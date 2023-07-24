ستساعدك المقالة التالية: سلسلة بريد إلكتروني ترحيبية تجذب المشتركين الجدد

هل تواجه صعوبة في الحفاظ على مشاركة المشتركين الجدد؟

لن يكون المشتركون نشيطين أبدًا كما هم عندما اشتركوا لأول مرة في قائمتك. هذا يعني أنك سترغب في تقسيمهم وتوجيههم إلى المحتوى والمنتجات المناسبة في أسرع وقت ممكن.

في هذا المنشور ، سنغطي سلسلة بريد إلكتروني ترحيبية يمكنك استخدامها للحفاظ على مشاركة المشتركين الجدد.

ما هي سلسلة البريد الإلكتروني الترحيبية؟

تحتوي معظم خدمات التسويق عبر البريد الإلكتروني على أجهزة الرد الآلي والتجزئة والأتمتة المضمنة في أنظمتها الأساسية افتراضيًا هذه الأيام.

الرد الآلي عبارة عن سلسلة من رسائل البريد الإلكتروني التي يمكنك إرسالها إلى جمهورك تلقائيًا وفقًا لجدول زمني.

الشرائح هي أدوات يمكنك استخدامها لتنظيم جمهورك في مجموعات مختلفة بناءً على اهتماماتهم والإجراءات التي يتخذونها أثناء وجودك في قائمتك.

الأتمتة عبارة عن أجزاء من السحر تعمل خلف الكواليس في قائمتك ، وتقسيم المشتركين إلى شرائح بناءً على مشغلات محددة مسبقًا ، وإرسال رسائل بريد إلكتروني إليهم عندما يكملون الإجراءات المذكورة أعلاه ، وما إلى ذلك.

يمكنك دمج هذه المكونات لتنفيذ إحدى المجموعات الأولى من رسائل البريد الإلكتروني التي سيتلقاها المشتركون الجدد منك: سلسلة بريد إلكتروني ترحيبي.

كما يوحي الاسم ، فإن سلسلة البريد الإلكتروني الترحيبية عبارة عن مجيب آلي يمكنك إعداده لتعريف المشتركين الجدد بنفسك ومحتواك وعلامتك التجارية ككل.

ما هو الغرض من سلسلة البريد الإلكتروني الترحيبية؟

السماح للمشتركين بالتعرف عليك وعلى علامتك التجارية هو مجرد أحد الأهداف التي يمكنك تعيينها لسلسلة رسائل البريد الإلكتروني الترحيبية. يمكنك أيضًا استخدامه كفرصة لبيع المنتجات للمشتركين الجدد ، وعلى الرغم من أن ذلك قد يكون ناجحًا للمسوقين الآخرين ، فقد لا يكون فعالًا بالنسبة لك.

هذا بسبب التنوع الموجود في جمهورك بشكل طبيعي. يجب عليك إنشاء شرائح في قائمتك للمشتركين الذين اشتروا أو لم يشتروا منتجًا معينًا حتى الآن ، ولأولئك الذين أعربوا عن اهتمامهم بمنتج من خلال الاستفادة من مغناطيس الرصاص المجاني أو النقر فوق عنوان URL محدد.

ومع ذلك ، يجب عليك أيضًا إنشاء شرائح للمجموعات المختلفة داخل جمهورك ، وإنشاء منتجات لكل شريحة على حدة ، ثم استخدام الرد الآلي المنفصل لتسويق تلك المنتجات إلى شرائحها الخاصة.

فكر بعبارات أصغر ، واستخدم سلسلة البريد الإلكتروني الترحيبية للحفاظ على تفاعل المشتركين الجدد.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن إدراج الروابط والإجراءات لقرائك لأداءها خلال السلسلة سيعودهم على التفاعل مع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك.

البريد الإلكتروني 1: قدم نفسك ومدونتك

سيتم تخصيص رسائل البريد الإلكتروني القليلة الأولى لمشترك جديد لجعلهم يؤكدون اشتراكهم واسترداد مغناطيس الرصاص المجاني الذي قدمته في نموذج الاشتراك الخاص بك. ومع ذلك ، يجب تخصيص أول رسالة بريد إلكتروني في سلسلة رسائل البريد الإلكتروني الترحيبية لإخبار المشترك بالمزيد عن نفسك.

دعهم يعرفون من أنت من خلال إخبارهم بالخبرة التي لديك في مجال تخصصك ولماذا اخترت بدء مدونتك. يمكنك أيضًا مشاركة بعض الحكايات عن حياتك وهواياتك. إذا كان لديك فريق ، فيجب عليك تقديمهم أيضًا.

