طبق SMRT Hub جهاز فك التشفير عالي الدقة الذي يعمل بنظام Android ، صحن SMRT Kit مع Alexa Dongle تم إطلاقه في الهند

أطلقت Dish TV جهاز فك تشفير جديد يعمل بنظام Android يسمى Dish SMRT Hub ودونجل ذكي مزود بتقنية Alexa يسمى Dish SMRT Kit كجزء من مجموعة الأجهزة المتصلة بـ SMRT التي تتضمن بالفعل SMRT Stick. تفاصيل التوفر الدقيقة للأجهزة الجديدة ليست واضحة ، لكن الشركة أدرجت بالفعل الأجهزة على موقعها على الإنترنت وتطلب من المستخدمين مشاركة تفاصيلهم إذا كانوا مهتمين بأي من الأجهزة.

صحن تلفزيون SMRT Hubسعر SMRT Kit في الهند

صحن تلفزيون SMRT Hub يحمل ثمن روبية. 3،999 للمشتركين الجدد والروبية. 2499 لمشتركي Dish TV الحاليين. من ناحية أخرى ، سيتم بيع Dish SMRT Kit بسعر روبية. 1،199 وسيتم بيعه فقط للمشتركين الحاليين. يمكن لـ SMRT Kit العمل فقط مع DishNXT HD Box ، في حين أن Dish SMRT Hub يمكنه العمل مع أي جهاز تلفزيون به إدخال HDMI أو CVBS.

صحن تلفزيون SMRT Hub الميزات

صحن تلفزيون SMRT Hub، كما ذكر ، هو جهاز فك التشفير الذي يعمل بنظام Android والذي يعمل على Pie ويتضمن دعمًا لـ Google Play Store طالما Google Assistant. ستدعم جميع تطبيقات الترفيه الرئيسية مثل Amazon Prime Video و Zee5 و Voot و ALTBalaji و YouTube، ولكن دعم Netflix مفقود. مع دعم Chromecast المدمج ، Dish TV SMRT Hub سيتمكن المستخدمون أيضًا من بث المحتوى على التلفزيون المتصل من هواتفهم الذكية.

Google Assistant الشمول يعني SMRT Hub يمكن للمستخدمين أيضًا التحكم في أجهزتهم المنزلية الذكية من جهاز فك التشفير. بالإضافة إلى ذلك ، أضاف Dish TV دعمًا لـ Dolby Atmos. تقوم الشركة أيضًا بتجميع جهاز تحكم عن بعد يعمل بتقنية Bluetooth مع SMRT Hub يتضمن مفاتيح خاصة ل Google Assistant، YouTubeو Watcho.

ميزات Dish TV SMRT Kit

Dish TV SMRT Kit with Alexa هو دونجل ذكي يمكنه توصيل جهاز الاستقبال DishNXT HD الخاص بك وتقديم الدعم لتطبيقات الترفيه عبر الإنترنت بالإضافة إلى المساعد الصوتي Alexa. يأتي مع جهاز تحكم عن بعد مجمع مع ميكروفون للأوامر الصوتية وكذلك التنقل في واجهة المستخدم. يعني تكامل Alexa أنه يمكنك التحكم في أجهزتك المنزلية الذكية باستخدام SMRT Kit بالإضافة إلى الاستفادة من الآلاف من مهارات Alexa المتاحة.

تم تمكين Dish SMRT Kit من Alexa ويمكنه التحكم في منزلك الذكي

قال أنيل دوا ، المدير التنفيذي والمدير التنفيذي لمجموعة Dish TV India: "يسعدنا إطلاق مجموعة Set Top Box التي تعمل بنظام Android الأكثر تقدمًا ومجموعة الأدوات الذكية المدمجة من Alexa لعملاء DishTV ، وهذا إنجاز هام بالنسبة لشركة Dish TV India". محدودة ، في بيان. ”طبق SMRT Hub هو جهاز مخصص يسمح للمستخدمين بالحصول على تدفق فيديو غير متقطع والوصول إلى محتوى التلفزيون. إنها قادرة على تقديم تجربة مشاهدة فائقة بسبب ميزاتها الغامرة مثل المضمنة Google Assistantو Chromecast والعديد من الميزات الذكية الأخرى. تعد مجموعة Dish SMRT Kit إضافة كبيرة إلى STB الحالي لدينا ، وبذلك يمكن لعملائنا الاستمتاع بسهولة استخدام الأوامر الصوتية للوصول إلى المعلومات من خلال Alexa لجميع احتياجاتهم. مع هذه الإطلاقات ، تقدم DishTV بيانًا قويًا بتقديم أفضل التقنيات والخبرة لعملائها ".