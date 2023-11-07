ضريبة FICA في 2023-2023: ما تحتاج الشركات الصغيرة إلى معرفته

ستساعدك المقالة التالية: ضريبة FICA في 2022-2023: ما تحتاج الشركات الصغيرة إلى معرفته

يتم استخدام الأموال التي يتم جمعها من ضريبة FICA لتمويل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية. تم إنشاء ضرائب FICA بموجب قانون مساهمات التأمين الفيدرالي. وفقا لقانون مساهمات التأمين الفيدرالي، فإن أرباح العمال هي ضرائب لتمويل خزائن الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية.

إذا حصلت على W2، فعادةً ما يكون صاحب العمل مسؤولاً عن التعامل مع الاستقطاع المطلوب من ضريبة FICA. يحجب صاحب العمل أموال FICA، ويودعها، ويبلغ عنها، ويدفع المبلغ المطلوب إلى مصلحة الضرائب الأمريكية.

إذا كنت مقاولًا مستقلاً، فيجب عليك التعامل مع ضرائب FICA. يدفع الأشخاص العاملون لحسابهم الخاص والأشخاص الذين يتلقون W2s نفس المبلغ، أي 15.3% من صافي الأرباح الواردة.

ما هي ضريبة FICA؟

ضريبة قانون مساهمات التأمين الفيدرالي (FICA) هي ضريبة على الرواتب الأمريكية تمول الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، وهما برامج شبكة الأمان الاجتماعي الرئيسية في البلاد. معدل الضريبة هو 15.3%، مقسم إلى قسمين: الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية. ومع ذلك، فإن طريقة التعامل مع هذه الضريبة تختلف بين الموظفين والأفراد العاملين لحسابهم الخاص.

التفاصيل هنا:

1. معدلات ضريبة الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية:

معدل ضريبة الضمان الاجتماعي هو 12.4٪ من إجمالي دخل الموظف، حتى حد دخل معين. يتغير هذا الحد، المعروف باسم الحد الأساسي للأجور، سنويًا بناءً على التضخم وكان 142.800 دولارًا اعتبارًا من عام 2021.

يبلغ معدل ضريبة الرعاية الطبية 2.9% وينطبق على جميع الدخل المكتسب. لا يوجد حد للدخل لضريبة الرعاية الطبية. وبذلك يصل إجمالي معدل ضريبة FICA إلى 15.3٪.

2. ضرائب FICA للعمال العاملين:

يدفع كل من أصحاب العمل والموظفين نصف إجمالي معدل ضريبة FICA. وهذا يعني أنه يتم خصم 7.65% من راتب الموظف، ويدفع صاحب العمل نسبة 7.65% الأخرى.

بالنسبة للموظف، يتم احتساب هذا المبلغ على أساس إجمالي الدخل. ثم يقوم صاحب العمل بمطابقة هذا المبلغ، ويساهم بنفس المبلغ في ضرائب FICA الخاصة بالموظف.

3. ضرائب FICA للعاملين لحسابهم الخاص:

يجب على الأفراد العاملين لحسابهم الخاص دفع معدل الضريبة الكامل بنسبة 15.3%، حيث لا يوجد صاحب عمل للمشاركة في التكلفة.

ومع ذلك، يتم تطبيق الضريبة على 92.35% من صافي الأرباح، وليس إجمالي الدخل. وهذا يمثل الجزء الذي عادة ما يدفعه صاحب العمل.

ويسمح بعد ذلك بخصم ضريبي لنصف مبلغ ضريبة العمل الحر، مما يقلل من إجمالي الدخل المعدل للفرد وبالتالي تخفيض ضريبة الدخل الإجمالية.

4. ضريبة الرعاية الطبية الإضافية:

يتم تطبيق ضريبة إضافية على الرعاية الطبية بنسبة 0.9٪ على الأفراد الذين يكسبون أكثر من 200000 دولار أو الأزواج الذين يتقدمون بشكل مشترك ويكسبون أكثر من 250000 دولار.

يتم دفع هذه الضريبة بالكامل من قبل الموظف دون أي مساهمة من صاحب العمل.

