ستساعدك المقالة التالية: سبرينت لتقديم البحث عن المعلومات المحلية

قالت شركة Sprint Nextel Corp. إنها تخطط يوم الاثنين لبدء خدمة دليل الهاتف المحمول المحلي بمعلومات مثل اتجاهات القيادة وأوقات عرض الأفلام، حيث تهدف إلى زيادة الإيرادات من خلال جعل العملاء يستخدمون هواتفهم لأكثر من مجرد التحدث.

….قد تكون الخدمة المقدمة من مزود الهاتف المحمول رقم 3 في الولايات المتحدة هي الأولى التي تتمتع بإمكانية جذب الجماهير لأنها سهلة الاستخدام وقد تم تصميمها للعمل على 70 بالمائة من هواتف المشتركين في مزود الخدمة البالغ عددهم 48 مليون تقريبًا من أغلى الهواتف إلى الأرخص، بحسب المحللين.

وقال المحلل إن الخدمات الحالية، بما في ذلك خدمة البحث المحلية من محرك بحث الويب الأكثر شعبية، Google Inc.، أكثر صعوبة في الاستخدام على الهواتف المحمولة من عرض InfoSpace الذي تم تصميمه خصيصًا للهواتف.

قال دونوفان: “الشيء الأنيق للغاية فيما فعلوه هو أنهم مكنوني من البحث في مجموعة واسعة من المعلومات باستخدام إبهامي وزر واحد فقط على الهاتف”، مشيرًا إلى أنه إذا بحث المستخدم على سبيل المثال، بالنسبة للفيلم، يتم أيضًا عرض تفاصيل المطاعم وأجهزة الصراف الآلي القريبة.

لقد أجريت استطلاعًا غير رسمي لبعض أفراد العائلة والأصدقاء، وكان 1 فقط من كل 10 أشخاص تحدثت معهم يستخدمون هواتفهم المحمولة في أي شيء آخر غير الاستخدام الأصلي. إنهم جميعًا يدركون حقيقة أنهم يستطيعون (نوعًا ما) الدخول إلى الويب باستخدام هواتفهم، ولكن على حد تعبير أحد المشاركين في الاستطلاع: “الشاشة صغيرة جدًا بحيث لا يمكنها رؤية أي شيء!” لذلك في رأيي ويدعمه البعض للغاية البيانات العلمية، وأي شيء يجعل الوصول إلى الويب باستخدام هواتفنا المحمولة أسهل هو أمر جيد.