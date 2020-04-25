سجلات Xenoblade: الإصدار النهائي يسمح للاعبين Switch بين الموسيقى التصويرية الأصلية والمعاد تصميمها

كشفت نينتندو الأسترالية أن اللاعبين يمكنهم الاختيار بين الموسيقى التصويرية الأصلية أو المعاد تصميمها سجلات Xenoblade: الطبعة النهائية.

في حين نينتندو أوروبا قد كشفت عن عينة موجزة من الموسيقى التصويرية المحسنة Twitter (موضوع Colony 9) ، كشفت نينتندو الأسترالية أنه يمكن للاعبين الاختيار بين الموسيقى التصويرية الأصلية أو المعاد صياغتها للعبة.

🔊 استرخ واستمتع بموضوع Colony 9 المعاد تسجيله # XenobladeChronicles: طبعة نهائية. اختر إما من الموسيقى التصويرية الأصلية أو المعاد تصميمها عندما تبدأ مغامرتك في 29 مايو! pic.twitter.com/dvb703yYjE – Nintendo AU NZ (NintendoAUNZ) 24 أبريل 2020

لم يتم الكشف عن تفاصيل أخرى في هذا الوقت. ما إذا كان يمكن للاعبين تغيير مسارهم الصوتي أثناء اللعب ، أو أنهم بحاجة إلى القيام بذلك قبل تحميل ملف حفظ ، يبقى أن نرى.

بالإضافة إلى ذلك ، فصل الخاتمة الجديد- سجلات Xenoblade: المستقبل متصل- تم الكشف عن أنها قابلة للعب كلما رغب اللاعب، حتى لو لم يضربوا المغامرة الرئيسية.

يمكنك العثور على القائمة (عبر Nintendo) أدناه.

انضم إلى القتال بين الإنسان والآلة في الإصدار النهائي من لعبة تقمص الأدوار هذه التي تحظى بشعبية كبيرة

اكتشف أصول Shulk بينما يتصادم هو ورفاقه مع خطر ميكانيكي لا يمكن إيقافه على ما يبدو. استخدم شفرة الرؤية المستقبلية ، وقم بتجميع الهجمات معًا ، وضع أعضاء حزبك بعناية في قتال استراتيجي وفي الوقت الحقيقي أثناء سفرك عبر عالم ضخم.

أثناء هجوم من الغزاة الميكانيكيين المعروفين باسم Mechon ، يكتشف Shulk أنه يمكنه الاستفادة من القوة الكاملة للشفرة الغامضة المعروفة باسم Monado. مع وجود Monado القوي في متناول اليد ، يخطط Shulk لهزيمة Mechon مرة واحدة وإلى الأبد.

بالإضافة إلى Mechon ، ستقابل الحياة البرية التي تتراوح بين الانقراض والقتل. راقب ما يجذب انتباه الوحوش لتجنب الصراع غير المرغوب فيه … أو جرب يدك في إسقاط وحش فريد قوي للغاية.

قم بترقية حفلتك أثناء تقدمك في المغامرة من خلال اختيار المعدات ، وتعزيز مهارات الأسلحة ، واستخدام الأحجار الكريمة الممنوحة. ضع رفاقك الذين يمكن الاعتماد عليهم للعمل عن طريق ملء مقياس الحفلة لإطلاق هجوم تسلسلي ومهاجمة الأعداء بتتابع سريع!

سجلات Xenoblade: الطبعة النهائية تطلق 29 مايو ل Nintendo Switch.

صورة: Twitter



