ستساعدك المقالة التالية: شرائح الطاقة: أفضل الاختيارات لعملك

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أصبحت شرائح الطاقة وأجهزة الحماية من زيادة التيار جزءًا لا يتجزأ من حياتنا، وغالبًا ما يكون ذلك أكثر مما ندرك. يمكن لشرائط الطاقة أن تُحدث فرقًا كبيرًا بالنسبة للشركات الصغيرة، مما يضمن تشغيل جميع الأجهزة الأساسية وتشغيلها بسلاسة. سيأخذك هذا الدليل عبر عالم شرائح الطاقة، وأجهزة الحماية من زيادة التيار، وشرائط الطاقة الذكية، وشرائط طاقة USB، مما يوفر لك جميع المعلومات التي تحتاجها لاتخاذ قرار مستنير.

فهم شرائح الطاقة وأجهزة الحماية من زيادة التيار

ما هو قطاع الطاقة؟

شريط الطاقة، الذي يُعرف أحيانًا باسم كتلة التمديد، عبارة عن كتلة من المقابس الكهربائية متصلة بنهاية كابل مرن (سلك طاقة) يتم توصيله بمقبس كهربائي. توفر شرائح الطاقة حلاً عمليًا عندما تحتاج إلى توصيل عدة أجهزة بمأخذ حائط واحد. وهي مجهزة عادةً بمفتاح طاقة وتوفر ما بين منفذين إلى اثني عشر منفذًا، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لتشغيل أجهزة متعددة في وقت واحد.

ما هو قطاع الطاقة حامي الطفرة؟

شريط الطاقة الواقي من زيادة التيار، كما يوحي الاسم، هو شريط طاقة يوفر الحماية من زيادة التيار. يمكن أن يؤدي ارتفاع الطاقة، أو الارتفاع المفاجئ في الجهد، إلى إتلاف الأجهزة الإلكترونية أو تدميرها. يكتشف واقي التيار الموجود داخل شرائح الطاقة هذه مثل هذه الزيادات في الكهرباء ويعيد توجيه الطاقة الزائدة إلى سلك التأريض، مما يحمي الأجهزة المتصلة.

شرائح الطاقة وأجهزة الحماية من زيادة التيار: نظرة فاحصة

إن فهم آليات واستخدامات شرائح الطاقة وأجهزة الحماية من زيادة التيار يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الطريقة التي تدير بها أجهزتك الإلكترونية، خاصة في بيئة العمل أو العمل. يمكن تعزيز كفاءة أجهزتك وسلامتها ومتانتها بشكل كبير من خلال الاستخدام الحكيم لهذه الأدوات المفيدة.

شرائح الطاقة: تعظيم الإخراج

تعمل شرائح الطاقة كوسيلة فعالة لزيادة عدد الأجهزة التي يمكنك توصيلها بمنفذ حائط واحد. في أماكن العمل التي تتطلب العديد من الأجهزة – من أجهزة الكمبيوتر والطابعات إلى المصابيح المكتبية وآلات صنع القهوة – يمكن أن تكون شرائح الطاقة لا تقدر بثمن. وفيما يلي بعض الميزات الرئيسية التي يجب مراعاتها:

– منافذ متعددة: تأتي شرائح الطاقة عادةً مع 2-12 منفذًا، مما يسمح باستخدام أجهزة متعددة في وقت واحد.

– المرونة: سلك الطاقة المصاحب يجعله قابلاً للتكيف مع مسافات وزوايا مختلفة.

– تشغيل/إيقاف Switch: وهذا يسمح بالحفاظ على الطاقة عندما لا تكون الأجهزة قيد الاستخدام.

حماة الطفرة: ضمان السلامة

تتمتع شرائح الطاقة الواقية من زيادة التيار بميزة إضافية، حيث توفر حماية لأجهزتك ضد ارتفاع الجهد. ولا غنى عنها في المناطق المعرضة للصواعق أو ارتفاعات الطاقة، مما يحمي الأصول الإلكترونية القيمة لشركتك.

كشف سبايك : يمكن لشرائط الطاقة هذه أن تستشعر الزيادات المفاجئة في الجهد.

: يمكن لشرائط الطاقة هذه أن تستشعر الزيادات المفاجئة في الجهد. تحويل الطفرة: يتم إعادة توجيه الطاقة الزائدة إلى سلك التأريض، مما يضمن سلامة الجهاز.

