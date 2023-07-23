ستساعدك المقالة التالية: شرح تأمين الشيخوخة (OAS): الأهلية والمبالغ في عام 2023

يعتبر معاش تأمين الشيخوخة (OAS) أحد الركائز الأساسية الثلاثة لنظام دخل التقاعد الكندي. الركيزتان الأخريان هما خطة المعاشات التقاعدية الكندية (CPP) وخطط معاشات التوظيف / مدخرات التقاعد الفردي.

معاش OAS الشامل هو مبلغ شهري خاضع للضريبة متاح لكبار السن الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر والذين يستوفون متطلبات الأهلية.

على عكس CPP ، لا ترتبط مزايا تأمين الشيخوخة بتاريخك الوظيفي. قد تكون مؤهلاً لتلقي معاش OAS حتى لو لم تكن قد عملت مطلقًا أو ما زلت موظفًا.

بالإضافة إلى معاش OAS الشامل ، هناك ثلاث مزايا أخرى يمكن أن يتأهل لها كبار السن من ذوي الدخل المنخفض: ملحق الدخل المضمون ، والعلاوة ، والعلاوة للناجي. أنا أناقشهم في مقال منفصل.

تابع القراءة للتعرف على تواريخ دفع OAS في عام 2023 ، والأهلية ، والمبالغ ، وكيفية التقديم ، وكيفية تقليل استرداد OAS.

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تعرف على المزيد حول تواريخ دفع OAS.

من هو المؤهل لمعاش تأمين الشيخوخة؟

يجب ألا يقل عمرك عن 65 عامًا. إذا كنت تعيش في كندا: يجب أن تكون مواطنًا كنديًا أو مقيمًا قانونيًا ويجب أن تكون قد عشت في كندا لمدة 10 سنوات على الأقل منذ أن بلغت 18 عامًا. إذا كنت تعيش خارج كندا: يجب أن تكون مواطنًا كنديًا أو مقيماً قانونياً قبل أن تغادر كندا ويجب أن تكون قد أقمت في كندا لمدة 20 عامًا على الأقل منذ أن بلغت 18 عامًا. هناك بعض السيناريوهات الأخرى التي قد تكون فيها مؤهلاً لـ OAS ؛ على سبيل المثال ، إذا كنت تعيش في بلد أبرمت معه كندا اتفاقية ضمان اجتماعي.

كيفية التقدم بطلب للحصول على معاش OAS

إذا كنت ترغب في البدء في تلقي معاش OAS الخاص بك في سن 65 عامًا ، فيمكنك إرسال طلبك بعد شهر من بلوغك 64 عامًا.

ستقوم خدمة كندا في بعض الأحيان بتسجيل كبار السن تلقائيًا وإرسال خطاب إشعار إليهم. إذا لم يتم تسجيلك تلقائيًا ، فأكمل وأرسل نموذج معاش تأمين الشيخوخة بالبريد.

ما مقدار فائدة منظمة الدول الأمريكية التي ستحصل عليها في عام 2023؟

يعتمد المبلغ الذي ستحصل عليه كل شهر على المدة التي قضيتها في كندا بعد بلوغ 18 عامًا.

للتأهل للحصول على معاش OAS كامل ، يجب أن تكون قد عشت في كندا لمدة 40 عامًا على الأقل بعد سن 18 عامًا. سوف تتلقى معاشًا جزئيًا إذا لم تكن قد أقامت في كندا لمدة 40 عامًا كاملة. استحقاق المعاش الجزئي هو 1/40 من مبلغ المعاش التقاعدي الكامل لكل سنة كاملة عشت فيها في كندا بعد سن 18.

على سبيل المثال ، إذا كنت قد عشت في كندا لمدة 20 عامًا كشخص بالغ ، فقد تكون مؤهلاً لتلقي 20/40 أو نصف الاستحقاق الكامل.

يتم تعديل مزايا منظمة الدول الأمريكية بشكل ربع سنوي في يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر بناءً على مؤشر أسعار المستهلك السائد. للربع الثالث من عام 2023 (أي من يوليو إلى سبتمبر) ، الحد الأقصى لمخصصات منظمة الدول الأمريكية هو 698.60 دولارًا (للأعمار من 65 إلى 74 عامًا) و 768.46 دولارًا (للأعمار من 75 عامًا فما فوق).

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خيار تأجيل OAS

منذ 1 يوليو 2013 ، يمكن للأفراد تأجيل معاش منظمة الدول الأمريكية طوعًا لمدة تصل إلى 5 سنوات بعد التاريخ الذي يصبحون فيه مؤهلين. هذا التأجيل سيجعلهم مؤهلين للحصول على معاش شهري أعلى لاحقًا.

