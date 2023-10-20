ستساعدك المقالة التالية: شركة CitySearch التابعة لـ IAC تشتري InsiderPages

فينشربيت التقارير أن Citysearch/IAC هو المشتري الغامض لـ InsiderPages – ولم يتم الكشف عن سعر الشراء. أعتقد أنه لم يكن أكثر من ضعف ما قدمه المستثمرون، نظرًا لأن الشركة كانت تسوق من موقع ضعف. IAC كمشتري مناسب ورائع.

سؤال: هل سيتم ابتلاع InsiderPages وتختفي علامتها التجارية؟ فمن ناحية، العلامة التجارية InsiderPages ليست راسخة ولدى IAC بالفعل علامتان تجاريتان محليتان متنافستان: Ask (City) وCitysearch. تمتلك IAC أيضًا ServiceMagic، التي تركز على تحسين المنزل وإصلاحه.

ومع ذلك، كانت IAC من مقدمي العروض الشرسين لشراء موقع YellowPages.com وخسرت أمام SBC (المعروفة الآن باسم AT&T). لذلك ربما تكون هناك خطة للحفاظ على العلامة التجارية بطريقة ما نظرًا لأن Citysearch واجهت صعوبة في الحصول على قدر كبير من الجذب خارج فئة A&E الأساسية. Note أن Citysearch تعمل على تنمية قناة مبيعاتها وتم افتتاحها مؤخرًا مركز اتصال كبير جديد في أتلانتا.

لذلك ربما يصبح موقع InsiderPages موقعًا حقيقيًا للصفحات الصفراء (+ التعليقات) لـ IAC. ولكن إذا لم يتم الحفاظ على العلامة التجارية (وزيادة تطويرها) فما الذي ستشتريه Citysearch؟ سيكون قد اشترى بعض التكنولوجيا (ليست فريدة من نوعها)، وربما بعض المهندسين (الذين أسمع أنهم رائعون) والكثير من محتوى المراجعة.

لقد واجهت IAC دائمًا تحديات في دمج خصائصها في شيء أكبر. بدأ Ask في منح الشركة طريقة للقيام بذلك ولكن لا يزال يتعين علينا رؤيته. يلخص هذا الاستحواذ هذا التحدي بطريقة مثيرة للاهتمام.

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جريج ستيرلنج هو المدير المؤسس لشركة Sterling Market Intelligence، وهي شركة استشارية وأبحاث تركز على سلوك المستهلك والمعلن عبر الإنترنت والعلاقة بين الإنترنت ووسائل الإعلام التقليدية، مع التركيز على السوق المحلية.