يتم إعادة توجيه الطاقة الزائدة إلى سلك التأريض، مما يضمن سلامة الجهاز. تصنيف الجول: تعني التقييمات الأعلى أن الجهاز يمكنه امتصاص المزيد من الطاقة قبل أن يفشل. يعد التصنيف الأعلى أمرًا بالغ الأهمية بشكل خاص بالنسبة للمعدات باهظة الثمن.

الاختيار بين شرائح الطاقة وأجهزة الحماية من زيادة التيار

بينما توفر شرائح الطاقة طريقة فعالة لتشغيل أجهزة متعددة، توفر أدوات الحماية من زيادة التيار طبقة إضافية من الأمان ضد التلف الكهربائي. بالنسبة للشركات، يمكن أن يؤدي ذلك إلى توفير كبير في تكاليف استبدال الأجهزة وإصلاحها. وبالتالي فإن فهم الفرق بين هذين الاثنين يمكن أن يلعب دورًا محوريًا في الحفاظ على بيئة عمل سلسة وآمنة.

في عالم يعتمد فيه معظم الأشخاص بشكل كبير على العديد من الأجهزة، بدءًا من أجهزة الكمبيوتر المحمولة وحتى الطابعات، يعد وجود شريط طاقة موثوق أمرًا ضروريًا. سواء اخترت مشترك طاقة للحماية من زيادة التيار، أو مشترك طاقة ذكي، أو مشترك طاقة USB، تأكد من أنه يوفر المزيج المناسب من الميزات التي تناسب احتياجات أعمالك الصغيرة. بدءًا من تشغيل أدواتك وحتى حماية أجهزتك الإلكترونية، يمكن لمشترك الطاقة المناسب أن يدعم مستقبل أعمالك حقًا.

أهم توصيات قطاع الطاقة والحماية من زيادة التيار للشركات الصغيرة.

سماتأفضل اختيار لل: واقي التيار الدائري من بلكين مع منافذ USBالمتسابق الثاني في السباق: كاسا الذكية التوصيل عرام حاميالقيمة الأفضل: محطة شحن سطح المكتب من برج الطاقة SMALLRT منافذ التيار المتردد 4 منافذ للتيار المتردد 6 منافذ ذكية 12 مخرج تيار متردد منافذ يو اس بي 8 منافذ USB-A 3 منافذ USB-A 4 منافذ USB (بما في ذلك 1 USB-C) طول سلك التمديد 6 أقدام غير محدد سلك تمديد 10 أمبير عالي التحمل الحماية من الطفرة نعم نعم (معتمد من ETL) نعم مميزات خاصة أضواء مؤشر السلامة LED، تصميم منفذ واسع خاصية مراقبة الطاقة، توافق الأوامر الصوتية، التحكم عن بعد عبر تطبيق كاسا سمارت يدعم نطاق الجهد 110 فولت – 250 فولت، تصميم عمودي، 4 مفاتيح منفصلة التوافق غير محدد اليكسا, Google Assistant، مايكروسوفت كورتانا غير محدد السلامة والشهادات غير محدد شهادة ETL وسائل حماية متعددة للسلامة (زيادة التيار، التحميل الزائد، ماس كهربائى) ضمان غير محدد غير محدد ضمان لمدة 12 شهرًا ودعم تكنولوجي مدى الحياة

واقي التيار الدائري من بلكين مع منافذ USB

أفضل اختيار لل: تم تصميم Belkin Circular Surge Protector مع وضع احتياجات الشركات الصغيرة في الاعتبار، وهو يوفر مزيجًا سلسًا من القوة والحماية. إنه ليس مجرد شريط طاقة، ولكنه أداة شاملة لإدارة الطاقة مصممة للحفاظ على أجهزة العمل الخاصة بك آمنة مع ضمان استعدادها دائمًا للأداء.

سواء كنت تدير اجتماعًا، أو تعمل في مشروع مهم، أو تقوم بإعداد مركز الترفيه الخاص بك، فإن جهاز الحماية من زيادة التيار هذا يلبي احتياجاتك. يضمن تصنيف الطاقة الذي يبلغ 1080 جول حماية فعالة من زيادة التيار، وحماية أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الطرفية وغيرها من المعدات الحيوية من عدم القدرة على التنبؤ باندفاعات الطاقة.

