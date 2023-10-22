ستساعدك المقالة التالية: ستاندفورد ديلي تسحب صفحة المدخل

ستاندفورد ديلي تسحب صفحة المدخل

بالأمس، انتشرت أخبار القرار المتكرر لصحيفة ستانفورد ديلي باستضافة صفحات المدخل. لكن إذا قمت بفحص صفحات المدخل اليوم، ستلاحظ أنها لم تعد موجودة. (الصفحات لا تزال للعرض في ذاكرة التخزين المؤقت لجوجل) في شهر مايو من عام 2005، توقفت صحيفة ستانفورد ديلي عن استضافة صفحات المدخل، ولكن من الواضح أن الصحيفة قررت، لسبب أو لآخر، العودة إلى ممارساتها القديمة.

اكتشف AussieWebmaster أن الصفحات المستضافة كانت تمر عبر Maverick Insight:

القصة تصبح أكثر إثارة للاهتمام. وفقًا لمدير الإعلانات عبر الإنترنت في The Stanford Daily “نحن نبيع فقط صفحات المحتوى المستضافة لشركة واحدة” – وهي Maverick Insight في maverickinsight.com – والآن أصبح لديهم مجال خاص بهم لذا لا توجد معلومات اتصال بهذه الطريقة…..

يقول GoogleGuy إنه سيحقق في صفحات مدخل صحيفة Stanford Daily على الرغم من أن الصفحات لم تعد موجودة.

أنا أتحقق من ذلك على الرغم من اختفاء الصفحة الآن، AussieWebmaster. شكرا لذكر ذلك.

سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف يتعامل جوجل ومحركات البحث الأخرى مع الصحيفة. مرة أخرى في مارس من عام 2005، تمت إزالة WordPress من فهرس Google لاستضافة صفحات مدخل مماثلة. بعد إزالة الصفحات المخالفة، تم السماح لـ WordPress بالعودة إلى الفهرس.

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يقوم مايكل نجوين بالتدوين بانتظام على الأنماط الاجتماعية وهو خبير في تحسين محركات البحث لـ شركة كبار المسئولين الاقتصاديين، شركة تحسين محركات البحث كاملة الخدمات.