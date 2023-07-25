ستساعدك المقالة التالية: عالق في قائمة انتظار Grubhub؟ – إليك ما يجب أن يعرفه السائقون

في عالم وظائف الوظائف المؤقتة ، تعد القيادة من أجل عربات توصيل الطعام أحد أكثر الخيارات ربحًا.

ومن بين جميع تطبيقات خدمات الطعام المتنوعة التي تدفع ، فإن شركة Grubhub ، وهي شركة لتوصيل الطعام بدأت في عام 2004 ، هي واحدة من أكثر الخيارات شيوعًا للناقلين.

ولكن ، إذا قمت بالتسجيل لتصبح سائق Grubhub وواجهت قائمة انتظار Grubhub ، قد تعتقد أنك خارج الخيارات تمامًا لبدء التسليم.

يعد الحصول على قائمة انتظار Grubhub أمرًا مؤسفًا ، ولكن لحسن الحظ ، لا يزال بإمكانك العمل مع Grubhub في النهاية وهناك الكثير من الأفكار الجانبية الأخرى التي يمكنك تجربتها في هذه الأثناء!

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ما هي قائمة انتظار Grubhub؟

عندما تتقدم لتصبح سائق Grubhub ، يعمل النظام على أساس من يأتي أولاً يخدم أولاً. و، يتم وضعك في قائمة انتظار سائق Grubhub إذا كان هناك عدد كبير جدًا من السائقين النشطين في السوق الخاص بك.

عندما تقوم بالتسجيل في Grubhub ، فإنك تدخل السوق الذي تريد التوصيل إليه ، ويمكنك فقط اختيار سوق واحد.

يختلف هذا كثيرًا عن التسليم لـ DoorDash أو العمل كمتسوق Instacart لأن هذه الشركات تتيح لك العمل في أي سوق طالما أن الخدمة تعمل هناك.

أثناء وجودك في قائمة الانتظار هذه ، لا يمكنك إكمال عمليات التسليم أو حتى الاتصال بالإنترنت. علاوة على ذلك ، ينتظر Grubhub إرسال مجموعة التنشيط الخاصة بك ، والتي تتضمن حقيبة توصيل طعام معزولة وبطاقة Grubhub Driver الخاصة بك.

باختصار ، إذا كنت في قائمة انتظار Grubhub ، عليك الانتظار حتى يتم فتح مكان جديد للسائق في السوق الخاص بك ويكون دورك في قائمة الانتظار لتصبح نشطًا.

ما هي مدة قائمة انتظار Grubhub؟

وفقًا لـ Grubhub ، فإن التوافر خاص بالسوق ، ومن المستحيل أن تعرف بالضبط المدة التي ستقضيها في قائمة الانتظار. تشمل العوامل الأخرى التي تؤثر على وقت قائمة انتظار Grubhub الوقت من العام وتزويد برامج تشغيل التوصيل الأخرى.

يقول Grubhub أيضًا أنه إذا تجاوز وقت الانتظار 30 يومًا ، فإنه يتحقق معك لمعرفة ما إذا كنت لا تزال تريد الانتظار أو إذا كنت تريد إزالة طلبك.

ولكن ، ماذا يقول سعاة Grubhub الحقيقيون عن تجربتهم مع قائمة الانتظار؟

حسنًا ، في خيط Reddit هذا ، يشارك بعض ناقلي توصيل الطعام المدة التي كان عليهم الانتظار فيها قبل أن يتمكنوا من تسليم Grubhub:

تشارليو 59 يقول : “استغرق الأمر حوالي 4 أشهر أثناء التعامل مع Uber Eats ورفاق البريد على الرغم من أن زملائي في البريد أسقطوني – لقد تمتصني على أي حال. يبقيني تطبيق Uber Eats مشغولاً ولكنه بدأ في عمل Grub Hub و Door Dash في يناير “.

