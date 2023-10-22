ستساعدك المقالة التالية: شعبية بحث Google ومشاركات القناة العمودية المتخصصة

شعبية بحث Google ومشاركات القناة العمودية المتخصصة

نشر بيل تانسر من شركة Hitwise دراسة عن مدى شعبية خدمات Google الرئيسية على شبكة الإنترنت مدونة هيتويز. يُظهر الرسم البياني الذي نشرته شركة Hitwise القنوات العشرين الأكثر شيوعًا في Google، بدءًا من بحث الويب العادي من Google وحتى Google Local وGoogle Labs.

في حين أن القنوات التقليدية الموجهة نحو البحث مثل البحث عن الصور وأخبار Google والبحث المحلي عبر خرائط Google تظهر استخدامًا قويًا، إلا أن أحدث “بوابة” Google مثل تقويم Google وFinance كانت بطيئة بعض الشيء في الانطلاق.

ومن المثير للاهتمام أن بعض أحدث عروض Google لم تحصل بعد على حصة سوقية كبيرة في فئتها (يحتل Google Finance حاليًا المرتبة 39 في فئة الأعمال والتمويل – فئة معلومات الأعمال، مع حصة سوقية تبلغ 0.29% من الزيارات إلى هذه الفئة، في المقابل، ياهو! فاينانس ، تحتل المرتبة الأولى في نفس الفئة بحصة سوقية قدرها 35.6%).

يقول محلل البحث والوسائط المحلية، جريج ستيرلنج، إن الاعتماد البطيء لقنوات Google المستهدفة الأكثر عموديًا هو القوة المحركة وراء Google Co-op وGoogle Base، والتي توفر المحتوى الرأسي للمستخدم النهائي حيث يشعر براحة أكبر عند استخدام Google – في نتائج البحث.

يعد السوق بمثابة إجبار Google على “الوضع العمودي” من أجل تلبية استفسارات المستخدم بشكل أفضل وتوفير تجربة بحث أكثر ثراءً وتنظيمًا. (هناك أيضًا فوائد واضحة للمعلنين في هذا الأمر.) ومع ذلك، يبدو أن إنشاء نطاق رأسي منفصل بعد نطاق رأسي منفصل لا “يعمل” بالنسبة لـ Google – بمعنى التنقل المباشر والاعتماد.

لهذا السبب قد يكون لدينا Co-op، المولد الرأسي متعدد الأغراض، مقابل مواقع منفصلة لكل قطاع يمكن تصوره: على سبيل المثال، Google Autos، وGoogle Jobs، وGoogle Houses، وما إلى ذلك. في الواقع، يعمل Base وCo-op بنفس الطريقة ” مشكلة” لجوجل من زاويتين مختلفتين.

… لا يتعارض نهج “المربع الواحد” هذا مع الوجهات الرأسية المنفصلة؛ على سبيل المثال، نتائج استعلام التسوق تثير اهتمام Froogle، والاستعلامات المتعلقة بالأخبار التي تثير الأخبار، والاستعلامات المحلية تثير اهتمام الخرائط، والاستعلامات المتعلقة بالتمويل تثير اهتمام المالية، وما إلى ذلك. ولكن يبدو أن شركة Google ستحتفظ بمزيد من المستخدمين في بيئة “Google.com” وستبني المزيد من التجارب الرأسية مباشرةً في ذلك.