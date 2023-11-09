ستساعدك المقالة التالية: صمم إستراتيجية الذهاب إلى السوق (GTM) لإطلاقها بثقة

يعد إطلاق خدمة أو منتج جديد مرحلة مثيرة ولكنها صعبة. إنها مليئة بالإمكانيات، ولكنها أيضًا بحاجة إلى تخطيط دقيق – فالتوقيت والاستراتيجية أمران حاسمان.

ويتطلب النجاح في هذا المسعى أيضًا القدرة على جذب الجمهور المناسب.

بينما نبدأ هذه الرحلة، دعنا نتعمق في عالم إطلاق المنتجات للتأكد من أن مشروعك يبدأ بالقدم الصحيحة مع التأثير والجودة.

اكتشف مفهوم استراتيجية الذهاب إلى السوق.

ما هي استراتيجية الذهاب إلى السوق (GTM)؟

استراتيجية Go-to-Market (GTM) هي خطة إستراتيجية تم تطويرها لوضع خدمتك أو منتجك الجديد عند إطلاقه.

ضمن هذه الخطة، ستحدد جمهورك المستهدف وتنسق الرسائل للوصول إليهم بفعالية. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام إستراتيجية GTM لتحديد قنوات التوزيع وتوليد الطلب على منتجك أو خدمتك.

باختصار، يجب أن تشمل إستراتيجية GTM الخاصة بك ما يلي:

ملفات تعريف الجمهور المستهدف

خطة تسويقية شاملة

استراتيجية توزيع ومبيعات متقنة الصنع.

لتبسيط الأمر، تعد إستراتيجية GTM بمثابة خريطة الطريق الخاصة بك لتقديم خدمة أو منتج جديد إلى السوق.

فهو يقدم دليلاً مفصلاً لمساعدتك في تحديد موقعك والتفوق على منافسيك.

هل من المهم أن يكون لديك استراتيجية GTM؟

الجواب القصير هو: بكل تأكيد. وبدون ذلك، قد تستهدف الجمهور الخطأ، أو تدخل السوق في الوقت الخطأ، أو تكافح من أجل التميز في سوق مزدحمة.

فوائد استراتيجية GTM عديدة. عندما يتم ذلك بشكل صحيح، فإنه يمكن:

تقليل تكاليف الإطلاق

تسريع وقت الوصول إلى السوق من خلال تحديد أولويات المهام

زيادة الإيرادات المحتملة

تعزيز هوية العلامة التجارية والاعتراف بها

توفير ميزة تنافسية

علاوة على ذلك، يعد تحقيق التوافق عبر المؤسسة وتقديم القيمة للعملاء أمرًا ضروريًا.

تعد المواءمة أمرًا بالغ الأهمية، مما يضمن أن يكون كل فرد في مؤسستك على اطلاع جيد ويتحرك في نفس الاتجاه. قم بمراجعة أهداف عملك المحددة للتأكد من أن استراتيجية الإطلاق الخاصة بك تتوافق معها بل وتتجاوزها.

أما بالنسبة لقيمة العملاء، فإن خطة GTM المطورة جيدًا تعمل على بناء الثقة مع العملاء، مما يعزز صورة العلامة التجارية وولاء العملاء.

متى يتم إنشاء استراتيجية الذهاب إلى السوق؟

مع أي إطلاق، تحتاج إلى استراتيجية الذهاب إلى السوق، بغض النظر عما إذا كنت رائد أعمال جديد، أو شركة ناشئة، أو شركة قائمة بالفعل.

من الأمثلة على الحالات التي تحتاج فيها إلى استراتيجية GTM ما يلي:

إطلاق منتج أو خدمة جديدة تمامًا.

دخول سوق جديد بمنتج موجود.

إعادة إطلاق علامتك التجارية.

تقديم ميزة أو مكون جديد لمنتج موجود.

إطلاق عمل جديد أو فرع جديد للشركة.

أساسيات استراتيجية الذهاب إلى السوق

كما قلنا من قبل، تعمل إستراتيجية GTM بمثابة خريطة طريق لمواءمة جوانب العمل المختلفة نحو الأهداف المشتركة. تتضمن العناصر الأساسية لاستراتيجية GTM أبحاث السوق وتحديد موضع المنتج وإشراك العملاء.