: “استغرق الأمر حوالي 4 أشهر أثناء التعامل مع Uber Eats ورفاق البريد على الرغم من أن زملائي في البريد أسقطوني – لقد تمتصني على أي حال. يبقيني تطبيق Uber Eats مشغولاً ولكنه بدأ في عمل Grub Hub و Door Dash في يناير “. يقول AliasDuck : “قبل 7 أشهر من إخباري أنني لا أستطيع العمل معهم نظرًا لكوني مؤمنًا على والدي”.

: “قبل 7 أشهر من إخباري أنني لا أستطيع العمل معهم نظرًا لكوني مؤمنًا على والدي”. يقول Blue2020Bear : “حوالي 4 أشهر. لقد حصلت للتو اليوم. “

: “حوالي 4 أشهر. لقد حصلت للتو اليوم. “ jr_73 يقول : “تم التسجيل منذ 8 أيام. في قائمة الانتظار لمدة 4 أيام. أوشكت على الانتهاء من كل شيء “.

: “تم التسجيل منذ 8 أيام. في قائمة الانتظار لمدة 4 أيام. أوشكت على الانتهاء من كل شيء “. uber_cast يقول : “15 شهرا. أخيرًا أرسلت بريدًا إلكترونيًا للدعم وتم شطبتي من قائمة الانتظار بعد بضعة أيام “.

: “15 شهرا. أخيرًا أرسلت بريدًا إلكترونيًا للدعم وتم شطبتي من قائمة الانتظار بعد بضعة أيام “. يقول nyQu1Kl0wn: “6 اشهر.”

لذلك ، كما ترى ، تستمر قائمة انتظار Grubhub في أي مكان من بضعة أيام إلى عدة أشهر وفقًا لهذه السائقين.

في المتوسط، أود أن أقول أنك تنتظر ما لا يقل عن ثلاثة إلى ستة أشهر قبل أن تخرج من قائمة انتظار Grubhub.

بالطبع ، بعض الأسواق مشغولة جدًا لدرجة أنك تحصل على الموافقة على الفور ، لكن لا تعتمد على هذه الحقيقة.

أرغب أيضًا في تسليط الضوء على نقطة uber_cast أنه يمكنك دائمًا إرسال بريد إلكتروني إلى دعم برنامج تشغيل Grubhub إذا مر على الأعمار وما زلت عالقًا في قائمة الانتظار.

أخيرًا ، ينص Grubhub أيضًا على أنه “إذا تجاوز الانتظار 30 يومًا ، فسوف يقوم Grubhub بتسجيل الوصول معك لمعرفة ما إذا كنت ترغب في البقاء في قائمة الانتظار أو إزالة طلبك.”

لماذا لدى Grubhub قائمة انتظار؟

تحتوي معظم عربات القيادة التي تدفع نوعًا من قائمة الانتظار لتحديد عدد السائقين النشطين على الطريق في وقت معين.

على سبيل المثال ، هناك قائمة انتظار DoorDash ، وملف Amazon قائمة انتظار Flex ، وحتى قائمة انتظار Instacart.

لدى Grubhub قائمة انتظار للسبب نفسه بالضبط ؛ تريد الشركة تحديد عدد السائقين النشطين الموجودين على المنصة في وقت واحد.

يساعد هذا في النهاية في الحفاظ على دفع Grubhub أعلى للسائقين نظرًا لأنك لا تتنافس جميعًا على الطلبات في سباق إلى القاع.

كيف يمكنني الخروج من قائمة انتظار Grubhub؟

للأسف، الطريقة الوحيدة للخروج من قائمة انتظار Grubhub هي الانتظار حتى يحين دورك للتنشيط كسائق.

ولكن هذا هو سبب أهمية الاشتراك في عربات توصيل الطعام في أقرب وقت ممكن حتى تضمن مكانك في قائمة الانتظار ويمكن أن تصبح سائقًا نشطًا بشكل أسرع.

