديثًا للموديلات الجديدة من هذه السلسلة هو ما يثبت صحة هذه الإشاعة. ال Galaxy سيكون الطراز الأساسي S23 أغلى مائة يورو من طراز Galaxy الطراز الأساسي S22.

ال Galaxy S23 + النموذج الأساسي لديه 8 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجا بايت للتخزين سيكون مائة يورو أغلى من Galaxy إصدار S22 + بسعة 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجابايت من التخزين ، و 150 يورو أغلى من النموذج الأساسي Galaxy S22 + الذي يحتوي على سعة تخزين تبلغ 128 جيجابايت.

النموذج الأساسي لـ Galaxy سيكون S23 Ultra أغلى بـ 150 يورو من الطراز الأساسي Galaxy S22 Ultra ، لكنك تحصل على 256 جيجا بايت من التخزين بدلاً من 128 جيجا بايت مما يعني أن هذه صفقة عادلة أكثر من S23.

هذا يعني أن أرخص دول منطقة اليورو مثل ألمانيا والبنلوكس ، يجب أن تتوقع دفع 949 يورو للنموذج الأساسي Galaxy S23 و 1399 للطراز الأساسي Galaxy S23 Ultra مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة 256 جيجابايت. ال Galaxy من المرجح أن يكون S23 + 1199 مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة 256 جيجابايت ، على الرغم من أن التسريبات لم تذكر ذلك لمثل هذه الأسواق.

إذا حدث ذلك ، ستقرر Samsung الاستجابة للأسعار المتضخمة بما تفعله جميع الشركات الأخرى تقريبًا ، وهو المزيد من التضخم ، نظرًا لأنها الآن واحدة من أشهر العلامات التجارية التقنية على هذا الكوكب ولا تريد التسبب في أي شيء. يضر بشركتهم ، تمامًا مثل أي شخص آخر.

لكن التضخم هو نتاج ارتفاع الأسعار. إذا كنت مهتمًا بـ Galaxy هواتف S23 ، ربما يجب عليك توفير أكثر قليلاً مما كنت تتوقع توفيره في السابق ، بينما يحدث هذا قريبًا ، تقدم Samsung عادةً صفقات قيمة جيدة جدًا مقارنة بطلبات ما بعد الإصدار.

لذا ، إذا كنت تراقب صفقات الطلب المسبق هذه ، فستحصل على أفضل الصفقات الممكنة التي ستكون متاحة للنقطة القادمة في الوقت المناسب ، وقد يؤدي ذلك إلى التخلص من بعض الأسعار التي ستذهب إليها. سيتم تقديمها لمستخدمي Samsung في المرة القادمة.

من المؤكد أن مستخدمو Samsung ليسوا سعداء لأنهم سيضطرون إلى إنفاق أكثر بكثير مما كان متوقعًا على هواتف Samsung القادمة التي تتشابه عمليًا تقريبًا عند مقارنة مواصفاتها بطرازاتها السابقة ، وخاصة التخزين الخاص بها.

صرح Roland Quandt بما يلي Twitterو