من المهم أن تتذكر أنه في حين أن إجمالي مبلغ ضريبة FICA قد يكون هو نفسه بالنسبة للأفراد العاملين لحسابهم الخاص وأولئك الذين يتلقون W2s، فإن العملية والحسابات المعنية تختلف. للحصول على معلومات أكثر دقة، قم دائمًا بالرجوع إلى إرشادات مصلحة الضرائب الأمريكية الحالية أو استشر أحد متخصصي الضرائب.

من يدفع ضريبة FICA

يتم دفع ضرائب FICA من قبل جميع العمال. يتم دفع ضرائب FICA على أساس إجمالي دخلك من جميع المصادر.

إذا كان لديك وظيفة تنتج W2، بالإضافة إلى وظيفة لحسابك الخاص، فسيتم أخذ ضرائب FICA أولاً من مبلغ دخل W2. بعد ذلك، سيتم فرض ضريبة على دخل العمل الحر حتى يتم الوصول إلى الحد الأقصى لضريبة الضمان الاجتماعي. بالنسبة للملفات الفردية، هذا كل ما تحتاج إلى معرفته. إذا كانت حالة التقديم الخاصة بك متزوجة، فسيتم دفع ضرائب FICA بشكل منفصل من قبل كل شخص عامل.

ما هي ضرائب FICA والضمان الاجتماعي الأقصى؟ ويتم تعديل هذا المبلغ كل عام ويستند إلى مستويات دخل محددة. بالنسبة لعام 2022، يبلغ الحد الأقصى لمستوى الدخل الحد الأقصى للأجور 147000 دولار. إذا قمت بإجراء أكثر من هذا الحد الأساسي للأجور، فلن تدفع ضرائب ضمان اجتماعي إضافية.

ولكن هناك ضريبة إضافية على الرعاية الطبية. ستستمر في دفع ضريبة رعاية طبية إضافية بنسبة 0.9% على كل دولار تكسبه فوق ذلك. يُطلق على الجزء الضريبي الإضافي اسم ضريبة الرعاية الطبية الإضافية.

فهم ضريبة FICA

دعونا نلخص الأمور قبل المضي قدما. ضرائب FICA هي ضريبة منفصلة عن ضريبة الدخل الفيدرالية الخاصة بك. تبلغ ضرائب FICA 15.3% لجميع العمال، سواء أولئك الذين لديهم صاحب عمل أو أولئك الذين يعملون لحسابهم الخاص.

تبلغ نسبة ضريبة الضمان الاجتماعي 12.4% وضريبة الرعاية الطبية 2.9%. يتعين على صاحب العمل حجب الأموال لتغطية كل من ضرائب الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، بالإضافة إلى حجب ضرائب الرواتب الأخرى. يجب على صاحب العمل إيداع أموال الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية ودفعها إلى مصلحة الضرائب.

2022-2023 حدود FICA ومعدلات الضرائب

يتم تحديد سقف لضرائب الضمان الاجتماعي كل عام وفقًا للدخل. لعام 2022 هذا الرقم هو 147000 دولار. بعد تحقيق أرباح بقيمة 147000 دولار، يتغير معدل ضريبة الرعاية الطبية إلى 0.9%. وفي عام 2023، سيكون الحد الأقصى 160.200 دولار. بمعنى آخر، ستستمر في العام المقبل في دفع كامل ضرائب الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية حتى تحصل على الحد الأدنى البالغ 160 ألف دولار لحدود قاعدة الأجور. بعد ذلك، لن تكون مدينًا بالمزيد من ضريبة الضمان الاجتماعي ولكنك ستدين بضريبة الرعاية الطبية الإضافية.

كيفية حساب ضريبة FICA

يتم فرض ضريبة FICA على 92.35% من صافي دخلك المكتسب. إذا كان لديك صاحب عمل، فإن صافي دخلك هو ما تبقى بعد حجب ضرائب الرواتب. يتطلب FICA من أصحاب العمل حجب ودفع الضرائب، سواء جزء الضمان الاجتماعي أو الرعاية الطبية من الضريبة، على أساس أجور الموظفين.

إذا كنت تعمل لحسابك الخاص أو لديك ملكية فردية، فسوف تكون مدينًا بضريبة FICA على صافي أرباحك. سيدفع الأفراد العاملون لحسابهم الخاص ضرائب FICA (تسمى أحيانًا ضريبة العمل الحر) على دخلهم بعد الاستقطاعات أو صافي الدخل. تعرف على المزيد حول كيفية تقديم ضرائب العمل الحر هنا.