دلائل الميزات:

4 منافذ تيار متردد، محمية ضد زيادة التيار لحماية أجهزتك

8 منافذ USB-A سريعة الشحن لشحن الأجهزة المحمولة بسرعة عالية

سلك تمديد مسطح للخدمة الشاقة بطول 6 أقدام لوضع مريح

أضواء مؤشر LED للسلامة لراحة البال أثناء الشحن

تصميم منفذ واسع لاستيعاب المقابس الكبيرة وطوب الشحن

واقي التيار الدائري من بلكين مع منافذ USB

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قطاع الطاقة بقابس ذكي من كاسا

المتسابق الثاني في السباق: يعتبر Kasa Smart Plug بمثابة أداة حماية من زيادة التيار والتي تعيد تعريف التحكم والراحة للشركات الصغيرة. يعد مشترك الطاقة الذكي هذا أداة أساسية لإدارة استخدام الطاقة في مكتبك وضمان طول عمر أجهزتك، كل ذلك مع تزويدك بتحكم غير مسبوق في كل جهاز متصل.

يوفر شريط الطاقة هذا أكثر من مجرد منافذ طاقة؛ إنه مركز للأجهزة المتصلة الخاصة بك. مع ستة منافذ ذكية وثلاثة منافذ USB مدمجة، يمكنك تشغيل أجهزة متعددة وشحن أجهزتك الإلكترونية في وقت واحد. ولكن ما يميز قطاع الطاقة هذا حقًا هو قدرته على التحكم الفردي في كل منفذ، مما يسمح لك بإدارة أجهزتك كما تراه مناسبًا.

دلائل الميزات:

6 منافذ ذكية للتحكم الفردي بالأجهزة المتصلة

3 منافذ USB مدمجة لشحن الجهاز بشكل مريح

حماية من زيادة التيار معتمدة من ETL لحماية أجهزتك من الزيادات المفاجئة في الطاقة

ميزة مراقبة الطاقة لتتبع وإدارة استهلاك الطاقة

إمكانية التحكم عن بعد عبر تطبيق Kasa Smart

توافق الأوامر الصوتية مع Alexa، Google Assistantومايكروسوفت كورتانا

قطاع الطاقة بقابس ذكي من كاسا

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محطة شحن سطح المكتب برج الطاقة SMALLRT

القيمة الأفضل: يعد SMALLRT Power Strip Surge Protector حلاً قويًا وبأسعار معقولة للطاقة للاستخدام متعدد الأغراض. مع 12 منفذ تيار متردد و4 منافذ USB، بما في ذلك 1 USB-C، يلبي برج شريط الطاقة هذا مجموعة متنوعة من الأجهزة. وهو يدعم نطاقًا واسعًا من الجهد الكهربي يتراوح بين 110 فولت إلى 250 فولت ويتميز بسلك تمديد عالي التحمل بقدرة 10 أمبير بقدرة 2500 وات. تصميم مشترك الطاقة هذا عمودي، مما يثبت أنه أكثر كفاءة من الشرائط الأفقية التقليدية، خاصة عند التعامل مع مصادر الطاقة الكبيرة.

دلائل الميزات:

12 منفذ تيار متردد و4 منافذ USB (بما في ذلك 1 USB-C)

يدعم نطاق جهد واسع من 110 فولت إلى 250 فولت

سلك تمديد عالي التحمل 10 أمبير بقوة 2500 وات

تصميم عمودي لاستيعاب أفضل لمصادر الطاقة الكبيرة

يوفر حماية متعددة للسلامة بما في ذلك الحماية من زيادة التيار والحمل الزائد وحماية الدائرة القصيرة

يتميز بـ 4 مفاتيح منفصلة لتسهيل التحكم في الأجهزة الإلكترونية المتعددة

يأتي مع ضمان لمدة 12 شهرًا بدون قلق ودعم تقني مدى الحياة.

محطة شحن سطح المكتب برج الطاقة SMALLRT

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مشترك طاقة One Beat مع سلك تمديد بطول 5 أقدام

يعد One Beat Desktop Power Strip رفيقًا أساسيًا للطاقة للشركات الصغيرة. إنه صغير الحجم ولكنه قوي، ويقدم المزيج المناسب من منافذ التيار المتردد ومنافذ USB لتشغيل كل شيء بدءًا من جهاز الكمبيوتر الخاص بك وحتى الأجهزة المحمولة. تم تصميمه للعمل مع نطاق جهد كهربي واسع، وهو مناسب تمامًا للمكاتب والإعدادات المنزلية وحتى لأغراض السفر بما في ذلك كبائن السفن السياحية.

