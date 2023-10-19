ستساعدك المقالة التالية: شركة Belo تقدم فيديو إخباري محلي إلى Yahoo News

ياهو! أعلنت اليوم شركة Belo Corp. عن اتفاقية جديدة ستجعل من 13 محطة تليفزيونية تابعة لشركة Belo المزود الحصري للفيديو الإخباري المحلي في الأسواق الخاصة بها. وكجزء من الاتفاقية، ستستضيف Yahoo الآن العشرات من مقاطع الفيديو الإخبارية المحلية التي توفرها Belo يوميًا والتي سيتم عرضها في صفحات الأخبار المحلية لـ Yahoo News. سيتم أيضًا توفير مقاطع الفيديو لجميع مستخدمي Yahoo عند ظهور أخبار مهمة في الأسواق المحلية.

وبموجب شروط الاتفاقية، ستتقاسم الشركتان عائدات الإعلانات الناتجة عن مقاطع الفيديو. تشمل الاتفاقية جميع أسواق تلفزيون Belo باستثناء دالاس وبويز. الأسواق المحلية التي سيتم تضمينها هي: شارلوت، وهامبتون/نورفولك، وهيوستن، ولويزفيل، ونيو أورليانز، وفينيكس، وبورتلاند، وسان أنطونيو، وسياتل/تاكوما، وسبوكان، وسانت لويس، وتوسكون.

مع إضافة مقاطع الفيديو الإخبارية لـ Belo، تتمتع Yahoo News الآن بتغطية تلفزيونية إخبارية محلية في 18 من أفضل 25 سوقًا في الولايات المتحدة.

وتضاف هذه الاتفاقية الأخيرة إلى صفقة تم الإعلان عنها مسبقًا والتي بدأت في عام 2005. وكان هذا التعاون الأول عبارة عن اتفاقية توزيع إعلانات الوظائف بين صحف HotJobs التابعة لشركة Yahoo وصحيفة Belo. على مر السنين، ناقشت الشركتان طرقًا إضافية للعمل معًا، وإعلان اليوم هو نتيجة لذلك.