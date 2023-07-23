ستساعدك المقالة التالية: شرح مزايا الناجين والوفاة في خطة التقاعد الكندية لعام 2023

عندما يتوفى أحد المشتركين في خطة التقاعد الكندية ، فقد يكون الزوج / الزوجة والأطفال على قيد الحياة مؤهلين لتحصيل المزايا التالية:

إعانة الوفاة CPP

معاش الورثة CPP

فوائد CPP للأطفال

أناقش ما يقصدونه بمزيد من التفصيل أدناه. للحصول على معلومات أساسية حول خطة المعاشات التقاعدية الكندية ، اقرأ هذا المقال.

ما هي ميزة الوفاة CPP؟

إعانة الوفاة في خطة التقاعد الكندية هي دفعة لمرة واحدة قدرها 2500 دولار لممتلكات المساهم المتوفى في خطة التقاعد الكندية.

يجوز لمنفذ التركة أن يتقدم بطلب للحصول على الأموال (في غضون 60 يومًا) ، أو يمكن أيضًا أن يذهب إلى الزوج الباقي على قيد الحياة أو أقرب الأقارب إذا لم يكن هناك تركة.

لكي يتأهل المساهم المتوفى في خطة التقاعد الكندية للحصول على مخصصات الوفاة ، يجب أن يكون قد ساهم في خطة المعاشات التقاعدية الكندية لأقل مما يلي:

10 سنوات تقويمية ؛ أو

ثلث السنوات التقويمية في فترة اشتراكهم.

كيفية التقدم بطلب للحصول على مخصصات الوفاة

يجب إخطار وكالة الإيرادات الكندية (CRA) بعد وقت قصير من وفاة أحد المساهمين في CPP حتى يمكن إيقاف مدفوعات CPP. يجب سداد المبالغ المدفوعة للمتوفى بعد شهر الوفاة.

للتقدم بطلب للحصول على مخصصات الوفاة ، أكمل النموذج ISP1200 وأرسله بالبريد إلى Service Canada.

ستحتاج أيضًا إلى تقديم نسخة مصدقة من مستند يُظهر إثبات الوفاة ، مثل شهادة الوفاة أو نسخة موثقة من خطابات إثبات صحة الوصايا أو تسجيل الوفاة أو بيان الطبيب أو مدير الجنازة أو الطبيب الشرعي.

قد تستغرق مدفوعات المزايا ما يصل إلى 3 أشهر للمعالجة. إذا كانت لديك أسئلة ، فاتصل بخدمة كندا على الرقم 9914-277-800-1.

ما هي منفعة الورثة CPP؟

قد يكون الزوج القانوني أو الشريك العرفي للمساهم المتوفى في خطة التقاعد الكندية مؤهلاً للحصول على معاش الورثة – ويشار إليه أيضًا بمعاش الأرملة (أو معاش الأرمل).

يعتمد مقدار ما يتلقاه الناجي على:

مقدار المبلغ الذي دفعه المشترك المتوفى في الخطة ومدة دفعها

عمر الناجي

الورثة المؤهلون الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكثر ولا يتلقون مزايا أخرى من خطة التقاعد الكندية يحصلون على 60٪ من المعاش التقاعدي للمشترك المتوفى.

أي الورثة (65 سنة فأكثر) = 60٪ من معاش المشترك في خطة التقاعد الكندية عند 65 سنة.

بالنسبة لعام 2023 ، الحد الأقصى لمعاش الورثة للورثة الذين يبلغون من العمر 65 عامًا وأكثر هو 60٪ × 1306.57 دولارًا أمريكيًا = 783.94 دولارًا.

يُدفع للورثة المؤهلين الذين تقل أعمارهم عن 65 عامًا والذين لا يتلقون مزايا CPP الأخرى 37.5 ٪ من معاش المشترك المتوفى بالإضافة إلى جزء معدل ثابت (أي 217.99 دولارًا لعام 2023).

باستخدام 2023 كمثال ، الحد الأقصى لمخصصات الورثة للناجين الذين تقل أعمارهم عن 65 عامًا هو: (1306.57 دولارًا × 37.5٪) + (217.99 دولارًا أمريكيًا مكونًا بسعر ثابت) = 707.95 دولارًا.

