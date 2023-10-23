ستساعدك المقالة التالية: شركاء بحث الفيديو AOL مع شبكات MTV

شركاء بحث الفيديو AOL مع شبكات MTV

تواصل AOL إضافة المزيد والمزيد من المحتوى المتميز إلى خدماتها بحث فيديو AOL وعروض بحث الوسائط المتعددة SingingFish حيث أعلنت AOL أنها ستحتوي الآن على موجزات RSS من خدمات البرمجة الخاصة بشبكات MTV. محتوى الفيديو من MTV Networks ‘CMT، Comedy Central، Logo، MTV، MTV2، mtvU، The N، Nickelodeon، Nick at Nite، Nick Jr.، Nicktoons، Noggin، Spike، TV Land وVH1 يمكن الآن الوصول إلى مواقع الويب من خلال AOL عائلة عروض البحث عن الفيديو.

قال كيفن كونروي، نائب الرئيس التنفيذي: “نحن متحمسون للعمل مع MTV Networks لتوسيع نطاق ريادتنا في مجال البحث عن الفيديو وتزويد المستهلكين بأحد المصادر الأكثر شمولاً لاكتشاف مدى اتساع وجودة محتوى الفيديو المتاح عبر الويب”. شبكات الوسائط AOL.

في أكتوبر من هذا العام، أعلنت AOL أيضًا عن شراكات لمحتوى بحث الفيديو مع Blastro.com، وEVTV1.com، وForbes.com، وGameTrailers.com، وPC World، وTime4 Media. تشعر AOL أنه من خلال الاستمرار في العمل مع منتجي الفيديو لتضمين المحتوى الخاص بهم في فهرس AOL Video Search، يمكن لمنتجي الفيديو بسهولة جعل أصول الوسائط المتعددة الغنية الخاصة بهم في متناول المستخدمين. تتمتع كل من Yahoo Video Search وGoogle Video وblinkx.tv بشراكات محتوى مماثلة مع مؤسسات إخبارية وإعلامية كبرى.