ستساعدك المقالة التالية: شائعات موقع ئي باي الصين

شائعات موقع ئي باي الصين

هناك الكثير من الشائعات حول مستقبل قسم الصين في موقع eBay (موقع ئي باي Eachnet) ولها باي بال تجد الخدمة طريقها عبر الويب.

الأكثر ذكرًا هو أن موقع eBay Eachnet وخدمة Paypal الخاصة به سيتم بيعهما إلى الشركات المدرجة في هونج كونج. توم.كوم، وهي شركة إعلامية تقوم بالتوزيع بالفعل Skype (مملوكة لشركة eBay) في الصين.

شائعة أخرى هي أن موقع eBay Eachnet يجري محادثات استحواذ مع تينسنتالمعروفة بمنصة خدمة الرسائل الفورية “QQ”.

ومن الأمور الأخرى التي تهتم بها Tencent شراء eBay Eachnet.

استحوذت شركة eBay على موقع Eachnet، موقع المزادات الوحيد عبر الإنترنت في ذلك الوقت، في عام 2003 مقابل 180 مليون دولار أمريكي وأصبحت اللاعب الرئيسي في الصين. لم يمض وقت طويل بعد أن بدأت شركة التجارة الإلكترونية الصينية علي بابا (مالكة شركة ياهو الصين) موقع المزادات الخاص بها، تاوباو، وكان ذلك مجانيًا أيضًا (بدون عمولات) وأكثر توجهاً نحو المجتمع.

من ملف شخصي على مؤسس علي بابا جاك ما في خبير اقتصادي:

وعلى النقيض من عدم الكشف عن هويته نسبيًا على موقع eBay، يتيح موقع Taobao للمشترين والبائعين التواصل مع بعضهم البعض من خلال الرسائل والبريد الصوتي، ومن خلال نشر الصور الفوتوغرافية والتفاصيل الشخصية على الموقع. كان تحويل التجارة الإلكترونية إلى مجتمع من “الأصدقاء” أمراً بالغ الأهمية في بلد يعاني من انعدام الثقة. وبما أن 70% من مستخدمي الويب في الصين تقل أعمارهم عن 30 عاماً، فإن شكل تاوباو غير الرسمي الذي يشبه المدونات قد ضرب على وتر حساس ــ حيث اجتذب أكثر من 20 مليون مستخدم. وقد أصبح العديد منهم الآن محترفين، حيث يشترون البضائع بالجملة على موقع علي بابا ويعيدون بيعها على موقع تاوباو. تقول القصة أنه بعد وقت قصير من زيارة مكاتب علي بابا ورؤية تاوباو، قامت ميج ويتمان، رئيسة موقع eBay، بشراء Skype، شركة ناشئة للاتصالات الهاتفية عبر الإنترنت، للمراسلة الفورية.

وفي أقل من 18 شهرًا، أصبح تاوباو الموقع الأول للمزادات. في دراسة استقصائية أجريت عام 2005، اكتشف مركز معلومات شبكة الإنترنت الصينية أن ثلثي المتداولين عبر الإنترنت من مستهلك إلى مستهلك في الصين يستخدمون تاوباو، مقارنة بـ 29.1% على موقع eBay Eachnet.

أطلقت علي بابا أيضًا نظام الدفع الخاص بها، Alipay، وهو نظام يحتفظ بالنقود في الضمان حتى وصول البضائع. نظام يعمل بشكل أفضل في الصين حيث أن بطاقات الائتمان لا تستخدم على نطاق واسع وتتجنب مخاطر التسوية. الثقة ليست سلعة في الصين، والناس معتادون على الدفع فقط عندما تكون السلع المادية في أيديهم. تبعه موقع Ebay Eachnet لاحقًا.

كما قيل، هذه كلها شائعات، ولكن كما هو الحال دائمًا عندما تكون هناك شائعات، لا بد أن يكون هناك شيء ما. كان أداء شركة eBay China سيئاً، وهي تخسر حصتها في السوق، وليس من المستغرب أنها تتصارع مع كيفية إدارة أعمالها في الصين. أسباب كافية للعثور على شريك أو ربما حتى المغادرة تمامًا.

تك كرانش يضيف سببًا آخر محتملًا لجميع الشائعات، قائلاً:

“تقوم الصين بإعداد لوائح جديدة تحد من الملكية الأجنبية للشركات التي تعمل بأنظمة الدفع عبر الإنترنت.”

إذا كان هذا هو الحال، فإن الشريك، على الأقل بالنسبة لـ Payapl، سيصبح ضرورة وربما يكون ذلك أفضل نتيجة لـ eBay على أي حال. إن ترك السوق الصينية الكبيرة الآن لن يكون له أي معنى. إن فهم الصينيين من شأنه أن يفيد موقع eBay أكثر. وبدلاً من اتباع خطوات تاوباو، ينبغي لها أن تأخذ زمام المبادرة، وتستبدل قبعة البيسبول بقبعة ماو.

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جيمي فان هاسيلت هي مستشارة تسويق عبر الإنترنت، تعيش في شنغهاي، الصين. يمكن العثور على تأملاته عن الحياة على مقاطع الصين