تتضمن أبحاث السوق تحديد العميل والسوق المثاليين. تريد معرفة شاملة بالسوق وجمهورك المستهدف وكيف يتناسب منتجك أو خدمتك.

يرشد تحديد موضع المنتج إلى كيفية معالجة نقاط الألم لدى عميلك المستهدف مع منتجك. افهم نقاط الألم هذه لتخصيص المحتوى الخاص بك وإشراك العملاء المحتملين وزيادة عمليات الشراء.

يجب أن تزيد استراتيجيات مشاركة العملاء من التفاعل مع منتجك أو خدمتك الجديدة. حدد المكان الذي يبحث فيه جمهورك عن المعلومات، وأفضل الطرق للمشاركة في كل قناة، وقم بإنشاء محتوى ذي صلة لجذب التفاعل.

لماذا يهم المحاذاة الداخلية

يعتمد نجاح الإطلاق على مدى فهم المنظمة للاستراتيجية واحتضانها وتعاونها لتنفيذها. لذا فإن التوافق الداخلي أمر بالغ الأهمية.

يجب على كل عضو في الفريق فهم أهداف العمل، ومعرفة الخطة، وفهم كيفية تنفيذها. يعد التواصل الداخلي الفعال أمرًا بالغ الأهمية لمنع سوء التواصل الذي قد يؤدي إلى أخطاء وتفويت المواعيد النهائية.

لكي تكون فعالاً وتتجنب إهدار الجهود، قم بإنشاء قنوات واضحة للاتصال الداخلي، وراقبها بانتظام، واضبطها عند ظهور المشكلات. تضمن المحاذاة الداخلية الإطلاق السلس وتساعد مؤسستك على البقاء على المسار الصحيح.

كيفية إنشاء استراتيجية الذهاب إلى السوق في 7 خطوات

إن إستراتيجية GTM الخاصة بك هي خريطة الطريق، والتي توضح لك من أين تبدأ والوجهة النهائية التي تفكر فيها. على شبكة الإنترنت، يمكنك عادة أن تجد قوالب لمساعدتك في عملية التخطيط.

على العموم الجواب على كيفية بناء استراتيجية الذهاب إلى السوق يتضمن الخطوات التالية:

حدد جمهورك المستهدف

إجراء البحوث التنافسية

تمييز استراتيجية المراسلة الخاصة بك

أنشئ خريطة طريق لرحلة المشتري

ابتكر خطة تسويق محتوى GTM مخصصة

التعاون مع فرق المبيعات وخدمة العملاء

حدد أهداف التسويق وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية

1. تحديد وفهم جمهورك المستهدف

إن تحديد وفهم جمهورك المستهدف سيقود إستراتيجيتك التسويقية والأساليب التي تتبعها قبل الإطلاق وأثناءه وبعده.

الجمهور المستهدف هو مجموعة محددة من المستهلكين أو الشركات الذين يشتركون في خصائص أو ميزات معينة ويمكن تحديدهم من خلال تقسيم العملاء.

ابدأ بالسؤال عمن سيستفيد من منتجك أو خدمتك. بمعنى آخر، من يواجه المشكلة أو نقطة الألم التي ستحلها؟

بمجرد التعرف عليهم، تعرف عليهم. ما هي نقاط الألم والمشاكل والاحتياجات والرغبات والاهتمامات؟ ما الذي هم على استعداد لدفعه مقابل الحلول؟

للتعمق أكثر، قم بإنشاء شخصيات المشتري أو ملفات تعريف العملاء المثالية.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت من عملاء B2B، فستحتاج إلى تحديد مركز الشراء أو صناع القرار لجمهورك المستهدف.

2. إجراء البحوث التنافسية

أنت بحاجة إلى تحديد طريقة للتميز وسط كل الضوضاء وجذب اهتمام جمهورك المستهدف.

البحث التنافسي إذن هو صديقك. تحديد من هم أفضل المنافسين وتحليل كل واحد منهم.

مصادر لهذا تشمل:

محافظ المنتجات أو عروض الخدمات.

بيانات القدرة.

العروض التقديمية في السوق.

الإنجازات.

مواقع المنافسين والنشرات الإخبارية ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي.

تقارير سنوية.

هيكل التسعير.

استراتيجيات المحتوى.