لذا ، نصيحتي هي التقدم بطلب للحصول على Grubhub اليوم إذا كنت تريد تجربة تطبيق توصيل الطعام هذا.

وإذا كنت تعيش بالقرب من عدة مدن كبيرة ، فقد يكون من المفيد إدراج أكبر مدينة على أنها سوقك حيث من المحتمل أن يكون هناك طلب أكبر على السائقين في تلك المدينة.

بالطبع ، لا تختر سوقًا بعيدًا جدًا ، ولكن هذه مجرد نصيحة مخادعة يمكنك تجربتها عند التسجيل.

كيف يمكنني التحقق من حالة طلب Grubhub الخاص بي؟

عندما تقوم بالتسجيل للقيادة في Grubhub ، تحصل على عنوان URL فريد يتيح لك التحقق من حالة طلبك في الوقت الفعلي.

وفقًا لـ Grubhub ، يجب أن تتلقى رسالة بريد إلكتروني ورسالة نصية قصيرة ترتبط بصفحة التطبيق الخاصة بك حتى تتمكن من إرسال المستندات اللازمة وتتبع حالة طلبك.

تشمل المهام الرئيسية التي يجب عليك إكمالها:

إعداد ملف التعريف الخاص بك (مثل الاسم الأساسي ورقم الهاتف والعنوان.)

تفويض فحص الخلفية.

ملء بعض الأوراق.

يمكنك أيضًا إكمال عملية إعداد اختيارية ترشدك إلى كيفية استخدام تطبيق Grubhub driver.

بمجرد إكمال كل هذه الخطوات ، من المفترض أن ترى حالة طلبك على أنها “قيد التقدم”.

هذا هو آخر شيء يجب أن تقلق بشأنه ، و يقول Grubhub حتى أن الاتصال بهم للسؤال عن قائمة الانتظار لا يؤدي إلى تسريع وقت التنشيط.

لذلك ، تأكد من تطبيقك في أسرع وقت ممكن للدخول إلى قائمة الانتظار ، واملأ جميع المعلومات الضرورية في الوقت المحدد ، ثم اجلس وانتظر التنشيط.

أفضل البدائل للقيادة ل Grubhub

كما ذكرنا سابقًا ، أعتقد أن الاشتراك في أقرب وقت ممكن في تطبيقات توصيل الطعام يعد خطوة ذكية ، لذا عليك على الأقل بدء عملية قائمة الانتظار.

ولكن ، إذا كنت ترغب في زيادة دخلك الشهري وكنت عالقًا حاليًا في قائمة انتظار Grubhub ، فلن تنفد الخيارات.

هناك العديد من العربات الأخرى التي يمكنك تجربتها لتوصيل الطعام ، بما في ذلك:

DoorDash – التطبيق الأكثر شعبية لتوصيل الطعام في أمريكا الشمالية وهو بديل رائع لـ Grubhub.

– التطبيق الأكثر شعبية لتوصيل الطعام في أمريكا الشمالية وهو بديل رائع لـ Grubhub. Instacart – منصة رائدة لتوصيل البقالة حيث يمكنك عادةً كسب أكثر من Grubhub في الساعة.

– منصة رائدة لتوصيل البقالة حيث يمكنك عادةً كسب أكثر من Grubhub في الساعة. أوبر إيتس – أحد أكثر تطبيقات توصيل الطعام شهرةً وعالميةً.

– أحد أكثر تطبيقات توصيل الطعام شهرةً وعالميةً. شيبت – مثل Instacart ، يتيح Shipt الحصول على أموال مقابل التسوق عن طريق توصيل البقالة إلى الأشخاص في مدينتك.

– مثل Instacart ، يتيح Shipt الحصول على أموال مقابل التسوق عن طريق توصيل البقالة إلى الأشخاص في مدينتك. المتجر الذي بالزاوية – وظيفة توصيل البقالة مثل Instacart التي تملكها Uber.

