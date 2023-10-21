ستساعدك المقالة التالية: ستكون نهاية تحسين محركات البحث (SEO) هنا بحلول يوم الجمعة. فقط في الوقت المناسب لتناول الشاي.

ديف باسترناك من شركة SEM/PPC لم أستطع مقاومة ذلك.

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كان عليه أن ينشر على مدونته DMNews.com قصة بعنوان “ناقد تحسين محركات البحث يجيب على منتقديه”، وهي في الواقع تكملة مباشرة لمنشوره “الأوقات العصيبة لشركات تحسين محركات البحث” منذ شهر تقريبًا.

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كان المنشور الأصلي يثير الكثير من الأشياء وأثار بعض الجدل في مجتمع SEO/SEM. 3 تعليقات في Dave’s Blog لا تعكس مقدار المناقشة حول ما كان يحدث بالفعل كنتيجة مباشرة للمنشور. أعتقد أن معظم الناس خائفون من استخدام لغة أقوى (دون الوقوع في الألفاظ النابية) أو إجراء بعض المناقشات الجادة حول أي من الأشياء المثيرة للحكة حقًا في مدونات DMNews اللطيفة والمثالية. كان الغوغاء “يقاتلون” في الأماكن “العامة” مثل منتديات SearchEngineWatch، حيث قاموا بملء 3 صفحات مقارنة بإجمالي 3 تعليقات في مدونة ديف.

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أول SEO للرد كان باري شوارتز في المائدة المستديرة لمحرك البحث، يليه راند فيشكين في SEOMoz الذي نشر هذا “الأمر لا يتعلق بالطحالب المتغيرة”.

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قام ديف بالتدوين حول نفس المشكلة في مدونته – SEO Today قبل أسبوعين، ولكن ذلك لم يلاحظه أحد إلى حد كبير. من خلال صناعة تحسين محركات البحث (SEO).

وكل ذلك بدأ بسبب منشور آن هولاند الإخباري المسكين في MarketingSherpa بعنوان “الأخبار السيئة: نمو شركة تحسين محركات البحث يقترب من التوقف تقريبًا. عادةً ما يكون MarketingSherpa شاملاً للغاية في أبحاثهم وأنا أميل إلى تصديق أرقامهم وأعتقد أيضًا أنهم قرأوا الأحداث بشكل صحيح. رغم أنني لا أتفق مع الاستنتاج العام لذلك،

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لقد لاحظت القصة عندما قام زميل مدون ReveNews.com مايكل موراي من Fathom SEO بنشرها على جمهور المنتسبين من خلال منشوره الذي يبدد أسطورة “SEO-Is-A-One-Time-Deal” القديمة. وبعد كل هذا هل تظن أن المسألة قد حسمت؟ من الواضح أن هذا ليس ما يثبت مشاركة مدونة ديف للمتابعة اليوم.

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، الذي ينافس المنشور الأصلي في الطول وأتمنى أيضًا أن يكون في العمق أيضًا. أعتقد أنه من المهم ألا يتم ترك المقالات ذات الرأي المتطرف مثل مقال ديف من اليوم بمفردها ليتم قراءتها من قبل الغرباء في الصناعة الذين يجب أن يعتقدوا أنها مقالة تعليمية وتمثل حقائق حقيقية، لأنه لم يختلف أحد على التصريحات التي تم الإدلاء بها ( هناك). التحقق من ذلك وتقديم ملاحظاتك. هتافات!

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كارستن كومبروفسكي من كومبروفسكي.كوم

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ملحوظة: في مجال التسويق بالعمولة، منشور مثل منشور ديف لن يتسبب حتى في انقطاع روتين الصباح المعتاد للناس. اعتاد المسوقون في هذا المجال على القراءة كل يوم على الأقل في مكان ما كيف ستذهب أعمال الشركات التابعة بأكملها إلى الجحيم قبل انتهاء الأسبوع. وهذا يزيد من صعوبة المسوقين التابعين ويجعلهم على استعداد للقتال من أجل بقاء الصناعة التي تعلموا أن يحبوها بشدة ويكرهونها على الأقل بنفس القدر، في نفس الوقت.