لكل شهر يتم تأجيله ، يزيد مبلغ المعاش التقاعدي الشهري بنسبة 0.6٪ بحد أقصى 36٪ في سن 70.

OAS Clawback

تُعرف رسميًا باسم ضريبة استرداد OAS.

قد يتم تخفيض ميزة OAS الخاصة بك عن طريق استرداد المبلغ المدفوع إذا تجاوز صافي دخلك للسنة التقويمية السابقة 79،845 دولارًا أمريكيًا (2022) و 81،761 دولارًا أمريكيًا (2023).

إذا تجاوز صافي دخلك هذا المبلغ ، فيجب عليك سداد 15٪ على الدخل الزائد بحد أقصى لإجمالي ميزة OAS المستلمة. هذا الخصم هو بمثابة ضريبة إضافية بنسبة 15٪ بالإضافة إلى معدل الضريبة الحالي الخاص بك.

مثال Clawback من OAS: على سبيل المثال ، بالنسبة لسنة الدخل 2022 ، كان حد الدخل 81،761 دولارًا. إذا كان صافي دخلك 85000 دولار ، فإن الزيادة البالغة 3239 دولارًا ستؤدي إلى استرداد مبلغ 485.85 دولارًا (أي 15٪ × 3239 دولارًا). سيؤدي ذلك إلى تخفيض شهري في مزايا منظمة الدول الأمريكية بمقدار 40.48 دولارًا للفترة من يوليو 2023 إلى يونيو 2024.

في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2023 ، إذا تجاوز صافي دخلك 134،626 دولارًا ، فسيتم تخفيض ميزة OAS الخاصة بك إلى الصفر.

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كيفية تقليل Clawbacks من OAS

تتضمن بعض الاستراتيجيات التي يمكن نشرها للحد من استرداد OAS ، إن أمكن ، ما يلي:

تقسيم الدخل: تقسيم دخل المعاش التقاعدي المؤهل ، بما في ذلك معاشات مكان العمل ، RRIF ، واستخدام RRSPs الزوجية. يمكن أن يؤدي ذلك إلى خفض الدخل الإجمالي للزوجين والحد من استرداد OAS أو القضاء عليه.

تأجيل OAS / CPP: يمكن لكبار السن تأجيل معاشات OAS لمدة تصل إلى 5 سنوات من تاريخ استحقاقهم. يمكن تأجيل CPP أيضًا. ومع ذلك ، لاحظ أن تأجيل OAS أو CPP سيزيد من فوائدك لاحقًا على الطريق ويمكن أن يؤدي بعد ذلك إلى استرجاع OAS في ذلك الوقت. في بعض الحالات ، قد يكون أخذ CPP في وقت مبكر خيارًا أفضل.

إعطاء الأولوية لمساهمة TFSA: الدخل المتولد من الاستثمارات في TFSA غير خاضع للضريبة ولا يتم احتسابه من صافي دخلك.

استخدم غرفة مساهمة RRSP: يمكنك المساهمة في RRSP حتى نهاية العام الذي تبلغ فيه 71 عامًا. إذا كان لديك غرفة مساهمة RRSP غير مستخدمة من السنوات السابقة أو لا يزال لديك دخل من العمل ، فإن المساهمة في RRSP ستخفض صافي دخلك لحسابات OAS. إن تقديم مساهمات RRSP الزوجية ستحقق نفس النتيجة.

تحسين الاستثمارات الأخرى: تخضع إيرادات الفوائد من شهادات الدخل المضمونة والمدخرات وما إلى ذلك للضريبة بالكامل. يتم تجميع أرباح الأسهم (138٪) وقد تدفع دخلك إلى ما فوق الحد الأقصى. يتم تضمين 50٪ فقط من أرباح رأس المال في الدخل الخاضع للضريبة.

إذا كانت لديك أسئلة حول معاش تأمين الشيخوخة ، فيمكنك الاتصال بخدمة كندا على النحو التالي:

إذا كنت تقيم في كندا أو الولايات المتحدة ، فإن الرقم المجاني هو 9914-277-800-1.

إذا كنت تقيم خارج كندا والولايات المتحدة ، فإن رقم الاتصال هو 1-613-957-1954.

خدمة كندا مفتوحة من الساعة 8:30 صباحًا حتى 4:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة من الاثنين إلى الجمعة. تأكد من وجود رقم التأمين الاجتماعي في متناول يدك قبل الاتصال.

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