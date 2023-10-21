ستساعدك المقالة التالية: صفحات جوجل تسمح بإعلانات جوجل أدسنس

صفحات جوجل تسمح بإعلانات جوجل أدسنس

تسمح الآن Google Page Creator، خدمة بناء واستضافة المواقع التي تقدمها Google والتي تم إطلاقها هذا العام، بتنفيذ إعلانات Google AdSense في مواقع المستخدمين؛ مما سيؤدي إلى بعض الإيرادات الإضافية لمستخدمي صفحات Google بينما يساعد Google أيضًا في تحقيق الدخل من خدماتهم.

دارين روز @ ProBlogger.net يشير إلى رسالة بريد إلكتروني تلقاها مستخدمو صفحات Google اليوم:

1. قم بتسجيل الدخول إلى حسابك في AdSense على www.google.com/adsense

2. من علامة التبويب “إعداد AdSense”، قم بتخصيص وإنشاء رمز AdSense الخاص بك

3. انسخ الرمز الذي تم إنشاؤه من مربع “رمز AdSense الخاص بك”.

4. قم بتسجيل الدخول إلى حساب Google Page Creator الخاص بك

5. حدد صفحة الويب التي ترغب في عرض إعلانات AdSense عليها

6. حدد الحقل الذي تريد ظهور الإعلانات فيه

7. انقر فوق “تحرير HTML”

8. الصق كود AdSense في كود مصدر HTML الخاص بالصفحة

9. احفظ صفحة الويب المحدثة

10. انشر صفحة الويب الخاصة بك

بعد اتخاذ الخطوات المذكورة أعلاه، من المفترض أن تظهر إعلاناتك قريبًا. إذا كنت تواجه مشكلة في تنفيذ شفرة Ad Sense على صفحة الويب الخاصة بك، فلا تتردد في الرد على هذه الرسالة الإلكترونية.

حظ سعيد،

فريق جوجل ادسنس

تمت مقارنة صفحات Google، عند إطلاقها، بنظام “إنشاء نظام موقعك الشخصي” القديم الخاص بـ Geocities، والذي أصبح الآن جزءًا من شبكة Yahoo. تقدم شركة Yahoo إعلانات سياقية ضمن صفحات Geocities الخاصة بها، ومع ذلك، لم يتم إعداد الإعلانات كبنية لتقاسم الإيرادات مثل تلك الموجودة في Google.

بنفس الطريقة التي اتبعتها Google في مشاركة الثروة مع أعضائها في Blogger (اعتادت Google على عرض إعلانات AdSense على مدونات Blogger المستضافة على Blogspot.com دون مشاركة الأرباح مع المدونين)، فإن إحساس Google الجديد بالعطاء داخل صفحات Google قد يثير بعض الإثارة في المشروع، مع إمكانية إضافة خدمة مستضافة مجانية جديدة سيتم استهدافها من خلال البريد العشوائي في AdSense.