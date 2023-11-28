ستساعدك المقالة التالية: سر النجاح يكمن في هذه الأشياء الثلاثة

ربما تكون قد أدركت أنني لست عادةً من النوع الذي يكتب منشورات من نوع woo-woo، ويتحدث عن لآلئ الحكمة التي ستغير طريقة تفكيرك. هذا ليس أنا فقط. أفضّل القطع والتجفيف والخطوات البسيطة والصيغ الحقيقية القابلة للتكرار. حسنًا، اليوم، لدي القليل من الاثنين لك. اليوم سوف تتعلم سر النجاح.

ولكن، لحسن الحظ بالنسبة لك، فهي ليست مجرد كلام مبتذل أو درجة البكالوريوس عديمة الفائدة التي لن تفيدك في العالم الحقيقي. أعتقد في الواقع أن سر النجاح يكمن في هذه الأشياء الثلاثة التي سأشاركها معك.

أنا في الواقع أتحدث عن سر نجاحي كثيرًا.

في كل مرة يخبرني أحد الطلاب أنهم يعانون من “متلازمة المحتال”، أو أسمع أنهم خائفون من بدء مشروعهم الخاص… دائمًا ما أشاركهم السر (أو في الواقع الأسرار!).

اعتقدت أنه منذ أن واجهت هذا الموقف كثيرًا في حياتي Facebook المجموعة، يجب أن أشاركها معكم. لذلك، استمع!

سر النجاح رقم 1: الشخصية الجيدة

الآن، لا تقلق – أنا لست هنا لأحكم على أي شخص أو أخبرك أنك بحاجة إلى التصرف مثل مهرج الفصل أو الشخص ذي الحذاء الصغير الجيد حتى يتم تعيينك. ولكن من المحتمل أن يكون التمتع بشخصية جيدة هو الشيء رقم 1 الذي تحتاجه لكي تصبح مالكًا تجاريًا ناجحًا عبر الإنترنت.

إذا كان هناك حقا فقط واحد سر النجاح، هذا هو.

كلما فتحت برنامج التدريب التوقيع الخاص بي، أتلقى دائمًا عددًا كبيرًا من الأسئلة من المتقدمين. ربما يكون السؤال الأكثر شيوعًا الذي أسمعه هو “ما الذي يمكنني فعله للحصول على فرصة أفضل ليتم اختياري؟” أو “ما الذي تبحث عنه تحديدًا في المتدرب؟”

الجواب على هذا النوع من الأسئلة بسيط. الشيء رقم 1 الذي أضعه في الاعتبار عند اختيار المتدرب هو شخصيته.

لكن عندما أقول أنه يجب أن تتمتع بشخصية “جيدة”، فهذا ليس وصفًا حقيقيًا، أليس كذلك؟ بصراحة، رغم ذلك، الشخصية ذاتية جدًا. سواء كنت تتمتع بشخصية “جيدة” أم لا، فهذا يعتمد حقًا على من تتحدث إليه في الوقت الحالي.

ومع ذلك، هناك بعض المؤشرات التي أبحث عنها شخصيًا إذا كنت أرغب في العثور على شخص يتمتع بشخصية “جيدة”. قد يكون لدى الأشخاص الآخرين قوائم مختلفة قليلًا عني، لذا استخدم هذا كمثال:

سمات شخصيتي المفضلة في المقاول/الموظف:

أنيق وسهل الإعجاب به

محادثة جيدة

ودود ولطيف

إيجابية ومتفائلة

صادقة والتواصل

في الأساس، أريد فقط أن أنسجم معهم وأشعر وكأننا “ننقر” أثناء المقابلة.

إذا كنت شخصًا يميل إلى مواجهة مشكلة “النقر” مع الأشخاص، فلن أكذب – فمن المرجح أن تكون هذه مشكلة خطيرة عندما يتعلق الأمر بجذب العملاء وحجزهم.

لكن هذا لا يعني أنه لا يمكنك التغيير أو التحسن!

عندما بدأت مشروعي الخاص لأول مرة، كنت خجولًا للغاية ومتوترًا عند التحدث مع العملاء المحتملين. لقد شعرت بالرعب من مكالمات الاكتشاف وتجمدت تمامًا في الفيديو. ولكن بعد الكثير من الممارسة والتجربة والخطأ، وصلت في النهاية إلى النقطة التي غالبًا ما أقوم فيها “بالنقر” مع الآخرين ويمكنني بسهولة تكوين صداقات مع أصحاب الأعمال الآخرين عبر الإنترنت.

إذا كنت تتطلع إلى العمل بنشاط على شخصيتك، أنا أحب هذه النصائح من LifeHack.

بالإضافة إلى مساعدتك في الحصول على العملاء، فإن التمتع بشخصية جيدة يمكن أن يساعد في تنمية علامتك التجارية. يجب أن أقول إن شخصيتي كانت أ ضخم عامل في النجاح الشامل لعملي. وعندما أفكر في الأشخاص الناجحين الآخرين الذين أعرفهم، فإنهم جميعًا يتمتعون بشخصيات مذهلة حقًا.

سر النجاح رقم 2: أخلاقيات العمل الحازمة

الشيء الفريد في إدارة عملك الخاص هو أنك المسؤول بالكامل. وهذا يعني أنك تتخذ جميع القرارات لنفسك ولعملك.

أعلم أن الأمر يبدو وكأنه لحظة “دوه”. ولكن ما لم تكن تمتلك شركة لفترة من الوقت، فقد لا تكون على دراية بمدى صعوبة التعامل مع هذه الحقيقة.

