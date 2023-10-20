ستساعدك المقالة التالية: سمات Google الأساسية تعيد تعريف التسوق عبر الإنترنت

منذ حوالي أسبوعين تلقيت مكالمة هاتفية من صديقي بريان سميث تغذية فردية ومحركات المقارنة للحصول على بعض التعليقات حول إضافة سمات جديدة ومخصصة إلى خلاصة التسوق في Google Base (Froogle).

قام بريان بتغطية هذه السمات في مدونته SingleFeed، لكنه لم يتعمق في ما يمكن أن تعنيه هذه السمات للمتسوق عبر الإنترنت أو كيف يمكن للتجار الاستفادة الكاملة من هذه السمات للتغلب على قوائم Google.

في الأساس، يتيح Google Base للتجار عبر الإنترنت تحميل خلاصات وصف المنتج التي تتضمن تقليديًا حقول مثل الحجم والصورة والوزن واللون والسعر… وما إلى ذلك، من أجل المقارنة والتباين مع التجار الآخرين عندما يبحث مستخدم Google عن عناصر مختلفة.

ونعلم جميعًا أيضًا كيف تتمثل خطة Google Base طويلة المدى في قيام Google بخدمة هذه النتائج التي تدعمها Google ضمن بحث Google ونتائج البحث المخصصة وتوصيات Google (فكر في GMail).

في جوهر الأمر، تسمح Google Base لمجموعات معينة من مواقع الويب بتجاوز تحسين محركات البحث التقليدية مع توسيع فن تحسين محركات البحث إلى ما هو أبعد من صفحة الويب وفي الخلاصة المباشرة.

فيما يلي قائمة ببعض السمات الجديدة من Google Base:

قسم

صنع في

مادة

أسلوب

ربط

الإصدار

النوع

الصفحات

الناشر

نوع الفيلم

focus_type

دقة

tech_spec_link

تكبير

المهام

wireless_interface

عمر البطارية

سعة

نظام التشغيل

محرك الأقراص الضوئية

الموصى بها_الاستخدام

حجم الشاشة

وزن

ابعاد متزنة

نوع العرض

color_output

فتحة لبطاقة ذاكرة

Load_type

ميزة

ارتفاع

طول

عرض

تثبيت

مناسبات

علو الكعب

عرض الحذاء

الفئة العمرية

منصة

تقييم

عندما اتصل بي برايان سألني “لماذا تعتقد أن Google لا تجمع هذه المعلومات من مواقع الويب التجارية فقط؟”

رد فعلي هو أن معظم المتاجر عبر الإنترنت تستخدم أنظمة إدارة المحتوى وأنظمة تاجر عربات التسوق التي تعتبر نموذجية بالكامل ولا تسمح بمثل هذا التخصيص.

لنأخذ تجارب التسوق الخاصة بي كمثال.

التسوق الواقعي معكوس على جوجل

طولي 6’5 (195 سم)، وأرتدي قميصًا مقاس XL ويبلغ طول كمي 38 بوصة. في 75% من الحالات، إذا حاولت ارتداء قميص طويل الأكمام بأزرار سفلية، تنتهي الأكمام عند ساعدي، و15% من الوقت تمتد الأكمام إلى ما بعد مفاصل أصابعي، و10% من الوقت تكون مناسبة تمامًا.

من المفترض أن يكون للقميص الكبير جدًا أكمام 36 بوصة. ولكن كما يعلم المتسوقون في العالم الحقيقي، فإن هذا ليس هو الحال دائمًا.

أعلم أن قمصان Banana Republic عادةً ما تكون ذات أكمام أطول، ولكنني ألتقط قميصًا من على الرف من وقت لآخر وأواجه مشاكل في الأكمام أو إمكانية تمزيق الكتفين والظهر.

إذًا، كيف يمكن لـ Google السماح للمتسوق عبر الإنترنت بالحصول على تجربة مماثلة لتجربة التسوق التقليدية؟ من خلال دفع التجار عبر الإنترنت إلى تحديد كل سمة صغيرة لمنتجاتهم حتى يعرف المستخدم النهائي أن هذا المنتج مثالي لهم.

مثل هذه السمات الخاصة بالملابس هي الارتفاع والطول والعرض، ولكن ما تفعله Google Base الآن هو السماح للتجار بتحديد سماتهم المخصصة في الخلاصات! يمكن للتجار إضافة طول الأكمام وعرض الرقبة وعرض الكتفين إلى قمصانهم! مطوي أو مسطح من الأمام إلى البنطلون! عرض الحذاء وطول الحذاء!

المزيد عن السمات المخصصة من Google Base:

لتحديد سمة مخصصة في ملف محدد بعلامات جدولة، يجب أن تبدأ السمة بـ “c:”. على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في تحديد سمة تسمى store_department، فيجب أن تسمى السمة الموجودة في عمود الرأس c:store_department. يجب عليك استخدام الشرطة السفلية (_) للإشارة إلى المسافات. يمكنك أيضًا تضمين معلومات حول نوع القيمة بناءً على السمة المخصصة الخاصة بك. على سبيل المثال، c:store_department:string يتيح لنا معرفة أن السمة المخصصة “c:store_department” لها نوع قيمة “string”.

من الناحية المثالية، سأتمكن من الانتقال إلى Google خلال عام والبحث عن “سترة من مزيج القطن والبوليستر بطول كم 37 بوصة” وسيكون بمقدور Google تقديم نتائج مستهدفة بشكل لا يصدق من التجار الذين خصصوا وقتًا لتحديد مثل هذه السمات .

تجربة تسوق مثالية للمتسوقين الذين يصعب إرضاؤهم

تجاوز مقاسات الملابس، وفكر في تجربة تسوق الملابس. فيما يلي بعض سمات Google Base الأخرى:

* لون

* قسم

* صنع في

* مادة

* مقاس

* أسلوب

هل يفضل عملاؤك عبارة “صنع في الولايات المتحدة الأمريكية” على عبارة “صنع في بورما”؟

هل يفضل عملاؤك القطن على الألياف اللدنة؟

هل يتسوقون حسب اللون؟ أعلم أن بعض الأشخاص يفضلون ألوانًا مختلفة في أوقات مختلفة من العام.

هل يبحث موظفو Google عن فستان أبيض أو ذهبي أو أحمر لليلة رأس السنة؟ إذا قمت بتحديد سمات Google Base الخاصة بك، فسوف يجدك هؤلاء العملاء الذين يصعب إرضاؤهم ويشترون منك.

ما وراء الملابس

لكن سمات Google Base لا تتوقف عند الملابس. فكر في الطعام. هل أنت غير قادر على تحمل اللاكتوز؟ هل تبيعون منتجات لا تتحمل اللاكتوز؟

لماذا لا تقوم بتحميل خلاصة Google Base التي تحدد منتجاتك بأنها خالية من اللاكتوز، أو خالية من الغلوتين، أو خالية من القمح؟

من الناحية المثالية، مع السمات الجديدة والبدائل المخصصة، لن يكون لدى Google Base أي حدود، والتجار الذين يستفيدون من هذا الآن، سوف يحصدون المكافآت في المستقبل عندما تقوم Google بدمج المزيد والمزيد من نتائج Base في محرك البحث التقليدي الخاص بها.

ملحوظة: شكرًا لباري على النشر على قاعدة جوجل في SER هذا الصباح. ذكرني منشوره بمكالمة بريان.