والأهم من ذلك ، أخبر المشترك الخاص بك بما يمكن أن يتوقعه منك. على سبيل المثال:

كم مرة ستظهر رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك في صندوق الوارد الخاص بهم؟

ما نوع المحتوى الذي ستشاركه معهم؟

هل ترسل نشرة إخبارية أسبوعية؟

لا ينبغي أن يكون هذا البريد الإلكتروني طويلاً. في الواقع ، يجب أن تبقيها مختصرة لمنع المشترك الجديد الخاص بك من الركض إلى التلال خوفًا من أن تكون رسائل البريد الإلكتروني الطويلة هي القاعدة بالنسبة لك.

غالبية يجب أن يكون لرسائل البريد الإلكتروني التي ترسلها غرضًا مركزيًا واحدًا يتمثل في عبارة واحدة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء، وهذا البريد الإلكتروني لا يختلف. أثبتت العديد من العبارات التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء أنها مربكة للمستهلكين. من المرجح أن يتخذوا قرارات عندما يواجهون خيارات أقل.

أثناء قيامك بتعريف المشترك الجديد الخاص بك على أنواع المحتوى الذي تنشئه ، اختر جزءًا من المحتوى للترويج له وتقديمه كدعوة إلى العمل.

من الأفضل استخدام منشور موثوق أو أحد أكثر أجزاء المحتوى شيوعًا حتى تتمكن من ترك انطباع أفضل.

البريد الإلكتروني 2: اكتشف أكبر نقاط الضعف لدى المشترك

أنجح الأعمال في حل المشكلات. نعم ، يلعب التسويق دورًا كبيرًا وهو سبب وجود هذه المقالة ، ولكن حل المشكلات هو جوهر كل ذلك.

تعد شركات مثل Airbnb و Uber من بين أكبر الأمثلة على ذلك. لقد كسروا القالب من خلال توفير حلول جديدة للصناعات عالية التشبع. يمكنك استخدام هذه الإستراتيجية نفسها على نطاق أصغر بكثير من خلال توفير حلول للمشاكل التي يواجهها جمهورك من خلال المحتوى الخاص بك وأشياء مثل الكتب والدورات التدريبية.

هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها العثور على أكبر نقاط الألم لدى جمهورك ، ولكن هناك طريقة بسيطة تتمثل في إجراء مسح لهم بمجرد اشتراكهم في قائمتك. في الرسالة الإلكترونية الثانية ، شارك القليل من الأفكار حول مشكلة واجهتها في مجال تخصصك. اختصرها في بضع جمل حتى لا تلقي بظلالها على دعوتك إلى العمل.

أغلق البريد الإلكتروني بسؤال بسيط:

البريد الإلكتروني 3: التأكد من رؤية رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك

قامت Google بإجراء تغييرات كبيرة على خدمة البريد الإلكتروني الخاصة بها عندما قدمت علامات تبويب في Gmail مرة أخرى في عام 2013. بدلاً من تلقي كل بريد إلكتروني على شاشة واحدة ، يتم تنظيم رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك بطريقة يتم بها تسليم رسائل البريد الإلكتروني المهمة إلى علامة التبويب “الأساسي” ، ورسائل البريد الإلكتروني من منصات التواصل الاجتماعي في علامة التبويب “الاجتماعية” ورسائل البريد الإلكتروني التسويقية في علامة التبويب “العروض الترويجية”.

على الرغم من أنه لن يضع رسائل البريد الإلكتروني التي ترسلها إلى جمهورك في الظل كما يفعل مجلد البريد العشوائي ، إلا أنه لا يزال يتركك في الظلام حيث تصبح رسائلك الإلكترونية مدفونة بين العروض من المتاجر والخدمات عبر الإنترنت.

بدلاً من ذلك ، أرسل رسالة بريد إلكتروني بسيطة تطلب من المشتركين وضعك في علامة التبويب “الأساسي” عن طريق سحب إحدى رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك إليها. استخدم “هل تتلقى رسائلي الإلكترونية؟” كخط الموضوع.

البريد الإلكتروني 4: قسّم المشتركين

التالي، جعل المشتركين يقسمون أنفسهم إلى قائمة البريد الإلكتروني الخاصة بك. تذكر عندما تحدثنا عن التجزئة في وقت سابق؟ يجب أن يكون لديك شريحتان أو بضع شرائح تم إعدادهما في نظام خدمة التسويق عبر البريد الإلكتروني الذي تستخدمه.

يتيح لك ذلك إرسال محتوى مستهدف ورسائل بريد إلكتروني تسويقية إلى المشتركين بناءً على اهتماماتهم ومستويات مهاراتهم.