دلائل الميزات:

3 منافذ تيار متردد تدعم إجمالي 1625 وات/13 أمبير لتشغيل الأجهزة

3 منافذ USB-A (5 فولت/2.4 أمبير لكل منهما) ومنفذ USB-C واحد (5 فولت/3 أمبير) للشحن السريع للأجهزة المحمولة

سلك تمديد مجدول بطول 5 أقدام و14AWG للمرونة والمتانة

قابس مسطح بزاوية قائمة لاتصال منخفض المستوى لا يعيق المنافذ الأخرى

تم تصميمه بدون حماية من زيادة التيار للاستخدام في بيئات مثل السفن السياحية حيث لا يُسمح بالحماية من زيادة التيار

ميزات أمان قوية بما في ذلك الحماية من التيار الزائد والشحن الزائد والدائرة القصيرة

مشترك طاقة One Beat مع سلك تمديد بطول 5 أقدام

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كنسينغتون جارديان 6 منفذ بريميوم عرام حامي

يتميز جهاز الحماية من زيادة التيار بستة منافذ، ويوفر مساحة واسعة لاستيعاب المقابس على شكل محول بسهولة، مما يسمح لك بتوصيل أجهزة متعددة في وقت واحد. الميزة البارزة هي سلك الطاقة الطويل للغاية الذي يبلغ طوله 15 قدمًا، مما يوفر المرونة لوضع واقي التيار في المكان الذي تشتد الحاجة إليه في مساحة العمل الخاصة بك.

دلائل الميزات:

540 جول من الحماية من زيادة التيار لحماية أجهزتك

سلك طاقة طويل جدًا بطول 15 قدمًا لتحديد المواقع بشكل مرن

مساحة لاستيعاب ما يصل إلى ستة مقابس على شكل محول بشكل مريح

ضوء المؤشر لمراقبة وظيفة جهاز الحماية من زيادة التيار

شهادات UL وCSA لضمان الموثوقية

كنسينغتون جارديان 6 منفذ بريميوم عرام حامي

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Amazon أساسيات قطاع الطاقة التوصيل الذكي

تم تصميم شريط الطاقة الذكي هذا للعمل بسلاسة مع Alexa، وهو يوفر الطاقة لأجهزتك ويجلب التحكم الصوتي إلى منزلك. هذا ليس شريط الطاقة التقليدي الخاص بك – إنه ترقية إلى نمط حياة أكثر ذكاءً وأكثر ملاءمة.

يوفر شريط الطاقة ثلاثة منافذ يتم التحكم فيها بشكل فردي ومنفذي USB يعملان دائمًا، مما يوفر خيارات طاقة متنوعة لأجهزتك. يمكنك التحكم في كل منفذ على حدة من خلال الأوامر الصوتية أو عن بعد عبر تطبيق Alexa، أو تجميع الأجهزة معًا للتحكم المشترك.

دلائل الميزات:

يعمل مع Alexa للتحكم الصوتي

التحكم في الأجهزة من أي مكان باستخدام تطبيق Alexa

جدولة الأجهزة لتشغيلها وإيقاف تشغيلها تلقائيًا

يتضمن ثلاثة منافذ يمكن التحكم فيها بشكل مستقل ومنفذي USB يعملان دائمًا

حماية من زيادة التيار للحفاظ على أجهزتك آمنة من زيادة الطاقة

إعداد سهل دون الحاجة إلى مركز منفصل

Amazon أساسيات قطاع الطاقة التوصيل الذكي

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واقي التيار الكهربائي من بلكين

يوفر Belkin Power Strip Surge Protector حلاً شاملاً لتشغيل أجهزة متعددة. يستوعب تصميمه المدمج 12 منفذ تيار متردد، مما يجعله محطة شحن متعددة الاستخدامات لتنظيم مساحة العمل الخاصة بك. يتميز واقي التيار أيضًا بحماية متكاملة لخطوط الهاتف أو الفاكس وحماية الكابلات المحورية لحماية صندوق الكابلات واتصالات الأقمار الصناعية.

