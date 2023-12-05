ستساعدك المقالة التالية: صدق الحقائق، وليس الضجيج: أربع خرافات حول سناب شات

يتبنى المسوقون الأذكياء منصات تستحوذ على الاهتمام، وليس مجرد الضجيج. لقد كان Snapchat منذ فترة طويلة في المستويات العليا من مولدات الضجيج، بدءًا من أيامه كشبكة مشاغبة للرسائل النصية قصيرة العمر وحتى رفضه السيئ السمعة بمبلغ 3 مليارات دولار من Facebook. ولكن منذ رفض عملية الاستحواذ هذه، قامت شركة Snapchat بمطابقة ضجيجها السيء من خلال تعديلات ذكية على المنتجات، وترويج ذكي للعلامة التجارية، وأشكال إعلانات مبتكرة. وقد تبع ذلك المستخدمون والمعلنون بأعداد كبيرة.

ومع ذلك، تكثر الخرافات حول سناب شات، وقاعدة مستخدميه، وأفضل ممارساته، وفائدته للمسوقين. هذا أمر مفهوم. أكثر من أي تطبيق اجتماعي آخر، تم تصميم Snapchat خصيصًا للمواطنين الرقميين؛ يستغرق الأمر بعض الوقت لإتقان الفروق الدقيقة في المنصة، ولم تظهر قيادتها أنها حريصة على التضحية بتجربة المستخدم من أجل جني الأموال (على الرغم من ذلك) لقد بدأت رياح التغيير تهب).

لن نقول اليوم أن جميع العلامات التجارية تنتمي إلى Snapchat. لكن! نحن نعتقد أن جميع العلامات التجارية يجب أن تأخذ ذلك بعين الاعتبار على الأقل. لكي نفهم السبب، دعونا نوبخ بعض الأكاذيب الأكثر مرونة حول سناب شات.

الخرافة الأولى: جميع مستخدمي Snapchat هم من المراهقين

لقد تزايدت شعبية Snapchat الجامحة والمستمرة بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا كان حسنًا موثقة. لكن المراهقين ليسوا وحدهم في حماسهم لإنشاء اللقطات واستخدامها. في الواقع، إنهم يخسرون الأرض.

لقد ارتفع عدد مستخدمي سناب شات الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 34 عاما بأكثر من 100٪ في عام 2015. ولعل الأمر الأكثر أهمية هو أن عدد المستخدمين الذين تزيد أعمارهم عن 35 عاما زاد بنسبة 84٪، وأصدر سناب شات مؤخرا بيانات تسلط الضوء على أن 12٪ من مستخدميه اليومي في الولايات المتحدة البالغ عددهم حوالي 50 مليون مستخدم تتراوح بين 35 و54 (مصدر).

وأينما يذهب المستخدمون، يذهب المحتوى الذي يستهدفهم. نتوقع أن يصبح اعتماد الأجيال الأكبر سنًا لتطبيق Snapchat مستدامًا ذاتيًا بسرعة، مع زيادة في المحتوى والإعلانات المصممة خصيصًا لتناسب اهتماماتهم ورغباتهم، ومن ثم الاهتمام الأكبر بالمنصة بين أصدقاء المستخدمين، وما إلى ذلك.

يحب Facebook, Instagram، و Pinterest قبل ذلك، اتسعت التركيبة السكانية لمستخدمي Snapchat من شريحة ضيقة، في البداية، إلى فطيرة كبيرة في الوقت الحاضر، وهي شريحة لا يستطيع (ولا ينبغي) للمسوقين مقاومتها.

الخرافة الثانية: من الصعب بناء جمهور على Snapchat

نعم و لا.

كلما زادت شعبية أي منصة، زادت صعوبة مهمة تجاوز الضجيج من أجل جذب المتابعين – خاصة إذا كنت ترغب في الحصول على المتابعين المناسبين. ومع ذلك، قدم Snapchat للمستخدمين (بما في ذلك العلامات التجارية) طريقتين قويتين للترويج لحساباتهم: رمز Snapchat QR والرابط المباشر الذي يجب متابعته.

مصدر: http://www.snapchat.codes/

إذا لم تكن على دراية برمز QR الخاص بـ Snapchat، فلا تقلق. انه بسيط جدا؛ من وجهة نظرنا، يعد تسهيل الاستخدام أحد أذكى الخطوات التي قام بها Snapchat.

