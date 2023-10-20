ستساعدك المقالة التالية: سياسات تحديثات شبكة ناشري Yahoo وإرشادات الجودة

قامت شبكة Yahoo Publisher Network ببعض التحديثات على إرشادات الجودة وسياسات البرنامج الخاصة بها.

التغيير الأكثر بروزًا هو الحد من ثلاث وحدات إعلانية لكل صفحة. يعمل Google AdSense بطريقة مماثلة، حيث يتم تعيين الحد الأقصى لعدد إعلانات الشبكة السياقية على ثلاثة.

لقد حددت شركة Yahoo بعض إرشادات الجودة البسيطة لكل من عرض الوحدة الإعلانية وجودة الصفحة.

لماذا يطلقون هذا الآن؟ ربما يرجع السبب في ذلك إلى أن بنما التابعة لشركة Yahoo Search Marketing بدأت في تطبيق نظام تسجيل مؤشر الجودة الخاص بها اليوم، ومع دخول المزيد من المعلنين إلى شبكة Yahoo Search Marketing، كلما زاد عدد المعلنين على YPN، زادت حاجة YPN إلى التوسع لتلبية هذا الطلب.

توقع إجراء اختبار تجريبي موسع وربما تقوم الشبكة بجلب آلاف الناشرين الجدد في الربع الثاني.

فيما يلي الإرشادات من شبكة ناشري Yahoo:

الوحدة الإعلانية:

* لا يمكن حجب الوحدة الإعلانية بأي شكل من الأشكال

* يجب أن تظهر الوحدة الإعلانية في الصفحة المطلوبة، وليس كنافذة منبثقة أو نافذة منبثقة سفلية أو في رسالة بريد إلكتروني

* يجب أن يكون المستخدم قادرًا على التمييز بين الوحدة الإعلانية والمحتوى الآخر على صفحة الناشر.

* يجب تسمية الوحدة الإعلانية بوضوح باسم “إعلانات Yahoo!” ويجب عدم الخلط بين هذه التسمية والإعلانات أو الروابط الأخرى الموجودة على صفحة الناشر.

* لا يمكن ربط الصور أو الوسائط الأخرى بالوحدة الإعلانية.

صفحة الإعلان:

* يجب أن تكون صفحة الإعلان مبنية على المحتوى، وتعمل بكامل طاقتها، ولا تحتوي على أي روابط معطلة. تتضمن الصفحات التي لا تحتوي على محتوى صفحات تسجيل النطاق، وصفحات الترحيب، وصفحات الخطأ، ومحتوى الويب الذي يتم إنشاؤه في التطبيقات البرمجية أو من خلالها.

* يجوز أن تحتوي صفحة الإعلان على ثلاث وحدات إعلانية كحد أقصى.

* يجب أن تكون صفحة الإعلان باللغة الإنجليزية أو الإسبانية وأن تكون متوافقة مع لغة القوائم.

* يجب أن تستجيب صفحة الإعلان بشكل مناسب لطلبات المستخدمين.

* يجب ألا تشجع صفحة الإعلان المستخدمين بشكل نشط على النقر على الوحدات الإعلانية.

* يجب ألا تقوم صفحة الإعلان بتعطيل زر الرجوع في المتصفح.

* يجب ألا تنتج صفحة الإعلان أكثر من نافذة منبثقة/نافذة منبثقة جزئية واحدة ويجب ألا تتداخل هذه النافذة مع تنقل المستخدم.

* يجب ألا تحل صفحة الإعلان محل الصفحة الرئيسية للمتصفح تلقائيًا.