– وظيفة توصيل البقالة مثل Instacart التي تملكها Uber. Amazon ثني – اربح من 18 إلى 25 دولارًا في الساعة عن طريق توصيل حزم مقابل Amazon.

كما ذكرنا ، غالبًا ما يكون لدى هذه الشركات قوائم انتظار أيضًا ، لذا فإن الاشتراك في عدة شركات هو أفضل طريقة للانطلاق بسرعة حتى تتمكن من البدء في جني المزيد من المال.

علاوة على ذلك ، هناك الكثير من عربات القيادة الأخرى التي يمكنك التحقق منها إذا كنت ترغب حقًا في بدء العمل.

على سبيل المثال ، GoPuff هي منصة توصيل أخرى حيث يمكنك جني الأموال من توصيل الطعام والضروريات اليومية.

يمكنك أيضًا الاشتراك في GoShare و Roadie وكسب المال من خلال عربات التوصيل من نظير إلى نظير ومن خلال تقديم حزم للشركات المحلية.

أخيرًا ، تطبيقات gig مثل ثابت تساعدك في العثور على فرص عمل محلية عالية الأجر. بين كل هذه التطبيقات ، يجب ألا تكون محظوظًا إذا كنت عالقًا في قائمة انتظار Grubhub.

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أسئلة مكررة

كم من الوقت يستغرق الحصول على الموافقة على Grubhub؟

عادةً ما يرسل Grubhub مجموعة التنشيط الخاصة بك في غضون أسبوع أو أسبوعين بعد إكمال عملية التقديم. ومع ذلك ، قد يستغرق الأمر عدة أشهر لبدء التسليم لـ Grubhub إذا تم وضعك في قائمة الانتظار الخاصة بها.

كيف تبدو عملية تقديم Grubhub؟

التقدم للقيادة في Grubhub يأخذ خمس خطوات بسيطة:

قم بالتسجيل لتصبح سائق Grubhub على موقع Grubhub الإلكتروني أدخل اسمك والبريد الإلكتروني والسوق الذي تريد التوصيل إليه قم بتنزيل تطبيق Grubhub driver لإنهاء طلبك قم بتحميل إثبات التأمين ورخصة القيادة الخاصة بك والموافقة على فحص الخلفية انتظر حتى يوافق Grubhub عليك لتصبح سائقًا

هذا كل ما في الأمر ، وبمجرد أن يوافق Grubhub عليك ويرسل لك مجموعة التنشيط ، فأنت جاهز للانطلاق في الطريق والبدء في التسليم!

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هل يقبل Grubhub برامج تشغيل جديدة؟

يمكنك معرفة ما إذا كان Grubhub يبحث عن برامج تشغيل جديدة من خلال التسجيل للحصول على حساب سائق جديد في السوق الخاص بك. بمجرد إكمال حسابك ، يتيح لك Grubhub معرفة ما إذا كنت على قائمة الانتظار أو إذا كان بإمكانك البدء في القيادة قريبًا.

إذا لم يكن متوفرًا في منطقتك ، فيمكنك دائمًا تجربة العربات مثل DoorDash أو وظائف مثل Amazon فليكس لأن هذه هي بعض بدائل Grubhub ذات الأجور المرتفعة والتي تحظى بشعبية بين العاملين في gig.

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افكار اخيرة

آمل أن يساعد هذا الدليل حول كيفية إدارة قائمة انتظار Grubhub في توضيح شكل عملية التقديم والمدة التي قد تنتظرها.

لسوء الحظ ، تعد قوائم الانتظار ممارسة شائعة للعديد من وظائف اقتصاد الوظائف المؤقتة ، خاصةً لعربات التوصيل.

ولكن ، أفضل وقت للتقدم لأي وظيفة توصيل طعام هو الآن حتى تتمكن من المطالبة بمكانك في الطابور والحصول على الموافقة على القيادة في أسرع وقت ممكن.

حظًا سعيدًا مع صخب Grubhub الجانبي!

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