ستساعدك المقالة التالية: صورة التصميم

التصوير الفوتوغرافي في التصميم الجرافيكي

بطريقة ما، التصميم الجرافيكي عبارة عن مجموعة (أو تجميع) من الرموز المرئية؛ الأشكال والأحجام والألوان التي تولد الصورة. يوجد في عالم الصور مورد يستخدمه التصميم أيضًا لإنشاء اتصال مرئي، أكثر من مجرد صورة: هذه الأداة – وفي بعض الحالات الفن – هي التصوير الفوتوغرافي.

العلم والفن. التقنية والانضباط

التصوير الفوتوغرافي والتصميم يكملان بعضهما البعض في الإبداع

يتطور كل من التصوير الفوتوغرافي والتصميم الجرافيكي باستمرار مع تقدم الوقت وتصبح التكنولوجيا أكثر وضوحًا. التصوير الفوتوغرافي، الذي بدأ كمجرد تجربة، يتمتع اليوم بشعبية كبيرة مع ولادة العصر الرقمي: بعد أن قدم نيبس وداجير وتالبوت وآرتشر ومادوكس مساهمات فنية لصور مثالية من خلال الضوء، وصل جورج إيستمان في وقت لاحق ليؤدي إلى ظهور كوداك وإتش لاند اللذان اخترعا كاميرا بولارويد التي ميزت حقبة… بعد 60 عامًا من “حادث التصوير الفوتوغرافي” الأول، تغير مفهوم التصوير الفوتوغرافي الكلاسيكي تمامًا ويمكن استخدامه لالتقاط أي لحظة على الخط الزمني. أما التصميم الجرافيكي فقد تم إتقانه بفضل برامج الكمبيوتر والإنترنت التي تم دمجها وتتطلب أن تكون جمالية.

يعتبر علم التصوير الفوتوغرافي أيضًا فنًا لأنه وسيلة تعبير حيث يتم التقاط الواقع أو انعكاسه تحت ختم بعض التيارات: يستخدمه التصميم اليوم كجزء من موارده لإنشاء أسلوب أو نمط أو لالتقاط أكثر من الواقع أو حاجة أو رد فعل أو طموح أو تأثير. يتمكن كل من العلم والفن، جنبًا إلى جنب مع الانضباط والتقنية، من تشكيل فريق حيث لا تكون الصورة بمثابة وثيقة إعلامية أو أداة إدانة فحسب، بل تبيع أيضًا وتنتج وتنتج.

الصورة ككلمة

التصميم + التصوير الفوتوغرافي: مزيج رائع

يساعد التصوير الفوتوغرافي على إبراز ميزات التصميم، ويمنحه تركيزًا مختلفًا ويجعله أكثر وضوحًا، ولهذا السبب تكون الصورة بمثابة المعلومات الرئيسية، باعتبارها الأداة التي تتواصل وتبتكر في نفس الوقت.

وبنفس الطريقة، يمكن للتصوير الفوتوغرافي المدعوم بالتصميم أن يخلق تأثيرات لا حصر لها يمكن للمدرك التقاطها بالعين المجردة، أو بطريقة أكثر تعقيدًا من خلال التلاعب: يمكننا القول أن الصورة الفوتوغرافية في خدمة الإبداع الجرافيكي… ببساطة من خلال النظر إلى صورة فوتوغرافية، لا تحتاج إلى قراءة فقرة كاملة لمعرفة ما تريد التعبير عنه: هناك سطران يدعمان كل ما ينقله التصميم. التصوير + التصميم هو مزيج من تعبيرين لخلق جمالية في الصورة.

اكسيوم زيرو. الأفكار والصور التي تبيع.