يجب على المقاولين المستقلين الذين يدفعون الضرائب كل ثلاثة أشهر أن يدفعوا أيضًا ضريبة FICA كل ثلاثة أشهر. إذا كنت تقوم بتقدير ضرائبك ربع السنوية، فمن الأفضل تقدير ضرائب FICA المرتفعة، لذلك لا يتم فرض أي غرامات فائدة على مبالغ الضرائب المتأخرة. ستوفر المال عن طريق دفع الضريبة الزائدة.

فيما يلي تفصيل تفصيلي لكيفية حساب هذه الضرائب:

1. حساب ضريبة FICA للموظفين:

كموظف، فإنك تدفع فقط نصف إجمالي معدل ضريبة FICA (أي 6.2% للضمان الاجتماعي و1.45% للرعاية الطبية)، ويدفع صاحب العمل النصف الآخر.

لإجراء الحساب، خذ دخلك الإجمالي (قبل أي استقطاعات) واضربه في المعدلات الخاصة بالضمان الاجتماعي والرعاية الطبية.

2. حساب ضريبة FICA للعاملين لحسابهم الخاص:

إذا كنت تعمل لحسابك الخاص، فأنت مسؤول عن ضريبة FICA بأكملها (سواء جزء الموظف أو صاحب العمل). ومع ذلك، يتم فرض هذا المبلغ على 92.35% من صافي أرباحك.

لحساب ذلك، قم بخصم نفقات عملك من إجمالي دخلك للوصول إلى صافي أرباحك. اضرب صافي أرباحك بنسبة 92.35% لتحديد مقدار الدخل الخاضع لضرائب FICA.

بعد ذلك، قم بتطبيق معدلات ضريبة الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية المدمجة (12.4٪ + 2.9٪ = 15.3٪) لحساب إجمالي ضريبة FICA. تذكر أن جزء الضمان الاجتماعي لا ينطبق إلا على الحد الأساسي للأجور.

3. المقاولون المستقلون وضريبة FICA:

المقاولون المستقلون، مثل الأفراد العاملين لحسابهم الخاص، مسؤولون عن دفع ضريبة FICA بالكامل. يفعلون ذلك عادةً من خلال مدفوعات الضرائب المقدرة ربع السنوية.

احسب صافي أرباحك، وطبق عامل 92.35%، ثم طبق معدل الضريبة المجمعة 15.3%. تأكد من مراعاة الحد الأساسي للأجور للضمان الاجتماعي.

لتجنب العقوبات، يوصى بالمبالغة في تقدير التزاماتك الضريبية بدلاً من التقليل من شأنها.

تذكر استشارة أحد متخصصي الضرائب أو استخدام برنامج الضرائب عبر الإنترنت لضمان إجراء حسابات دقيقة. تقدم مصلحة الضرائب أيضًا موارد وأدلة على موقعها الإلكتروني للمساعدة في هذه العملية.

خطوات حساب الحالة الوظيفية موظفين 1. احصل على دخلك الإجمالي.

2. اضرب إجمالي الدخل بنسبة 6.2% لضريبة الضمان الاجتماعي (حتى الحد الأساسي السنوي للأجور).

3. اضرب إجمالي الدخل بنسبة 1.45% لضريبة الرعاية الطبية.

4. أضف النتيجتين معًا للحصول على إجمالي ضريبة FICA. الأفراد العاملين لحسابهم الخاص 1. احسب صافي الأرباح عن طريق طرح نفقات الأعمال من إجمالي الدخل.

2. اضرب صافي الأرباح بنسبة 92.35% للحصول على الدخل الخاضع لضرائب FICA.

3. اضرب هذا المبلغ بنسبة 12.4% لضريبة الضمان الاجتماعي (حتى الحد الأساسي السنوي للأجور).

4. اضرب هذا المبلغ بنسبة 2.9% لضريبة الرعاية الطبية.

5. أضف النتيجتين معًا للحصول على إجمالي ضريبة FICA. متعاقدون مستقلون 1. حساب صافي الأرباح بطريقة مماثلة للعاملين لحسابهم الخاص.

2. اضرب صافي الأرباح بنسبة 92.35% للحصول على الدخل الخاضع لضرائب FICA.

