ستساعدك المقالة التالية: شركة Idearc تشتري موقع LocalSearch.com مقابل 3.3 مليون دولار

هل هذا من مخيلتي أم أن هناك عملية واسعة النطاق للاستيلاء على أراضي البحث المحلي بين شركات مثل Idarch وMarchex وDex وLocal.com؟

قامت شركة Idearc Media Corp (Verizon، Superpages.com) بأحدث خطوة من خلال الاستحواذ على عنوان URL LocalSearch.com وإقامة استثمار استراتيجي في AmericanTowns.com (المالك السابق لـ LocalSearch.com)، وهي شبكة وطنية من مواقع الويب المجتمعية حيث يمكن للمقيمين العثور على المحتوى المحلي ومشاركته.

بموجب شروط الحصول على عنوان URL، ستحصل شركة Idearc على الملكية وجميع الحقوق الخاصة بعنوان URL لـ LocalSearch.com واسم المجال. وبموجب شروط الاستثمار الاستراتيجي، ستحصل شركة Idearc على حصة في شركة AmericanTowns.com، بما في ذلك مقعد في مجلس إدارة AmericanTowns.com، وستسعى الشركات إلى مشاركة المحتوى وحركة المرور والخبرة. سيمثل تشاندلر شركة Idearc في مجلس إدارة AmericanTowns.com. ومن المتوقع أن يتم إغلاق الصفقة في الربع الثالث من عام 2007 مقابل مبلغ نقدي قدره 3.3 مليون دولار بالإضافة إلى مقابل الشراء المؤجل.

ستستخدم AmericanTowns.com عائدات هذه الصفقة لمواصلة تنمية قاعدة بياناتها، والتي من المتوقع أن تضم أكثر من 10 ملايين حدث محلي هذا العام، لتطوير أدوات جديدة لمجموعات المجتمع، ولزيادة فتح كل “مساحة ويب مجتمعية” للمساهمات المحلية من الروابط والمدونات والموارد الأخرى ذات الصلة. وفي الوقت نفسه، سيقوم موقع AmericanTowns.com بتوسيع عروضه المحلية إلى أكثر من 22000 مدينة أمريكية، مما يمنح كل منها “ساحة مدينة افتراضية” حيث سيتمكن سكان المدينة ومجموعات المجتمع وغيرهم من الوصول إلى المعلومات حول مجتمعاتهم المحلية ومشاركتها . سيقوم موقع AmericanTowns.com أيضًا بتمويل بعض هذه المبادرات المخطط لها من خلال عائدات التمويل الخاص الذي تم إغلاقه في يوليو 2007.