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عائلة صحفي صيني قد تقاضي شركة ياهو إلى المحكمة

قد تصبح شركة ياهو هدفا لإجراءات قانونية من قبل عائلة شي تاو، الصحفي الصيني الذي كان يسرب معلومات حكومية للآخرين عبر حسابه على ياهو ميل. ومقابل تحذير الحكومة الصينية بعدم القيام بذلك، قام تاو بتوزيع أمر من الحكومة الصينية يحظر ذكر وسائل الإعلام للذكرى الخامسة عشرة لمذبحة ميدان تيانانمين.

اضطرت شركة Yahoo Mail إلى تسليم سجلات البريد الإلكتروني الخاصة بـ Shi Tao إلى السلطات الصينية نظرًا لأن خوادم البريد تخضع للولاية القضائية الصينية.

وقال ممثل عن عائلة شي تاو لمجلة فوربس: “نعتقد أن ما فعلته (ياهو) كان غير قانوني، لذا فإننا نفكر في رفع دعوى قضائية ضد ياهو”.

من فوربس / AFX :

وأظهر المشرع والمحامي المؤيد للديمقراطية ألبرت هو للصحفيين نسخة من الحكم الصادر عن محكمة في مقاطعة هونان بوسط الصين.

وقالت الوثيقة: “قدمت شركة ياهو هونج كونج القابضة مواد تؤكد معلومات المستخدم”. كما أنها أعطت عنوان IP (بروتوكول الإنترنت) لجهاز الكمبيوتر الخاص بشي ورقم هاتف عمله وعنوانه.

وقال هو إنه تم تقديم شكوى رسمية إلى مكتب لجنة خصوصية البيانات الشخصية في هونج كونج، وهي هيئة مراقبة الخصوصية، التي أبلغتهم أنها ستحقق في القضية.