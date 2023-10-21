ستساعدك المقالة التالية: طريقة جديدة للتحايل على الرقابة على الإنترنت

طريقة جديدة للتحايل على الرقابة على الإنترنت

في الأول من كانون الأول (ديسمبر)، سيتم إصدار هدية عيد الميلاد المبكرة لأولئك الذين يعيشون في بلدان حيث الحكومات لديها صعوبة في التحكم في ما يمكن للمستخدمين رؤيته وما لا يمكنهم رؤيته على الإنترنت.

في جامعة تورونتو، قام فريق من علماء السياسة ومهندسي البرمجيات ونشطاء قرصنة الكمبيوتر بإنشاء Psiphon، وهي أداة جديدة وربما متقدمة تسمح لمستخدمي الإنترنت بالتحايل على الرقابة الحكومية. وفقًا للمصممين، سيكون برنامج Psiphon طريقة أقل تعقيدًا للمستخدم النهائي مقارنة ببرامج مكافحة الرقابة الموجودة.

من نيويورك تايمز

سايفون يتم تنزيلها من قبل شخص في بلد غير خاضع للرقابة، مما يحول جهاز الكمبيوتر الخاص بهذا الشخص إلى نقطة وصول. يمكن لأي شخص في بلد مقيد الوصول بعد ذلك تسجيل الدخول إلى هذا الكمبيوتر من خلال اتصال مشفر واستخدامه كوكيل، والوصول إلى المواقع الخاضعة للرقابة. يقول مصممو البرنامج إنه لا يوجد دليل على جهاز الكمبيوتر الخاص بالمستخدم على أنه شاهد مواد خاضعة للرقابة بمجرد مسح سجل الإنترنت الخاص به بعد كل استخدام.

وقال تشيانغ شياو، مدير المركز: “الآن سيكون لديك الآلاف، بل عشرات الآلاف، من الوكلاء الخاصين الذين يكاد يكون من المستحيل على الرقابة متابعتهم واحدًا تلو الآخر”. مشروع الانترنت الصيني في جامعة كاليفورنيا، بيركلي.

بدلاً من الإعلان علنًا عن معلومات تسجيل الدخول وكلمة المرور المطلوبة، تم تصميم psiphon لمشاركتها داخل الدوائر الاجتماعية الموثوقة للأصدقاء والعائلة وزملاء العمل. تهدف هذه الميزة إلى إبقاء البرنامج بعيدًا عن الرقابة ولكنها أيضًا أكبر عيب لأنها تحد من الجهود المبذولة لإيصال البرنامج إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص.

يجب معرفة ما إذا كان سيعمل وسيتم استخدامه من قبل الأشخاص الذين يتصفحون الإصدارات المعقمة من الويب. إذا نجح الأمر ووجدوا طريقة للإعلان عنه للمستخدمين المستهدفين، فسيكون ذلك أمرًا رائعًا.

في التعليقات على Threadwatch كتب جون أندروز،

“انشر الوكيل عبر أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمواطنين، وأنت ببساطة تعزز موقف الحكومة، لأنك توفر للناس كبش فداء لتعليق اللافتات على أنها شر. ويختلف القمع الاجتماعي عن القمع الاستبدادي، وأفضل أجهزة الرقابة (مثل الصين) تعمل عبر الوسائل الاجتماعية.

إن استخدام “الوسائل الاجتماعية” للتحكم يحدث بلا شك، لكن لا أستطيع أن أتذكر حالة في الصين (وأرجو إخباري إذا كنت مخطئًا) تعرض أي شخص للاضطهاد بسبب تصفحه لموقع ويب “ممنوع”. الأشخاص الذين يرغبون في زيارة المواقع المحجوبة يقومون بذلك بالفعل باستخدام تور أو وكلاء آخرين وسيكون Psiphon مجرد خيار آخر. سيكون تعريف المستخدم النهائي هو التحدي الرئيسي. وحتى في هذه الحالة، لا تتفاجأ إذا كانت الغالبية العظمى غير مهتمة باستخدامه، حيث يوجد بالفعل ما يكفي من الأشياء المثيرة للاهتمام لقراءتها على النسخة الخاضعة للرقابة من الإنترنت، على الأقل في الصين.

عبر جون باتيل

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جيمي فان هاسيلت هي مستشارة تسويق عبر الإنترنت، تعيش في شنغهاي، الصين. يمكن العثور على تأملاته عن الحياة على مقاطع الصين