إذا كان الضحية يتلقى مزايا أخرى من خطة التقاعد الكندية (CPP) ، مثل معاش التقاعد CPP أو استحقاقات العجز ، يتم دمج هذه المزايا في دفعة شهرية واحدة.

يمكن للزوج الباقي على قيد الحياة المؤهل للحصول على إعاقة CPP ومعاش الورثة الحصول على مبلغ مشترك فقط يساوي الحد الأقصى لمعاش العجز.

أيضًا ، يمكن للورثة المؤهل للحصول على معاش التقاعد CPP ومعاش الورثة فقط الحصول على مخصصات مشتركة لا تتجاوز الحد الأقصى للمعاش التقاعدي المدفوع عن تلك السنة.

كيفية التقدم بطلب للحصول على مخصصات الورثة CPP

لتقديم طلب للحصول على معاش الورثة ، أكمل النموذج ISP1300 وأرسله بالبريد إلى Service Canada. يمكنك البدء في الحصول على معاش الورثة بعد شهر من وفاة المشترك.

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مزايا الأطفال CPP

يشار إليها أيضًا باسم استحقاقات الأيتام ، وهي عبارة عن دفعة شهرية تُدفع للأطفال المعالين لمساهم متوفى أو معاق في خطة التقاعد الكندية.

لكي يكون الطفل مؤهلاً ، يجب أن يكون الطفل الطبيعي أو المتبنى للمتوفى أو أن يكون في حضانته أو تحت سيطرته وقت الوفاة.

أيضًا ، يجب أن يكون عمر الطفل 18 عامًا أو أقل أو حتى سن 25 عامًا إذا كان يذهب إلى المدرسة بدوام كامل.

متوسط ​​إعانة الأطفال المدفوعة في عام 2023 هو 264.53 دولارًا.

كيفية التقدم للحصول على مخصصات الأطفال CPP

بالنسبة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا ، يجب عليك إكمال النموذج ISP1300.

بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 25 عامًا ، يجب إكمال النموذج ISP1400 و ISP1401. يجب على الأطفال في هذه الفئة العمرية إكمال نموذج الإعلان (ISP 1401) كل عام دراسي لإثبات أنهم ما زالوا مسجلين في التعليم بدوام كامل.

هل مزايا الوفاة والنجاة من خطة التقاعد الكندية خاضعة للضريبة؟

تعتبر مزايا خطة التقاعد الكندية على أنها دخل خاضع للضريبة.

مزايا الوفاة CPP: إذا تم دفعها إلى تركة المتوفى ، فيجب الإبلاغ عن الميزة على الدخل الخاضع للضريبة للممتلكات في السطر 19 من ضريبة الدخل T3 الخاصة بالائتمان وإقرار المعلومات في السنة التي يتم تلقيها فيها.

إذا تم الدفع للمستفيد ، فيجب عليه الإبلاغ عن السطر 130 من ضريبة الدخل وعائد المزايا. قد لا تكون الضرائب مستحقة على إعانة الوفاة إذا لم يكن المستلم مستفيدًا من التركة ويسري كل ما يلي:

دفع المستلم نفقات جنازة المتوفى

مبلغ مخصص الوفاة أقل من أو يساوي مصاريف الجنازة

ليس للمتوفى ورثة ولا ممتلكات أخرى في التركة

معاش الورثة ومخصصات الأولاد: المزايا خاضعة للضريبة في يد الناجي أو الطفل. إذا كنت تقيم في كندا ، فلن يتم اقتطاع الضريبة تلقائيًا ؛ ومع ذلك ، يمكنك أن تطلب طواعية خصم الضرائب من خلال My Service Canada Account الخاص بك أو عن طريق إكمال نموذج ISP3520CPP.

إذا كنت تقيم في الخارج ، فسيتم اقتطاع معدل ضريبة لغير المقيمين بنسبة 25٪. إذا كنت تعيش في بلد به معاهدة ضريبية مع كندا (مثل الولايات المتحدة) ، فقد تخضع لمعدل ضريبي أقل أو يتم إعفائك تمامًا.

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