استراتيجيات وسائل التواصل الاجتماعي.

التفاعل مع المحتوى (الإعجابات، المشاركات، التعليقات).

آراء العملاء.

تحديد ما يفتقده منافسوك في طريقة العروض واستراتيجيات التسويق.

استخدم هذه المعلومات لصياغة إستراتيجيتك الخاصة وحتى إضافة ميزات إضافية إلى ما تقدمه حتى تتمكن من تمييز نفسك.

3. تمييز استراتيجية المراسلة الخاصة بك

تتيح لك استراتيجيات المراسلة ما يلي:

قم بتوصيل ما تمثله شركتك.

نقل قيمة منتجك أو خدمتك.

أظهر كيف يختلف عرضك عن منافسيك أو الشركات الأخرى.

تحديد المشاكل التي تحلها.

بناء علاقات عاطفية مع العملاء.

ضع المنتج أو الخدمة كأفضل حل.

للبدء، اسأل نفسك:

ما هي الأهداف التي ترغب في تحقيقها من خلال رسائلك؟

ما هي الكلمات الرئيسية الأكثر ارتباطًا بمنتجك أو خدمتك أو شركتك؟

بمجرد تحديدها وصياغتها، قم بدمج رسائلك في كل ما تفعله، من الشعارات إلى البيانات الصحفية إلى المواد التسويقية.

على سبيل المثال، قد تكون رسالتك شيئًا مثل “”

ضع منتجك أو خدمتك كحل لمشكلة معينة أو نقطة ألم لدى جمهورك، وهو حل لا يقدمه حاليًا أي شخص آخر في السوق.

4. قم بإنشاء خريطة طريق لرحلة المشتري

من خلال التسويق الداخلي، يمكنك أولاً فهم جمهورك المستهدف ثم إنشاء إستراتيجيتك لتلبية احتياجات العملاء طوال رحلة المشتري.

بالنسبة لاستراتيجية GTM الخاصة بك، يجب عليك ذلك قم بإنشاء خريطة طريق لمعالجة كل مرحلة من رحلة المشتري لأقصى قدر من التأثير.

المراحل الثلاث هي:

وعي

اعتبار

قرار

من خلال فهم رحلة المشتري وكل مرحلة على طول الطريق، ستكون قادرًا بشكل أفضل على التنبؤ بتصرفات عميلك وسلوكه.

باستخدام هذه المعرفة، يمكنك إنشاء خريطة طريق، وتوقع الأسئلة والتفضيلات لكل مرحلة.

قم بوضع إستراتيجيات مختلفة للاستفادة من قاعدة العملاء الموجودة بالفعل. يمكن أن يوفر لك هذا النهج الوقت والمال، ويبني المزيد من الثقة، ويعزز ولاء العملاء، ويحسن العلاقات مع العملاء والاحتفاظ بهم.

5. ابتكر خطة تسويق مخصصة لمحتوى GTM

يأتي بعد ذلك إنشاء خطة تسويق محتوى لاستراتيجية GTM الخاصة بك. تحديد أفضل الطرق للترويج لإطلاقك، ثم أنشئ المحتوى ليوصلك إلى هناك.

تتضمن بعض التلميحات ما يلي:

دمج الرسائل الفريدة الخاصة بك.

إضفاء الطابع الشخصي على النهج الخاص بك.

استخدم تقنيات سرد القصص للتواصل مع جمهورك المستهدف.

تتضمن أمثلة أنواع المحتوى التي يجب مراعات استخدامها ما يلي:

6. التعاون مع فرق المبيعات وخدمة العملاء

التسويق لا يعمل في فراغ، ومع الإطلاق، تريد أن يكون الجميع على نفس الصفحة.

التعاون مع الخاص بك فريق المبيعاتوتحديد قنوات التوزيع والبيع. وضع استراتيجيات التسعير والمبيعات لتتماشى مع الإطلاق.

تتضمن إستراتيجية GTM أيضًا التعاون مع فريق دعم العملاء الخاص بك لضمان تجربة جيدة بشكل عام للعملاء.

7. حدد أهداف التسويق وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية

وضع مؤشرات الأداء الرئيسية (مؤشرات الأداء الرئيسية). راقب مؤشرات الأداء الرئيسية هذه واضبط إستراتيجيتك عند الضرورة. لا تظل متشددًا أبدًا في أسلوبك إذا كان جمهورك يخبرك بشيء مختلف.

