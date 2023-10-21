ستساعدك المقالة التالية: ظهور إعلانات ياهو في نتائج بحث موقع eBay

ظهور إعلانات ياهو في نتائج بحث موقع eBay

بدأت إعلانات Yahoo Search Marketing في الظهور على بعض صفحات النتائج على موقع eBay، وفقًا لما ذكره موقع eBay إينا ستاينر على موقع AuctionBytes. عقدت Yahoo وeBay شراكة قوية متعددة السنوات في شهر مايو، مما سيؤدي إلى تكامل Paypal في جميع أنحاء Yahoo، والمزيد من تواجد eBay ضمن قنوات Yahoo وإعلانات Yahoo Search Marketing التي يتم عرضها في نتائج بحث eBay.

يقول ستاينر إن بائعي موقع eBay فوجئوا تمامًا بظهور إعلانات البحث المدعومة من Yahoo في النتائج؛ يبدو أن العديد من البائعين الذين علقوا على ظهور الإعلانات ليس لديهم علم بأن الشراكة بين eBay وYahoo تنطوي على مثل هذه الإعلانات، ولم يبدوا أنهم سعداء بها.

في شهر مايو، صرح رئيس شركة eBay North America، بيل كوب، أن إعلانات Yahoo ستكون مخصصة لمنتجات وخدمات تكميلية. “على سبيل المثال، قد يتم عرض إعلانات مدعومة على شبكة البحث للمشتري الذي يبحث عن مجفف شعر لعناصر ذات صلة مثل الشامبو أو فرش الشعر”

ومع ذلك، يبدو أن الاختبارات الجارية هذا الأسبوع مخصصة لمنتجات منافسة في بعض الحالات. أدى البحث عن “قوارب المطر من بربري” (خطأ إملائي لكل من معاطف المطر وأحذية المطر من بربري) إلى عدم ظهور أي قوائم على موقع eBay وثلاثة إعلانات على موقع Yahoo، بما في ذلك إعلان يحتوي على رابط إلى موقع Burberry على الويب.

أوضحت المتحدثة باسم eBay، كاثرين إنجلاند، أن “بيل كوب تحدث عن إمكانية تقديم إعلانات “تكميلية” في عمليات البحث على موقع eBay والتي تسفر عن نتائج – حيث تعرض الإعلانات عناصر مرتبطة أو مكملة للمصطلح الذي تم البحث عنه. قد يكون هذا شيئًا نختبره في المستقبل؛ ما نختبره حاليًا هو عرض إعلانات Yahoo النصية في عمليات البحث على موقع eBay والتي لا تسفر عن أي نتائج. ومع استمرار الاختبار، سنستمر في تحسين ما يتم عرضه ومتى”.

بيان بيل كوب في مايو 2006:

تعد مبيعات وتنفيذ وإدارة المساحات الإعلانية على الإنترنت وظيفة متخصصة للغاية، وYahoo! هي الرائدة في هذا المجال. بينما يقدم موقع eBay العديد من الإعلانات الرسومية على الموقع اليوم، بصراحة تامة، فإن البنية التحتية الإعلانية الخاصة بنا ليست قوية كما ينبغي. بدلاً من الاستثمار في المزيد من البنية التحتية لـ eBay، يسعدنا أن نتشارك مع Yahoo! من يمكنه تقديم هذه الخدمة لصالح المشترين والبائعين لدينا.

منطقة أخرى سيعمل فيها موقع eBay مع Yahoo! يعمل على تحسين برنامجنا لإعلانات الكلمات الرئيسية. نحن ندرك أن البائعين يريدون خدمة ودعمًا أفضل مما تم تقديمه من خلال برنامج eBay Keywords الحالي. أعتقد أن سوق eBay سيستفيد من الاستفادة من نقاط قوة Yahoo! في هذا المجال.

خلال الصيف، eBay و Yahoo! سيتم أيضًا اختبار مواضع الإعلانات النصية الجديدة على بعض صفحات موقع eBay. على سبيل المثال، سننظر إلى المواضع الموجودة أسفل صفحات نتائج البحث إذا لم يتم العثور على عناصر مطابقة. سنقوم أيضًا باختبار مواضع أخرى على عدد محدود من صفحات نتائج البحث، كوسيلة للتعرف على ما يناسب المشترين والبائعين على موقع eBay. سيتضمن ذلك اختبار بعض الإعلانات المدعومة على شبكة البحث للمنتجات والخدمات التكميلية – على سبيل المثال، قد يُعرض على المشتري الذي يبحث عن مجفف شعر إعلانات مدعومة على شبكة البحث لعناصر ذات صلة مثل الشامبو أو فرش الشعر. للتوضيح، لن نضع إعلانات على صفحات عرض العناصر.

شاغلنا الأول هو التأكد من أن التغييرات التي نجريها مناسبة للبائعين والمشترين لدينا. أثناء الاختبار، سنراقب تأثير أي تغييرات بعناية، بالإضافة إلى الاستماع إلى مدخلاتك.

رأيي هو أن بائعي eBay يجب أن يكونوا أكثر صبرا قبل رؤية المنتج النهائي، الأمر الذي قد يوجه بعض الباحثين بعيدا عن عملية مزاد eBay أو حتى يساعد في تحصين بعض متاجر eBay وسمعتها بعد بعض مقارنات الأسعار مع المواقع التي تم النقر عليها عبر إعلانات ياهو.

ثانيًا، أليس من الجيد سماع المزيد من الأخبار الجيدة لشركة Yahoo بعد أن أدى تقرير أرباح الربع الثاني إلى انخفاض أسهمها؟