يمكن أن يخبرك النموذج أو الصفحة التي يستخدمها القارئ للاشتراك في قائمتك بالكثير حول موقعهم على أي نطاق تستخدمه لتقسيم جمهورك ، ولكنه ليس بالدقة التي يمكن أن تكون.

بدلاً من ذلك ، خصص بريدك الإلكتروني الرابع لتقسيم المشتركين بأنفسهم عن طريق مسحهم بسؤال بسيط وجعل كل خيار يمثل شريحة مختلفة في قائمتك. استخدم ميزات الأتمتة التي تقدمها خدمة التسويق عبر البريد الإلكتروني لإضافة روابط إلى كل خيار لنقل المشترك الخاص بك إلى المقطع المخصص للخيار الذي يختارونه.

إذا كان لديك مدونة حول التدوين ، على سبيل المثال ، فقد يكون لديك شرائح بناءً على مراحل التدوين التي يتواجد فيها المشتركون في قناتك. سيكون أحد الأقسام مخصصًا للمشتركين الذين لم يبدأوا مدونة ، مع ذلك ، قسم للمدونين الذين لديهم مدونة ولكن لم يربحوا الكثير من المال ، والآخر للمدونين الذين يجنون أرباحًا باستمرار.

يجب أن يكون البريد الإلكتروني نفسه بسيطًا. أخبر المشترك الخاص بك أنك تريد خدمتهم بشكل أفضل من خلال إرسال محتوى يساعدهم بالفعل في الوصول إلى أهدافهم.

ثم اطرح عليهم سؤالًا بسيطًا متبوعًا بخياراتك:

يقوم بعض المسوقين بتضمين مسار مبيعات قصير من ثلاثة إلى أربعة بريد إلكتروني في سلسلة الترحيب الخاصة بهم. يمكنك القيام بذلك أيضًا إذا كان لديك منتج ذي صلة بمشتركي قناتك بغض النظر عن الشرائح التي ينتمون إليها.

ومع ذلك ، إذا كانت لديك منتجات ذات صلة فقط بشرائح معينة ، فسترغب في إرسال مسار مبيعات منفصل لكل شريحة بدلاً من ذلك. افعل ذلك عن طريق إنشاء سلسلة منفصلة لكل قسم من الشرائح الخاصة بك وتخصيص المجموعة الأولى من رسائل البريد الإلكتروني في السلسلة لمسار التحويل الخاص بك.

سنتحدث عن إضافة بداية مسار تحويل المبيعات إلى سلسلة الترحيب الخاصة بك بعد قليل.

البريد الإلكتروني 5: السماح للمشتركين بإلغاء الاشتراك في رسالتك الإخبارية الأسبوعية

منذ فترة طويلة في السنوات الأولى من تسويق البريد الإلكتروني عبر الإنترنت كان كل شيء يتعلق بالنشرات الإخبارية. لم يكن لديك شرائح. لم يكن لديك مسارات مبيعات. هيك ، لم يكن لديك حتى أكثر من نموذج بريد إلكتروني.

لقد قمت ببساطة بإرسال تحديث إلى المشتركين لديك ، عادةً مرة واحدة في الأسبوع ، يعرض جميع المشاركات التي نشرتها منذ آخر رسالة إخبارية.

لا تزال الرسائل الإخبارية الأسبوعية وسيلة رائعة لإبقاء جمهورك على اطلاع دائم بما تنوي فعله. ومع ذلك ، قد لا تلقى رسائل البريد الإلكتروني هذه صدى جيدًا لدى بعض المشتركين ، لذلك سترغب في منحهم طريقة لإلغاء الاشتراك مبكرًا.

يمكنك استخدام نفس مشغلات الارتباط الآلي المذكورة في القسم السابق لإضافة رابط إلغاء الاشتراك إلى أسفل كل رسالة إخبارية ترسلها ، ولكن سيكون من السهل تفويتها نظرًا لطول المدة التي تستغرقها هذه الأنواع من رسائل البريد الإلكتروني.

خصص رسالة البريد الإلكتروني الخامسة هذه لدعوة للعمل تتيح للمشترك إلغاء الاشتراك في هذه الأنواع من التحديثات. تأكد من جدولة هذا الإرسال بعد أن يتلقى المشترك رسالة إخبارية واحدة على الأقل.

البريد الإلكتروني 6: كسب المزيد من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي

قد يبدو أن وجود مشتركين في البريد الإلكتروني يتابعونك على وسائل التواصل الاجتماعي أمر زائد عن الحاجة ، ولكن هناك عدة أسباب مختلفة تجعل ذلك مفيدًا لك.