تشمل المقاييس الأكثر شيوعًا التي يجب تتبعها ما يلي:

تكاليف اكتساب العملاء.

عائد الاستثمار لاستراتيجية المبيعات الخاصة بك (التكلفة لكل دولار من نفقات المبيعات).

أسعار التحويل.

طول دورة المبيعات.

قيمة عمر العميل.

دور المحتوى في استراتيجية الذهاب إلى السوق

الآن بعد أن حددت جمهورك المستهدف واخترت النهج الذي ستتبعه، فقد حان الوقت للتركيز على إنشاء محتوى يجذب ويسحر ويتفاعل ويجذب حركة المرور إلى علامتك التجارية.

في مجال تسويق المحتوى، الخطوة الأولى هي تحديد الكلمات الرئيسية المناسبة. ومع ذلك، فإن المحتوى المحيط بهذه الكلمات الرئيسية يجذب جمهورك ويحولهم إلى عملاء.

يخدم إنشاء المحتوى غرضين مهمين على الأقل: بناء الوعي بالعلامة التجارية والتفاعل مع جمهورك المستهدف. من خلال تقديم محتوى ملائم ومفيد بشكل مستمر ومصمم خصيصًا لجمهور محدد، فإنك تزيد من الوعي بالعلامة التجارية وتشجع الزيارات المتكررة.

علاوة على ذلك، يمكن أن يوفر المحتوى الخاص بك طرقًا للتفاعل بشكل أفضل مع عميلك المثالي، سواء كان ذلك من خلال محتوى موقع الويب ذي الصلة، أو منشورات المدونة، أو وسائل التواصل الاجتماعي.

لتحسين استراتيجية المحتوى الخاصة بك، قم بتنويع أنواع المحتوى الخاص بك. فهم السوق المستهدف وتفضيلات الجمهور لتحديد تنسيقات المحتوى الأكثر فعالية. تتراوح هذه الخيارات من المدونات التقليدية إلى مقاطع الفيديو الجذابة والكتب الإلكترونية الغنية بالمعلومات والمزيد.

تتضمن الطرق المحددة لزيادة تفاعل العملاء مع المحتوى الخاص بك ما يلي:

مشاركات المدونة حول المواضيع المطلوبة

منشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي تثير الإعجابات أو التعليقات أو المشاركات

المحتوى التفاعلي الذي يزودهم بالمعلومات ذات الصلة ويزودك بالبيانات لتحسين أساليبك بشكل أفضل. يتضمن المحتوى التفاعلي استطلاعات الرأي والاستبيانات والآلات الحاسبة والمزيد.

ستكون استراتيجية تسويق المحتوى الخاصة بك، إذن، جزءًا أساسيًا من خطة GTM الشاملة الخاصة بك. إذا كنت تفتقر إلى الفريق أو الوقت أو الثقة لإنشاء هذا المحتوى المهم للغاية، تواصل مع المحترفين على وصول الكاتب.

ابحث عن كتاب ذوي خبرة على هذه المنصة سهلة الاستخدام لإنشاء ما تحتاجه لجذب العملاء وإشراكهم وكسبهم أثناء الإطلاق وما بعده.

أمثلة على استراتيجية الذهاب إلى السوق

لمساعدتك في سعيك لصياغة استراتيجية فعالة للذهاب إلى السوق لتحقيق النمو المستدام، فكر في النهج الذي تتبعه الشركات الثلاث التالية التي تعمل في مجال التعاملات بين الشركات (B2B).

عندما قررت شركة Oatly، وهي شركة سويدية، توسيع منتجاتها إلى السوق الأمريكية، لم تكن المنافسة عاملاً مهمًا لأن حليب الشوفان لم يكن بعد على قائمة المستهلكين الأمريكيين.

بالنسبة لاستراتيجية GTM، فقد اختاروا التخلي عن مسار الإعلان والذهاب مباشرة بدلاً من ذلك إلى مقاهي البيع بالتجزئة التي يرتادها جمهورهم المستهدف.

وكان الهدف هو تقديم المنتج في اللحظة المحددة كان العملاء على استعداد لشراء القهوة أو غيرها من المشروبات الساخنة، والسماح لهم بتجربتها بأنفسهم.

