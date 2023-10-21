ستساعدك المقالة التالية: شبكة إعلانات مدونة الشركاء الأداء ستتوفر قريبًا

شبكة إعلانات مدونة الشركاء الأداء ستتوفر قريبًا

هل تتذكر موقع Performanceing.com؟ من هو المدون المحب لنيك ويلسون (سابقًا لـ Threadwatch)، وكريس جاريت، وآندي هاجانز وبعض المستثمرين الآخرين؟

الأداء. مقاييس المدونة وبدء تشغيل امتداد تدوين Firefox الذي أثبت أيضًا أنه وجهة متواصلة لنصائح التدوين المفيدة بشكل لا يصدق ودراسات الحالة والحكايات التجريبية… نعم، ينمو الأداء ليصبح لاعبًا أكبر بكثير في نطاق تسييل المدونات والتسويق مع الإصدار التجريبي الجديد من شبكة إعلانات الشركاء الأداء.

استعد لبديل آخر للإعلانات السياقية أو BlogAds، حيث يعمل Nick W وشركته على خدمة تدوين وإعلان متكاملة والتي قد تتضمن أو لا تتضمن إعلانات مدونة مدفوعة بالمناقشة (وهو شيء لعب به Nick في Threadwatch) والذي يجلب قيمة من العلامات التجارية والعلاقات العامة وربما حتى ربط منظور الشراء.

فيما يلي معاينة للأشياء القادمة:

* يمزج الشركاء الصور والنصوص بطريقة ذكية لمنح الناشرين والمعلنين أفضل ما في كلا المجالين

* يمتلك الشركاء نموذجًا فريدًا لمشاركة الإيرادات والذي سنقوم بالتدوين عنه قريبًا. في الوقت الحالي، كن مطمئنًا إلى أننا نعمل على تحقيق الدخل السلبي للناشرين بالإضافة إلى الدخل المباشر من الإعلانات

* يعمل الشركاء على جبهتين مختلفتين لبناء الإيرادات للمعلنين والناشرين؛ الإعلان المباشر على أساس رسوم شهرية ثابتة استنادًا إلى التكلفة لكل ألف ظهور (CPM) الموصى بها لنوع الفئة وتكلفة الاكتساب (CPA). مزيد من التفاصيل للمتابعة

* كما هو الحال مع جميع أدوات وخدمات الأداء، فإن العنصر الأساسي هو المجتمع (وهذا يعني أنت). إن الناشرين والمعلنين لدينا مدعوون للانضمام إلى مناقشة مفتوحة على الموقع أو في أي مكان آخر يختارونه بهدف التقريب بين المجموعتين وبناء محادثة أفضل حول موضوع توليد الإيرادات

هل تقوم بالتدوين؟ ثم قم بالتسجيل في الأداء للتسجيل فيه الإصدار التجريبي من شركاء الأداء.