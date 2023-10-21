ستساعدك المقالة التالية: ست طرق للحفاظ على خصوصية سجل البحث الخاص بك

ست طرق للحفاظ على خصوصية سجل البحث

تطرح أسئلة حول عالم محركات البحث حول جدل التتبع السلوكي من قبل محركات البحث وانتهاكات الخصوصية مثل تسرب بيانات AOL ومطالبة بعض الحكومات بتاريخ البحث أو المعلومات التي تحتفظ بها محركات البحث الرئيسية في العالم بشكل آمن.

أصدرت البرازيل مؤخرًا أمرًا لشركة Google بتسليم معلومات خاصة عن أعضاء Orkut الذين يستخدمون خدمة الشبكات الاجتماعية لوسائل غير قانونية مثل استغلال الأطفال في المواد الإباحية والاتجار بهم وأسباب أخرى متعلقة بالعصابات.

على الرغم من أن Orkut ليس محرك بحث، إلا أنه لا يزال ملكًا لشركة Google ومع تزايد الطلب على معلومات سجل البحث الخاص وتسريبها، قد يرغب مستخدمو الإنترنت في التراجع والتساؤل عن أسباب اختيار التخصيص واستخدام خدمة بحث واحدة كخدمة بحث على الإنترنت. سطح المكتب.

أصدرت مؤسسة الحدود الكهربائية قائمة بـ 6 طرق للحفاظ على خصوصية سجل البحث، وهو أمر مفيد جدًا لأولئك الذين يدافعون عن الخصوصية أو يريدون أن يظلوا مجهولين عبر الإنترنت:

* لا تضع معلومات التعريف الشخصية في عمليات البحث التي تجريها، على الأقل ليس بطريقة يمكن ربطها بعمليات البحث الأخرى التي تجريها. يجب عليك اتخاذ الاحتياطات الموضحة أدناه لتجنب الكشف عن هويتك لمحرك البحث الخاص بك على أي حال، ولكنها ضرورية بشكل خاص إذا كنت تريد إجراء بحث لمعرفة ما إذا كانت معلوماتك الشخصية قد ظهرت عبر الإنترنت أو تريد إجراء بحث مزيف عن اسمك .

* لا تستخدم محرك بحث يديره مزود خدمة الإنترنت الخاص بك. يعرف معظم مزودي خدمة الإنترنت بطبيعتهم من هم مستخدميهم، في أي وقت وعلى المدى الطويل. إذا كنت تستخدم أداة البحث الافتراضية الخاصة بهم، فسيعرفون من أنت وكل ما تبحث عنه. استخدم أداة البحث الخاصة بشخص آخر بدلاً من ذلك.

* لا تقم بتسجيل الدخول إلى حساب محرك البحث. إذا كنت تستخدم خدمة بريد إلكتروني قائمة على الويب أو خدمات أخرى يقدمها محرك البحث الخاص بك – مثل GMail أو Yahoo! البريد – انظر أدناه حول ملفات تعريف الارتباط.

* لا تقبل ملفات تعريف الارتباط من محرك البحث الخاص بك. إذا كنت تستخدم خدمة مثل البريد الإلكتروني المستند إلى الويب والتي تتطلب منك قبول ملفات تعريف الارتباط، فلا تسمح لمعلومات التعريف الشخصية الموجودة في بريدك الإلكتروني بالربط مع عمليات البحث التي تجريها. بالنسبة لمستخدمي Firefox، سيسمح لك ملحق CustomizeGoogle المجاني بإخفاء هوية ملف تعريف ارتباط البحث الخاص بك دون كسر GMail (راجع علامة التبويب “الخصوصية” في خيارات CustomizeGoogle). ما زلنا نبحث عن الملحقات التي توفر الوظائف المقابلة لمستخدمي Yahoo! وMSN وAOL. يمكنك أيضًا استخدام Privoxy، على الرغم من صعوبة تهيئته.

* استخدم متصفحًا منفصلاً أو ملفًا شخصيًا للمتصفح للبحث وللأنشطة الأخرى.

* استخدم وكيلًا لإخفاء الهوية، أو شبكة وكيل مثل Tor، لمنع محركات البحث من التعرف على عنوان IP الخاص بك، خاصة إذا كان مزود خدمة الإنترنت الخاص بك يمنحك عنوان IP نفسه في كل مرة تستخدم فيها الإنترنت.