ستساعدك المقالة التالية: شبكة ناشري Yahoo تصدر 1000 دعوة جديدة للاختبار التجريبي

شبكة ناشري Yahoo تصدر 1000 دعوة جديدة للاختبار التجريبي

إن رد ياهو على الإعلانات السياقية، شبكة ياهو للناشرين، يخضع للاختبار التجريبي منذ شهر أغسطس من هذا العام، ووفقاً لشركة ياهو، فإن لديها حوالي 2000 ناشر يقومون حالياً بتشغيل الإعلانات النصية على المدونات، والمواقع الإخبارية، ومشاريع النشر الأخرى على الإنترنت. في أغسطس الماضي، كان هدف ياهو هو الوصول إلى 2000 ناشر، ثم التوسع قبل نهاية عام 2006.

لقد تلقيت بالأمس رسالة بريد إلكتروني تفيد بأنه تمت الموافقة على انضمامي إلى شبكة Yahoo Publisher Network وأنني قمت بالتسجيل للاختبار التجريبي لبرنامج الإعلانات السياقية الخاص بهم. ومع ذلك، فإن الشيء المضحك هو أنني أقوم بالفعل باختبار إعلانات شبكة ناشري Yahoo هنا على Search Engine Journal وبعض المواقع الأخرى، لذلك اتصلت بشركة Yahoo لمعرفة سبب تلقيي دعوة جديدة.

وردت كريستين ويرهام، المتحدثة باسم التسويق البحثي في ​​Yahoo، قائلة: “كما تتذكرون، قلنا في أغسطس الماضي أننا سندعو 2000 ناشر للمشاركة في الإصدار التجريبي الخاص بنا ثم توسيع هذا العدد قبل نهاية العام. والخبر السار هو أننا وصلنا إلى هدفنا وأصدرنا للتو 1000 دعوة تجريبية أخرى للناشرين.

ردت شبكة ناشري Yahoo بأنهم قد وصلوا إلى هدف النشر الأولي الخاص بهم وأصدروا الآن 1000 دعوة تجريبية أخرى للناشرين. بالإضافة إلى ذلك، إذا لم تتلق دعوة YPN هذا الأسبوع، فلا داعي للذعر، حيث تخطط Yahoo لتوسيع النظام بشكل أكبر من خلال جولة جديدة من الدعوات في شبكة YPN بعد العام الجديد، ما عليك سوى الاشتراك لتصبح YPN Beta مختبر في Publisher.yahoo.com