إذا كنت تريد فتح Snapchat وتوجيه كاميرا هاتفك نحو رمز QR الخاص بـ NBA أعلاه، فستظهر نافذة منبثقة تطلب منك تأكيد رغبتك في متابعة NBA على Snapchat. (يمكنك أيضًا لقطة شاشة لرمز الاستجابة السريعة من، على سبيل المثال، Instagram، لمتابعة حساب.) اضغط على تأكيد، ثم Bada-bing! الدوري الاميركي للمحترفين لديه لك كمتابع.

وبالمثل، يعد الخيار الأحدث لربط المتابعين المحتملين مباشرةً بملفك الشخصي أمرًا سلسًا. عند النقر عليه على جهاز محمول، يُنشئ عنوان URL الفريد الخاص بك نفس النافذة المنبثقة للمتابعة الفورية مثل رمز الاستجابة السريعة. يمكنك العثور على عنوان URL الخاص بك ضمن لوحة معلومات ملفك الشخصي على Snapchat، أو اتبع العرف فقط: http://www.snapchat.com/add/YOURUSERNAME.

توفر هاتان الأداتان الأصليتان فرصًا رائعة للاختبار والتعلم حول كيفية تنمية جمهور Snapchat الخاص بك. حاول تنزيل رسم رمز الاستجابة السريعة الخاص بك ونشر الصورة عليه Facebook, Twitter، أو Instagramأو حتى تغيير صور ملفك الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي إلى رمز QR. حاول كتابة منشور قصير يشرح لماذا يجب على الأشخاص متابعتك، وقم بإسقاط عنوان URL لملفك الشخصي في النهاية. خذ خطوة إلى الأمام من خلال استهداف جمهورك المثالي من خلال إنفاق مبلغ صغير مدفوع الأجر خلف هذه المنشورات التي تجذب المتابعين. نراهن أنك ستفاجأ بالنتائج.

الطريقة الثانية المجربة والحقيقية لزيادة جمهور Snapchat الخاص بك هي أكثر وضوحًا: الشراكة مع المؤثرين للترويج المتبادل لحسابك. ولن نخوض في هذا التكتيك هنا إلا أن نقول: إنها تعمل.

الخرافة الثالثة: التسويق على Snapchat يتطلب محتوى متاحًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع

من المؤكد أن هناك قيمة للعديد من العلامات التجارية في النشر يوميًا على Snapchat. ومع ذلك، فإن الموارد المطلوبة للقيام بذلك كبيرة، ولا يمثل هذا دائمًا أفضل استخدام للوقت، نظرًا لأن المحتوى “يعيش” لفترة قصيرة فقط. ومع ذلك، نحن هنا لوضع الأمور في نصابها الصحيح: لا يزال بإمكانك الوصول إلى المراهقين المهووسين بـ Snap أو الأمهات الجدد الذين يتابعون Snap على رادارك، دون أن يكون لديك تواجد دائم على المنصة.

بالنسبة للمعلنين، يقدم Snapchat العديد من خيارات المراسلة خارج صندوق الوارد الخاص بالعلامة التجارية Snap أو القصة الرئيسية. تتراوح الوحدات التي يمكنك شراؤها من رخيصة الثمن (حقًا) إلى باهظة الثمن، وكلها تستحق أن تتعرف عليها.

مرشحات جغرافية مخصصة حسب الطلب: تعد المرشحات الجغرافية حسب الطلب هي أقل الفاكهة المعلقة للمسوقين الذين يتطلعون إلى نشر الرسائل على Snapchat. إنها سهلة التصميم والتشغيل باستخدام النظام الأساسي أداة الخدمة الذاتية (انظر بعض الأمثلة أدناه)، ويعتمد المبلغ الذي تدفعه مقابل الإعلان على مدة توفر الفلتر والمنطقة الجغرافية التي يظهر فيها على أجهزة المستخدمين؛ مع الأسعار الحالية، ستحصل على الكثير من المال مقابل أموالك. للحصول على دراسة حالة رائعة ودليل خطوة بخطوة، انقر هنا.

