ستساعدك المقالة التالية: صفقة Digg-Microsoft الإعلانية، لماذا لا تكون Google؟

بحلول هذا الوقت، من المحتمل أن يكون الويب قد امتلأ بجميع أنواع الأخبار ومشاركات المدونات وما لديك في البيان الصحفي الأكثر إثارة للجدل لهذا الأسبوع. العناوين الرئيسية تقول كل شيء – توصلت Digg وMicrosoft إلى اتفاق إعلاني. قامت بعض العناوين الرئيسية بتأطيرها بطريقة أكثر إثارة للجدل مثل – Digg Digg Digg Google على Microsoft في صفقة الإعلانات.

لم يصدر Digg إعلانًا رسميًا بعد، باستثناء ما نشره Kevin Ross على مدونة Digg، ومن الواضح أنه خدعة حتى لا يبالغ في إثارة الأمر.

لكن البيان الصحفي الصادر عن Microsoft اليوم يعوض عن عدم وجود إعلان رسمي من Digg. بكل بساطة، الصفقة هي صفقة وضع الإعلانات المعتادة بين شركتين، وموقع إشارات اجتماعية ولاعب رئيسي في مجال تكنولوجيا المعلومات. إذن ما هو كل هذا الزغب الكبير؟ ليس بسبب حصول Microsoft على حقوق إعلان Digg أو قيام Digg بجعل Microsoft تضع إعلانات سياقية ورابطية على موقع Digg. ولكن بسبب السؤال الذي يجب على Digg أن يجيب عليه، لماذا لا يجيب عليه Google؟

وبطبيعة الحال، لن نحصل أبدًا على إجابة واضحة على ذلك السؤال القادم من Digg. أفضل ما يمكن أن نحصل عليه بخصوص هذه المشكلة هو أن جاي أديلسون، الرئيس التنفيذي لشركة Digg، هو ما يلي:

ومع استمرار نمو وتنوع جمهور Digg، نعتقد أن هذه المبادرة مع Microsoft والموارد التي توفرها ستمكننا من التركيز بشكل أقل على تطوير البنية الأساسية للإعلان والمزيد على تطوير ميزات جديدة ومبتكرة للموقع.

ولكن بعد ذلك، نعلم جميعًا أن هذا مجرد بيان “لغرض النشر الصحفي”. شيء للاستهلاك العام. إذا كنت تريد أن تأخذ الأمر كما هو، فلديك كل الحق في القيام بذلك. بالنسبة لي، ما زلت أعتقد أن هناك سببًا أكبر من جانب Digg لمثل هذه الصفقة. شيء يتعلق بالشركة الأكبر والأكثر شهرة أو العميل أو مزود الخدمة.