نظرًا لأنك المسؤول، فإن الشخص الوحيد الذي عليك الرد عليه هو نفسك. بالتأكيد، قد يكون لديك عملاء وزبائن، ولكنك دائمًا رئيس نفسك في نهاية اليوم. وهذا يعني أنك بحاجة إلى مراقبة نفسك.

قد تظن أنك عامل مجتهد، ولكن فقط انتظر حتى لا يكون هناك مدير يراقبك أو يخبرك بما يجب عليك فعله.

انه قصة مختلفة تماما.

فكر في العودة إلى المدرسة الثانوية أو الكلية وتذكر الاختبارات والمشاريع والأوراق الكبيرة. هل كنت شخصًا بدأ على الفور وقام بالعمل بخطى سريعة؟ أم أنك مماطلت وانتظرت حتى آخر ثانية؟

لا أعرف عنك، ولكن على الرغم من أنني شخص من النوع A تمامًا، إلا أنني كنت لا أزال في تلك المجموعة الثانية.

على عكس المدرسة أو الوظيفة “العادية”، لا توجد مواعيد نهائية قابلة للتنفيذ، أو معلمون/رؤساء غاضبون للإشراف على أخلاقيات عملك. لذلك عليك أن تكون قادرًا على إجبار نفسك على القيام بالأشياء حتى عندما لا ترغب في ذلك.

لأكون صادقًا، ربما يكون هذا هو سر النجاح الذي كنت أعاني منه شخصيًا دائمًا. لقد تحسنت بالتأكيد مع مرور الوقت، والحمد لله. حتى قبل أن أبدأ عملي، كنت أعلم أن هذا سيكون مشكلة بالنسبة لي.

لحسن الحظ، الأمر يشبه الإدمان إلى حد ما – معرفة أنك قد لا تمتلك كل أسرار النجاح تحت السيطرة الكاملة هو نصف المعركة.

إن امتلاك التصور الذي يجعلك قادرًا على قول “أنا أعاني من هذا” ومعرفة كيفية حله هو أمر رائع حقًا دليل قوي على أنك ستكون رجل أعمال رائع.

بالنسبة لي، فإن استخدام أدوات مثل Asana وتقويم Google لإدارة العملاء وقوائم المهام والمشاريع والتواريخ ساعدني حقًا في التغلب على هذه المشكلة. لدي أيضًا مدير مشروع في فريقي الذي يركلني عندما أحتاج إليه!

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إذا لم يكن لديك مدير مشروع خاص بك، والأدوات لا تكفي، فإن إحدى النصائح الجيدة التي يمكنني تقديمها لك هي العثور على صديق للمساءلة أو مجموعة العقل المدبر التي يمكنك استخدامها للمساعدة في إبقائك على المسار الصحيح.

لذلك، مرة أخرى، على الرغم من أن هذا سر مهم للغاية للنجاح عندما يتعلق الأمر بإدارة الأعمال التجارية، إلا أن أخلاقيات العمل لديك هي شيء يمكنك العمل عليه بمرور الوقت. تحتاج فقط إلى أن يكون لديك العزم على ذلك يريد أن يكون لديك أخلاقيات عمل جيدة. إذا كان لديك ذلك، يمكنك معرفة كيفية التحسن تمامًا.

سر النجاح رقم 3: الرغبة في التعلم

السر الأخير للنجاح هو أنك تحتاج إلى الرغبة في التعلم.

هذا الفضول الطبيعي هو شيء ستجده لدى معظم رواد الأعمال. إذا لم يكن تعلم أشياء جديدة أمرًا ممتعًا بالنسبة لك، فهذا بالتأكيد علامة حمراء على أن بدء مشروع تجاري قد لا يكون خيارًا جيدًا بالنسبة لك.

كصاحب عمل، خاصة في البداية، هناك الكثير من الأشياء التي تحتاج إلى تعلمها. سيكون عليك أن تملأ رأسك بالمعرفة حول مواقع الويب ووسائل التواصل الاجتماعي والتسويق والحزم والإعلانات والرسومات ومليون شيء آخر.

إذا كان التعرف على الجوانب المختلفة للأعمال لا يثير اهتمامك؟ خمين ما؟ ربما لن يكون امتلاك مشروع تجاري أمرًا ممتعًا للغاية!

العمل هو كل شيء عن التعلم. ويجب أن تكون قادرًا على تنفيذ تلك الأشياء التي تتعلمها من أجل إنشاء المنتجات، وبيع خدماتك، وإجراء تغييرات في عملك، والتحسين بمرور الوقت.

لحسن الحظ، هناك القليل من “الخروج” عندما يتعلق الأمر بهذا السر أيضًا. إذا كان لديك الكثير من المال، يمكنك توظيف أشخاص لمعرفة الأشياء وتنفيذها نيابةً عنك.

ولكن إذا كانت لديك ميزانية محدودة، فسوف تحتاج إلى أن تكون على مستوى مهمة التعليم الذاتي.

وهذا شيء دائم التغير، ومتزايد باستمرار. لن “تنتهي من التعلم” أبدًا عندما يتعلق الأمر بالأعمال. أنت بحاجة إلى الاستمرار في تعليم نفسك وتنفيذ أفكار جديدة كل يوم.

وأهم ما يمكن استخلاصه من كل هذا هو أن غالبية من الأشخاص الذين أتحدث إليهم يوميًا لديهم بالتأكيد ما يلزم للنجاح كرائد أعمال عبر الإنترنت.

السر الحقيقي للنجاح هو أكثر من ذلك بكثير كم تريد ذلك من أي شيء آخر.