دلائل الميزات:

12 منفذ تيار متردد لتشغيل أجهزة متعددة في وقت واحد

حماية متكاملة للهاتف أو الفاكس 1 في 2 خارج RJ11

حماية الكابلات المحورية لصندوق الكابلات واتصالات الأقمار الصناعية

3,940 جول من الحماية من التيار الزائد والحمل الزائد

تصميم مدمج مع منافذ متباعدة على نطاق واسع للمقابس الكبيرة وطوب الشاحن

سلك متين بطول 2.4 متر مع قابس زاوية ثلاثي الشقوق مناسب للمساحات الضيقة

ضمان مدى الحياة وحماية المعدات المتصلة.

واقي التيار الكهربائي من بلكين

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Amazon قطاع الطاقة الأساسي ذو 6 منافذ للحماية من زيادة التيار – عبوة من قطعتين

هذه العبوة مكونة من 2 Amazon يمكن لأجهزة الحماية من زيادة التيار ذات 6 منافذ تشغيل أعمالك براحة البال، مع العلم أن أجهزتك محمية من زيادات الطاقة المحتملة.

دلائل الميزات:

حزمة من شريطي طاقة، كل منهما يقدم 6 منافذ للوصول إلى الطاقة المتنوعة

200 جول 3 أسطر حماية أساسية من زيادة التيار لمزيد من الأمان

أسلاك طاقة بطول 2 قدم و14 AWG لوضع مريح ومتانة

ضوء مؤشر LED لتأكيد حالة الحماية من زيادة التيار

مواصفات تيار متردد 15 أمبير، 125 فولت، 60 هرتز، 1875 وات لتوصيل طاقة قوي

Amazon قطاع الطاقة الأساسي ذو 6 منافذ للحماية من زيادة التيار – عبوة من قطعتين

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أنكر قطاع الطاقة حامي عرام

يعد Anker Power Strip Surge Protector حلاً شاملاً للطاقة لجميع أجهزتك. يتميز بـ 12 منفذ تيار متردد، ومنفذ USB-C واحد، ومنفذين USB-A، مما يضمن حصولك على كل الطاقة التي تحتاجها لتشغيل أجهزتك والأجهزة المحمولة الخاصة بك. تم تصميم الجهاز بمنفذ USB-C بقدرة 20 وات يمكنه شحن iPhone 13 بسرعة من 0-53% خلال 30 دقيقة فقط. يشتمل نظام أمان قطاع الطاقة على الحماية من زيادة التيار، ومقاومة الحريق، والحماية من الحمل الزائد، والتحكم في درجة الحرارة، والمزيد.

دلائل الميزات:

12 منفذ تيار متردد، ومنفذين USB-A، ومنفذ USB-C لمجموعة متنوعة من الأجهزة

قدرة شحن سريعة بمنفذ USB-C بقدرة 20 وات

يوفر نظام الأمان ذو 8 نقاط الحماية من زيادة التيار، ومقاومة الحريق، والحماية من الحمل الزائد، والتحكم في درجة الحرارة

مسافة إضافية بين المنافذ لاستيعاب المقابس الأكبر حجمًا

يأتي مع ضمان لمدة 18 شهرًا، وضمان الأجهزة المتصلة، وخدمة عملاء ودودة.

أنكر قطاع الطاقة حامي عرام

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GE 6-Outlet Surge Protector

يوفر جهاز GE 6-Outlet Surge Protector مركزًا مركزيًا للإلكترونيات الخاصة بك. يتميز بلمسة نهائية سوداء وطول 20 قدمًا. سلك طاقة من القماش المضفر يمنع الانحناءات والتشابك. يتمتع جهاز الحماية من زيادة التيار بتصنيف حماية من زيادة التيار يصل إلى 840 جول ويتضمن قاطع دائرة متكامل مع مفتاح إعادة الضبط وتقنية إيقاف التشغيل التلقائي. توفر هذه الميزات الحماية القصوى من طفرات الجهد والأحمال الزائدة في الدائرة. يتضمن التصميم أيضًا فتحات ثقب المفتاح لسهولة التركيب على المكتب أو الطاولة أو الطاولة.

دلائل الميزات:

6 منافذ تيار متردد مؤرضة لتشغيل أجهزة متعددة.

20 قدم. سلك طاقة من القماش المضفر يمنع التشابك.