الأول يتعلق بالطريقة التي يتعامل بها المشترك مع منشئي المحتوى الذين يهتمون به. ليس كل المستهلكين مجتهدين عندما يتعلق الأمر بصناديق البريد الوارد الخاصة بهم. قد يكون البعض مشتركًا في العشرات من قوائم البريد الإلكتروني بينما قد يقوم الآخرون ببساطة بفحص صناديق البريد الوارد الخاصة بهم مرة واحدة كل فترة.

في هذه الحالة ، سيكون لديك احتمالات أفضل بكثير لإبقائهم على اطلاع إذا تلقوا تحديثات من مصادر متعددة.

والثاني يتعلق بالخوارزميات. أنت تعرف بالفعل هذه القاعدة البسيطة: كلما زاد عدد المتابعين لديك ، زاد تأثيرك. ما قد لا تكون على دراية به هو الخوارزميات ، أو العمليات الآلية ، التي تدعم كل منصة وسائط اجتماعية.

إذا لم تتلق قدرًا ثابتًا من المتابعات والإعجابات والمشاركات ، فلن تُدرج الخوارزميات منشوراتك في الجداول الزمنية للأشخاص ، حتى لو كانوا يتابعونك.

أخيرًا ، إن قيام المشتركين بمتابعتك على وسائل التواصل الاجتماعي سيجعلهم أكثر عرضة لمشاركة المحتوى الخاص بك مع متابعيهم ، مما يسمح لك باستخدام الدليل الاجتماعي في إستراتيجيتك التسويقية.

يمكنك بالتأكيد إنشاء بريد إلكتروني واحد لكل منصة وسائط اجتماعية تستخدمها ، ولكن قد يكون من الأفضل الترويج لها جميعًا دفعة واحدة بدلاً من إرسال نفس النوع من البريد الإلكتروني إلى المشترك الخاص بك مرارًا وتكرارًا. يمكنهم اختيار متابعتك على الأنظمة الأساسية التي يستخدمونها بأنفسهم.

استهل هذا البريد الإلكتروني بأوصاف موجزة لنوع المحتوى الذي يمكن للمشتركين توقع تلقيه منك على كل نظام أساسي. يمكنك حتى تضمين لقطات شاشة.

افكار اخيرة

دعنا نتحدث عن بعض رسائل البريد الإلكتروني الإضافية التي يمكنك إضافتها إلى سلسلة الترحيب الخاصة بك ، كما وعدت ، بدءًا من قمع المبيعات المذكور سابقًا. إذا كان لديك منتج يهتم به جمهورك بالكامل ، فأضف بريدًا إلكترونيًا إضافيًا إلى سلسلتك للترويج لعرض مجاني مرتبط به.

إذا نقر المشترك على العرض ، فأضفه إلى مجموعة أو علامة تضعه على أنه مهتم بهذا المنتج ، ثم أنشئ سلسلة مجيب آلي منفصلة لتلك العلامة التي تبدأ مسار مبيعات لهذا المنتج.

إذا قررت استخدام هذا البريد الإلكتروني ، فتأكد من أنه الأخير في سلسلة البريد الإلكتروني الترحيبي لتجنب إرسال عدد كبير جدًا من رسائل البريد الإلكتروني مرة واحدة.

يمكنك أيضًا إضافة رسائل بريد إلكتروني للترويج لأنواع مختلفة من المحتوى الذي تنشئه ، مثل بودكاست أو ملف YouTube القناة والمشاريع التي تديرها.

عند إنشاء سلسلة الرد الآلي في خدمة التسويق عبر البريد الإلكتروني ، يمكنك تحديد مدة الانتظار قبل إرسال البريد الإلكتروني التالي. من الأفضل الانتظار ثلاثة أيام على الأقل لتجنب إغراق صندوق الوارد الخاص بالمشترك برسائل البريد الإلكتروني.

إذا أضفتها إلى شرائح وعلامات ومجموعات إضافية ، تأكد من أن سلسلة المجيب الآلي الإضافية التي اشتركوا فيها لن تتعارض مع بعضها البعض عن طريق إرسال رسائل البريد الإلكتروني في نفس الأيام أو عدة مرات في الأسبوع. يمكنك تجنب ذلك عن طريق وضع رسائل البريد الإلكتروني المصممة لإضافة مشتركين إلى هذه الأجزاء في نهاية سلسلة البريد الإلكتروني الترحيبي.

تعتبر سلسلة الرد الآلي المدروسة والمرسلة بشكل استراتيجي عاملاً أساسيًا للحفاظ على تفاعل المشتركين.