وفي غضون عام واحد، بين عامي 2017 و2018، زادت الإيرادات عشرة أضعاف، مما أدى إلى زيادة جنون حليب الشوفان في جميع أنحاء البلاد.

تتمحور شركة Cognism، إحدى شركات SaaS، حول التحقق من بيانات الاتصال للعملاء، حتى يكونوا أكثر كفاءة في جهود تطوير أعمالهم. لإطلاق إضافتها الجديدة إلى السوق، Diamond Data®، ركزت الشركة على إظهار كيفية إضافة قيمة للعملاء.

بالإضافة إلى ذلك، قاموا بتحسين العرض من خلال تضمين خيار للعملاء لطلب التحقق من جهات الاتصال عند الطلب، والرد خلال إطار زمني مدته 48 ساعة.

بمعنى آخر، حددوا نقاط ضعف معينة في السوق المستهدف، وركزوا عليها، وأنشأوا إستراتيجية GTM التي تحدثت مباشرة عن قيمة العميل.

قررت شركة Baggu الدخول إلى سوق مزدحمة بالفعل، حيث قدمت أكياسها القابلة لإعادة الاستخدام لجمهور واسع.

تطلب الإطلاق استراتيجية GTM فريدة من نوعها حيث تدور رسائلها حول الاستدامة.

فضلاً عن ذلك، تعاونت الشركة مع المؤثرين، مثل الفنان الجامايكي جونبوغ، لتحويل المنتج الممل إلى بيان أزياء عملي ولكن أنيق، باستخدام Instagram باعتبارها القناة التسويقية الرئيسية.

تقدم Upscope للعملاء ذوي التوجهات التقنية موردًا تفاعليًا لمشاركة الشاشة لم يلبيه المنافسون ومتخصصو تكنولوجيا المعلومات المحددون والدعم وفرق الإعداد كجمهورهم المستهدف.

كانت نقطة الألم المشتركة لدى هذا الجمهور هي صعوبة محاولة مشاركة الشاشات أثناء تنقلهم مع العملاء أو الموظفين أو حتى العملاء المحتملين خلال المناقشات التي تتضمن مسائل تقنية.

وبالتركيز على هذه المشكلة، أوضحت Upscope كيف يحل حلها هذه المشكلة، مما يجعل العملية أسهل بكثير وأكثر كفاءة.

كان المحتوى الخاص بهم موجودًا في قلب إستراتيجية GTM الخاصة بهم، سواء على موقعهم الإلكتروني أو مدونتهم.

كان لدى شركة Fitbit المصنعة لتتبع الأنشطة بالفعل ما يلي عندما أطلقت تطبيق التدريب الشخصي الخاص بها المصمم للتكامل مع أجهزة Fitbit.

دارت الرسائل حول شعار “.”

ومع ذلك، كانت إحدى الخطوات الأولى لاستراتيجية GTM هي تحديد الأهداف. تضمنت هذه الأهداف بناء الوعي بالعلامة التجارية، وزيادة إيرادات الاشتراك، وزيادة معدل إرفاق الاشتراك.

قبل أن تصبح جزءًا من NTT Data، كانت Acorio مصممة على تعزيز مكانتها من خلال استراتيجية الذهاب إلى السوق التي استخدمت الأبحاث والبيانات للمساعدة في تعزيز مؤهلاتها.

قامت الشركة بتقسيم الأفكار المستمدة من هذا البحث والبيانات، وفصلها وفقًا لمدى ارتباطها بصناع القرار الرئيسيين، ثم قامت بإنشاء محتوى مستهدف.

أنشئ إستراتيجية GTM فعالة لإطلاقك التالي بمساعدة WriterAccess

يوفر إنشاء إستراتيجية Go-to-Market الناجحة العديد من الفوائد. فهي لا توفر خريطة الطريق الأساسية لمؤسستك فحسب، بل إنها تلعب أيضًا دورًا محوريًا في تشكيل المحتوى الذي يجذب المزيد من العملاء ويتفاعل معهم ويحولهم.

وهنا يأتي دور فريق WriterAccess. ومن خلال خبرتنا، يمكنك إطلاق العنان لهذه المزايا والمزيد.

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