معدل الحماية من زيادة التيار بمقدار 840 جول وقاطع الدائرة المتكاملة.

تقنية الإغلاق التلقائي لتعزيز الحماية.

فتحات ثقب المفتاح لسهولة التركيب.

مُدرج في قائمة UL مع سياسة استبدال محدودة مدى الحياة خالية من المتاعب.

GE 6-Outlet Surge Protector

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EIGSO USB قطاع الطاقة في الهواء الطلق

يعد واقي التيار الكهربائي الخارجي EIGSO USB بمثابة حل متعدد الاستخدامات للاستخدام الخارجي أو الداخلي ومقاوم للعوامل الجوية. يتضمن 6 منافذ مقاومة للماء و3 منافذ USB، مما يسمح لك بشحن ما يصل إلى 9 أجهزة في وقت واحد. توفر منافذ التيار المتردد طاقة مقدرة تبلغ 1875 وات/15 أمبير، بينما يوفر كل من منافذ USB 5 أمبير/2.4 أمبير/12 وات، مما يتقاسم إجمالي الطاقة 5 أمبير/3 أمبير/15 وات. هذا الواقي من زيادة التيار حاصل على تصنيف IPX6، مما يعني أنه يمكنه تحمل المطر ورذاذ الماء وحتى تدفق الماء، على الرغم من أنه لا يمكن غمره بالكامل في الماء. والأهم من ذلك، أنه يحتوي على منافذ كهربائية مقاومة للصدمات لا تسمح بمرور الطاقة إلا عند إدخال قابس قياسي أمريكي، مما يعزز السلامة.

دلائل الميزات:

6 منافذ مقاومة للماء و3 منافذ USB.

تصميم مقاوم للماء بدرجة IPX6.

منافذ كهربائية مقاومة للصدمات لمزيد من الأمان.

قاطع دائرة مدمج لإيقاف التشغيل تلقائيًا أثناء التحميل الزائد.

الغلاف مصنوع من مادة ABS + PC المقاومة للحرارة بدرجة حرارة 1382 درجة فهرنهايت.

سلك تمديد دوار عالي التحمل 16AWG.

يشتمل على دعامة تعليق متعددة الاستخدامات لسهولة التركيب.

EIGSO USB قطاع الطاقة في الهواء الطلق

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QINLIANF USB عرام حامي

شاحن الحائط QINLIANF USB وواقي التيار الزائد هو جهاز متعدد الوظائف مصمم لتوفير الراحة والأمان. يتميز هذا الجهاز بوجود 5 مقسمات لمخرج التيار المتردد مصممة للتثبيت على منفذ مزدوج. يتضمن التصميم مساحات واسعة بين كل منفذ، أكبر من المقابس القياسية، مما يجعل الأمر أسهل لجميع أنواع المعدات. بالإضافة إلى ذلك، فهو يحتوي على 4 منافذ شحن USB، بما في ذلك منفذ USB-C، الذي يوفر تقنية الشحن الذكية، ويكتشف أجهزتك تلقائيًا ويوفر سرعة شحن مثالية.

دلائل الميزات:

5 منافذ تيار متردد مع مساحة واسعة بينهما، أكبر من المقابس القياسية، مما يسمح بتوصيل معدات مختلفة في وقت واحد.

4 منافذ شحن USB بإجمالي 4.8 أمبير، كل منفذ USB A يتميز بإخراج 5 فولت/2.4 أمبير بحد أقصى. يتميز منفذ شحن USB C بقدرة 5 فولت/3 أمبير كحد أقصى.

تقنية الشحن الذكية التي تكتشف تلقائيًا أجهزة الشحن وتوفر سرعة شحن مثالية.

دائرة حماية من زيادة التيار تكميلية مكونة من 3 مستويات مع قدرة امتصاص طاقة لا تقل عن 1680 جول، مما يوفر حماية سريعة وموثوقة لأجهزتك.

تصميم الأخدود على الظهر يجعله متدفقًا على الحائط، مما يجعله مثاليًا لجميع منافذ الأوعية المزدوجة.

QINLIANF USB عرام حامي

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شاحن حائط USB من فينتر

يعد شاحن الحائط VINTAR USB وواقي زيادة التيار جهازًا متعدد الوظائف مصممًا للسلامة والراحة. يتميز هذا الجهاز بـ 6 منافذ تيار متردد مع مسافات واسعة بينهما، أكبر من المقابس القياسية، مما يسهل استخدامه لمختلف المعدات. ويتضمن أيضًا 3 منافذ شحن USB، أحدها منفذ USB-C، مما يوفر إمكانات الشحن السريع.