3. اضرب هذا المبلغ بنسبة 12.4% لضريبة الضمان الاجتماعي (حتى الحد الأساسي السنوي للأجور).

4. اضرب هذا المبلغ بنسبة 2.9% لضريبة الرعاية الطبية.

5. أضف النتيجتين معًا للحصول على إجمالي ضريبة FICA.

مثال ضريبة FICA

دعونا نستخدم الأرقام الأساسية لجعل الرياضيات أسهل. لنفترض أن أرباح الموظف تبلغ 100000 دولار. هذا هو الدخل الصافي لأي شخص يعمل لحسابه الخاص أو شخص يعمل.

يتم فرض ضريبة FICA على 92.35٪ من صافي الدخل المكتسب. وهذا يعني أنه سيتم احتساب ضريبة FICA باستخدام الدخل المكتسب البالغ 92,350 دولارًا. يتطلب قانون مساهمات العمل الحر أن تدفع ضريبة الضمان الاجتماعي بنسبة 12.4% من مبلغ 92,350 دولارًا أمريكيًا، وأن تدفع ضرائب الرعاية الطبية بنسبة 2.9% من مبلغ 92,350 دولارًا أمريكيًا.

كما ذكرنا سابقًا، إذا كان لديك صاحب عمل، فسوف تدفع نصف ضرائب FICA، بناءً على صافي الأرباح من الأجور المدفوعة، وتحصل على صاحب عمل مطابق للنصف الآخر. يدفع المقاولون المستقلون معدلات ضريبة FICA كاملة، ولكن يمكنهم بعد ذلك خصم نصف مبلغ ضريبة FICA المدفوعة من إجمالي صافي دخلهم الشخصي، مما يقلل من إجمالي الدخل المعدل.

قانون مساهمات العاملين لحسابهم الخاص (SECA) وسبب أهميته

قانون مساهمات العمل الحر (SECA) لعام 1954 هو قانون ضريبي يتطلب من أصحاب الشركات الصغيرة – مثل الشركات S والشراكات والملكية الفردية – دفع ضريبة قدرها 15.3% من صافي دخلهم من العمل الحر لضرائب الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية والتأمين ضد العجز. قبل أن يصبح قانون SECA قانونًا، لم يكن الأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص مضطرين إلى الدفع للضمان الاجتماعي والرعاية الطبية. تمول ضرائب FICA وSECA هذه البرامج القيمة.

الخط السفلي

قد لا تهمك ضرائب FICA الآن، خاصة إذا كنت في عمر معين. وبعبارة أخرى، عامل شاب. قد ترى أن دفع ضريبة الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية الخاصة بـ FICA مجرد ضريبة إضافية على الرواتب مقابل راتبك، مثل كل تلك الضرائب الأخرى التي “تخرج من جيبك”.

لكن ضرائب FICA تختلف عن بعض الضرائب وضرائب الرواتب. في وقت لاحق من الحياة، قد تعود ضريبة الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية التي دفعتها إلى جيبك عندما تقوم بجمع مزايا الضمان الاجتماعي من إدارة الضمان الاجتماعي والاشتراك في برامج الرعاية الطبية. عندما يؤثر شيء ما على تمويلك الشخصي، فعندها سيكون دفع ضرائب FICA أكثر منطقية.

هل عمليات حجب FICA إلزامية؟

نعم. تعتبر عمليات الاستقطاع من أجل الضمان الاجتماعي وتحصيل ضرائب الرعاية الطبية إلزامية بموجب القانون الفيدرالي كجزء من قانون مساهمات التأمين الفيدرالي (FICA). يجب دفع ضرائب الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية إلى جانب ضرائب الدخل الفيدرالية. يجب على كل من صاحب العمل (الذي يتعامل مع رواتب الموظفين) والعاملين لحسابهم الخاص دفع معدلات ضريبة FICA. بالنسبة للعاملين لحسابهم الخاص، غالبًا ما تسمى ضرائب FICA بضرائب العمل الحر.

هل الضمان الاجتماعي هو نفسه FICA؟

لا. تشمل ضرائب FICA الضريبة المدفوعة لإدارة الضمان الاجتماعي والضريبة المدفوعة للرعاية الطبية.