قصة حية أو اكتشاف إعلانات الفيديو: إذا لم تكن مستعدًا لبدء Snapping كل يوم ولكن لديك المال لإنفاقه، فإن Snapchat يقدم عقارات لإعلانات الفيديو. يجب أن يكون محتوى الفيديو الخاص بك مصممًا خصيصًا للمنصة؛ لقد تجنب Snapchat تنسيق الفيديو التقليدي ذي الشاشة العريضة (مثل جهاز التلفزيون الخاص بك) لصالح الفيديو الرأسي (مثل الطريقة التي يحمل بها الأشخاص هواتفهم بشكل طبيعي). ويتجه الناس نحو الاتجاه الرأسي: زاد استهلاك الفيديو على Snapchat بنسبة 25% منذ بداية العام. إعلانات الفيديو هذه هي مرنة وجذابة، وستدفع مقابل كل 1000 مشاهدة.

العدسات المدعومة: شكل الإعلان هذا هو Big Kahuna لأدوات التسويق في Snapchat، سواء من حيث السعر أو النتائج. يمكن للعلامات التجارية أن تتوقع أن تدفع 7 أرقام؛ يمكنهم أيضًا أن يصبحوا Gatorade التالي، الذي قادت عدسته التي ترعاها أثناء Super Bowl المزيد من الانطباعات من اللعبة كان المشاهدين. بحسب سناب شات بيانات، يقضي المستخدمون ما متوسطه 20 ثانية في التفاعل مع هذه الإعلانات، ويمكن أن يصبح التأثير فيروسيًا عندما يرسل مستخدمو Snapchat مقاطع الفيديو والصور ذات العلامة التجارية إلى أصدقائهم. حالة الحصول على ما تدفع مقابله – إذا كان بإمكانك دفع الكثير.

الأسطورة الرابعة: لا يزال غير قادر على المنافسة Facebook

الإحصائيات الأولى عن إعلانات Snapchat صفحة يقرأ:

في أي يوم، يصل تطبيق Snapchat إلى 41% من جميع الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا في الولايات المتحدة.

في حين تظهر أفكار جديدة يوميًا حول التطبيق الاجتماعي الذي ينمو بشكل أسرع، أو ما هو الوجهة الحالية لجيل الألفية، فإن الإحصائيات مثل ما ورد أعلاه تتحدث عن مكانة Snapchat القوية المتزايدة في حياة الناس. 41% هو اختراق مثير للإعجاب لواحدة من التركيبة السكانية الاستهلاكية الأكثر قيمة والتي يصعب (تقليديًا) الوصول إليها.

Snapchat لم يفوز في معركة الجمهور الشاملة حتى الآن. مع وجود ما بين 150 إلى 200 مليون مستخدم نشط يوميًا، فهذا مجرد مرت مؤخرا Twitter، حوالي نصف Instagramحجمها وتضاءل بالمقارنة مع Facebook1+ مليار). ولكن في المعركة من أجل انتباهمن المؤكد أن Snapchat يشبه كلبًا كبيرًا.

الدليل:

يقوم أكثر من ثلث مستخدمي Snapchat البالغ عددهم 150 مليونًا يوميًا بإنشاء “قصص”، حيث يبثون صورًا ومقاطع فيديو من حياتهم تستمر لمدة 24 ساعة.

استهلاك الفيديو على Snapchat ينافس الكمية التي تمت مشاهدتها Facebook، والذي يضم 15 ضعف عدد المستخدمين. يشاهد مستخدمو Snapchat 10 مليارات مقطع فيديو يوميًا على التطبيق، مقارنة بـ 8 مليارات في فبراير.

يقضي المستخدمون ما متوسطه 25 إلى 30 دقيقة على التطبيق كل يوم. على المستوى العالمي، هذا لا يتجاوز Facebook، ولكنه يمثل قدرًا ملحوظًا من الاهتمام على المنصة كل يوم.

مصدر: كومسكور

سناب شات موجود ليبقى. يتزايد جمهورها وقدراتها كمنصة تسويقية بوتيرة سريعة (أو ربما أسرع؟) من Facebook و Instagram، منافسيها الرئيسيين. إن عدم التفكير في استخدام المنصة بطريقة ما ضمن مزيج التسويق الرقمي الخاص بك سيكون خطأً.

قسم المكافأة: بعض الإلهام

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