دلائل الميزات:

6 منافذ تيار متردد مع مساحة واسعة بينهما للتوصيل المريح للأجهزة المختلفة.

3 منافذ شحن USB، بما في ذلك منفذ USB-C. يتميز كل منفذ USB بإخراج 2.4 أمبير كحد أقصى بينما يوفر منفذ USB-C 3 أمبير كحد أقصى.

حماية من زيادة التيار مع الحد الأدنى من قدرة امتصاص الطاقة التي تبلغ 900 جول، مما يضمن حماية أجهزتك من زيادة الطاقة.

ميزات أمان متعددة بما في ذلك الحماية من الحمل الزائد، وحماية الدائرة القصيرة، والحماية من التيار الزائد، والحماية من الجهد الزائد، والحماية من الحرارة الزائدة. يوجد الجهاز أيضًا في غلاف مقاوم للحريق لمزيد من الأمان.

يمكن تثبيت الجهاز على الحائط، مما يوفر الاستقرار ويمنع سقوط المنفذ من الحائط.

شاحن حائط USB من فينتر

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الأسئلة المتداولة حول شرائح الطاقة

هل يستطيع قطاع الطاقة حماية أجهزتي من ارتفاع الطاقة؟

في حين أن شرائح الطاقة يمكن أن توفر منافذ متعددة لأجهزتك، فإن معظم شرائح الطاقة لا توفر بطبيعتها الحماية ضد ارتفاعات الطاقة. ومع ذلك، تم تصميم شرائح الطاقة الواقية من زيادة التيار خصيصًا لحماية أجهزتك من الارتفاعات المفاجئة في الجهد الكهربي. من الضروري التحقق من مواصفات المنتج قبل إجراء عملية الشراء.

ما هو العمر الافتراضي لقطاع الطاقة النموذجي لحماية الطفرة؟

يمكن أن يختلف العمر الافتراضي لشريط الطاقة الواقي من زيادة التيار بشكل كبير، اعتمادًا على تصنيف الجول الخاص به وعدد مرات تعرضه لزيادات في الطاقة. عندما يتم استنفاد تصنيف الجول، سيستمر جهاز الحماية من زيادة التيار في العمل كشريط طاقة، لكنه لن يوفر الحماية من زيادة التيار بعد الآن. تحقق بانتظام من مؤشرات LED، إذا كانت متوفرة، للتأكد من أن جهاز الحماية من زيادة التيار لا يزال يوفر الحماية.

ما هو عدد الأجهزة التي يمكنني توصيلها بأمان بمشترك الطاقة الذكي؟

يعتمد عدد الأجهزة التي يمكنك توصيلها بأمان بمشترك الطاقة الذكي على تصميمه. توفر بعض الطرز ما يصل إلى ثمانية منافذ، بالإضافة إلى منافذ USB. ومع ذلك، من المهم تجنب التحميل الزائد على شريط الطاقة لمنع ارتفاع درجة الحرارة أو المشكلات الكهربائية المحتملة.

هل شرائح الطاقة USB آمنة لشحن أجهزة متعددة في وقت واحد؟

نعم، تم تصميم شرائح الطاقة USB لشحن أجهزة متعددة في وقت واحد. تأتي عادةً بمنفذي USB أو أكثر، مما يتيح لك شحن عدة أجهزة في وقت واحد. ومع ذلك، تحقق دائمًا من إجمالي خرج الطاقة لمنافذ USB للتأكد من قدرتها على التعامل مع احتياجات الطاقة المجمعة لأجهزتك.

كيف أختار قطاع الطاقة المناسب؟

يعتمد اختيار قطاع الطاقة المناسب على احتياجاتك الخاصة. فكر في عدد المنافذ التي تحتاجها، ونوع وعدد الأجهزة التي تحتاج إلى تشغيلها، وما إذا كنت تحتاج إلى حماية من زيادة التيار، وما إذا كان وجود منافذ USB سيكون مفيدًا. بالنسبة للشركات الصغيرة، غالبًا ما يكون شريط الطاقة المزود بحماية من زيادة التيار ومنافذ USB خيارًا متعدد الاستخدامات.

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