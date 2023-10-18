ستساعدك المقالة التالية: سوف جوجل حفظ Twitter؟

Twitter قام المطور Alex Payne بنشر منشور شفاف إلى حد ما حول كيفية القيام بذلك Twitter تعمل على إصلاح مشكلات الأداء وأعمال التطوير المستمرة. إذا كنت تحب Twitter، اقرأ المنشور بأكمله.

إليك ما لفت انتباهي أكثر:

أنا أستكشف باستمرار تقنيات جديدة، ولقد استمتعت أيضًا بالعمل مع Merb و محرك تطبيقات جوجل للمشاريع الصغيرة في الآونة الأخيرة.

هممم… جوجل. Twitter. Twitter. جوجل. خلاص؟

هل ستستمر في استخدام إصدار Googlefied من Twitter؟

فهل من قبيل الصدفة أن Twitter هل حصلوا للتو على جولة تمويل بقيمة 15 مليون دولار من رأس المال الاستثماري بتقييم قدره 80 مليون دولار، وهم الآن يصدرون إعلانات، مع الإشارة إلى أنهم يعملون مع Google؟

جوجل تريد أن تكون اجتماعية. و Twitter اجتماعي.

Twitter، بتقييم 80 مليون دولار، ربما أعطت 25٪ من شركتها مقابل 20 مليون دولار من إجمالي التمويل. يعد هذا جزءًا كبيرًا من الأعمال التجارية لتمويل التطوير للحفاظ على نظام المراسلة البسيط الخاص بهم واقفا على قدميه.

إذا لم يجدوا طريقة لتحقيق الدخل، فمن المحتمل أن يستمروا في مواجهة المزيد من المشاكل ويبيعوا المزيد من قطع المزرعة.

لقد أثبتت Google أنها تستطيع تحقيق الدخل من المحادثات باستخدام GMail وGTalk. هل ينبغي لنا أن نتوقع اختبار AdSense على Twitter في أي وقت قريبا؟