ستساعدك المقالة التالية: ستيف بالمر يتحدث عن مايكروسوفت وياهو مع واشنطن بوست

توقف ستيف بالمر في مكاتب واشنطن بوست لتناول القبعة على ما يبدو كجلسة إفطار مع محرريهم لمناقشة مايكروسوفت والبحث والإنترنت ووسائل الإعلام والتنميط والاستهداف السلوكي وكذلك تعاملات مايكروسوفت مع ياهو.

يناقش بالمر في المحادثة أهمية البحث كغراء يجمع جوانب الإعلان عبر الإنترنت والوسائط المتعددة، ويعترف بأن Microsoft تأخرت في لعبة البحث المدفوع، ويناقش كيف يعتقد أنه يمكن أن تعمل Microsoft وYahoo معًا.

يتوفر مقطع فيديو للمحادثة على موقع WashingtonPost.com وللاطلاع على أفكار بالمر حول وسائل الإعلام وYahoo، انقر فوق فيديو Ballmer حول مستقبل الإعلان.

قدمنا ​​عرضا؛ من الواضح أنه كان هناك اختلاف بين العرض والطلب. لقد عرضنا أقل مما يريدون. لقد تحركنا. لقد أجرينا بعض المناقشات بعد ذلك. لم نعد ننخرط في المناقشات حول الاستحواذ على الشركة بأكملها. ونحن نناقش أشكالا أخرى من التعاون الاستراتيجي. وهذا دقيق بنسبة 100 بالمئة.

واو، بالمر رجل مفعم بالحيوية حقًا ومتحمس للشركة التي يقودها ومستقبلها، حيث يضخ قبضتيه عدة مرات ويضرب كفيه لتضخيم نقاط مختلفة… إنه حقًا متعة المشاهدة.