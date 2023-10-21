ستساعدك المقالة التالية: شرح موقع Digg.com لمسوقي البحث

لقد قام تود ماليكوت بتجميع طريقة بسيطة ولكنها فعالة دليل Digg لمسوقي البحث وهي مليئة بإحصائيات استخدام Digg، وحركة المرور التي يمكن أن يجلبها Digg إلى الموقع، والصدمة الارتدادية للارتباط وحركة المرور المستمرة، والإشارات إلى بعض أفضل المقالات الموجودة حول Digg، والتي صاغها مجتمع البحث.

يعجبني حقًا اقتباس Todd عند مقارنة Digg (أو وسائل التواصل الاجتماعي في هذا الشأن) بالبحث التقليدي القائم على الخوارزمية:

أحد الأشياء الجميلة في digg هو وجود CRAP في الفهرس – فأنت تعرف بالضبط من الذي يجب إلقاء اللوم عليه. سيؤدي منح البشر سلطة تحريرية إلى إنشاء مشكلات بديلة لمعظم محركات البحث (من المحتمل أن تكون المشكلات أكثر تشابهًا مع dmoz) – ولكن بشكل عام يبدو أنها زادت من أهمية المعلومات وكذلك في بعض الأحيان من سرعتها.

Todd ID لديه بعض إحصائيات Digg الثقيلة:

* ارتفعت حصة السوق الأمريكية لموقع Digg.com من الزيارات بنسبة 231% مقارنة بالأسبوع المنتهي في 21 أكتوبر 2006 مقابل الأسبوع المنتهي في 22 أكتوبر 2005.

* ارتفعت حصة Digg.com في السوق الأمريكية من الزيارات بنسبة 176% مقارنة سبتمبر 2006 مقابل سبتمبر 2005

* Digg.com هو الموقع الثالث الأكثر زيارة ضمن فئة Hitwise News and Media – تكنولوجيا المعلومات للأسبوع المنتهي في 21 أكتوبر 2006.

* Digg.com هو الموقع رقم 114 الأكثر زيارة ضمن فئة Hitwise للأخبار والإعلام الأمريكية للأسبوع المنتهي في 21 أكتوبر 2006.

عند الحديث عن Digg، من حين لآخر تصبح القصة مخفية بمجرد وصولها إلى صفحة Digg الرئيسية. في حين أن رد الفعل الأولي لمثل هذا النفي قد يكون سلبيًا من قبل ناشر الأخبار أو الشخص (الأشخاص) الذي أرسل المقال، إلا أن مايكل جراي يوضح أن دفنك حيًا على موقع Digg.com ليس بالأمر السيئ للغاية.

عندما تلعب على Digg عليك أن تفهم أن الدفن هو جزء من اللعبة، وهو ما يحدث أحيانًا. ومع ذلك، فالأمر ليس سيئًا تمامًا كما يبدو كما ترون في الرسم البياني أدناه.

اكثر من دفن Graywolf في Digg، ليس سيئًا كما يبدو.