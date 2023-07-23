ستساعدك المقالة التالية: عرض ترويج مكافأة نقدية بقيمة 75 دولارًا من Wealthsimple – استثمر بسعر رخيص في كندا

Wealthsimple هو المستشار الآلي الأكثر شهرة في كندا ، حيث يمتلك أكثر من 15 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة.

يمنح العرض الترويجي لـ Wealthsimple العملاء الجدد مكافأة نقدية قدرها 25 دولارًا (لم تعد مكافأة 75 دولارًا) عندما يفتحون ويمولون حساب استثمار robo-Advisors الخاص بهم بمبلغ 500 دولار على الأقل.

عند مشاركة Wealthsim simple الإحالة أو الرمز الترويجي مع الأصدقاء ، يمكنك أيضًا استثمار ما يصل إلى 10000 دولار مجانًا لمدة عام واحد.

هذا بالإضافة إلى جميع المزايا والامتيازات الأخرى التي تتمتع بها عند استخدام خدمة إدارة الاستثمار عبر الإنترنت.

هنالك أيضا عرض مكافأة بقيمة 25 دولارًا لحسابات Wealthsimple Trade الموجهة ذاتيًا (انظر المزيد أدناه).

لإلقاء نظرة متعمقة على الخدمات والمنتجات والرسوم والتخطيط المالي الذي تقدمه الشركة ، اقرأ مراجعة Wealthsimple التفصيلية.

افتح حساب Wealthsimple Invest واحصل على مكافأة نقدية قدرها 25 دولارًا!

ما هو Wealthsimple؟

Wealthsimple هو أكبر مدير محفظة رقمي مسجل (مستشار آلي) في كندا بناءً على عدد العملاء والأصول الخاضعة للإدارة. يقع مقرها الرئيسي في تورنتو ، ولديها أيضًا مكاتب في نيويورك ولندن.

يوفر Wealthsimple للمستثمرين اليوميين إمكانية الوصول إلى محافظ متنوعة على غرار الاستراتيجيات الحائزة على جائزة نوبل. بالإضافة إلى ذلك ، تستمتع بما يلي:

رسوم إدارة استثمار منخفضة للغاية (منخفضة تصل إلى 0.4٪ مقارنة بنحو 2٪ عند الاستثمار في صناديق الاستثمار المشتركة).

يتم تخصيص المحافظ لتناسب أهدافك الاستثمارية ، وتوقعات العائد ، وتحمل المخاطر.

إعادة التوازن التلقائي.

إعادة استثمار الأرباح.

استشارة مالية مجانية من الخبراء.

محافظ ETF منخفضة التكلفة والمزيد.

والأفضل من ذلك ، يمكنك الجلوس وعدم القلق بشأن محفظتك لأنهم يهتمون بكل تلك الأشياء!

برنامج الإحالة Wealthsimple ومكافآت التسجيل

عندما تقوم بالتسجيل للحصول على حساب Wealthsimple Invest جديد باستخدام رابط الإحالة الخاص بنا ، فإنك تتلقى مكافأة نقدية قدرها 25 دولارًا.

إذا قمت بتحويل حسابك الاستثماري الحالي إلى Wealthsimple ، فإنها تتنازل أيضًا عن رسوم التحويل التي تصل إلى 150 دولارًا عندما تتجاوز أصولك 5000 دولار. هذا يجعل إجمالي 175 دولارًا في مكافآت / مزايا التسجيل.

كعميل ، يمكنك مشاركة رابط الإحالة المخصص الخاص بك مع الأصدقاء والعائلة. عند قيامهم بالتسجيل ، ستحصل على 10000 دولار تدار مجانًا لمدة 12 شهرًا لكل شخص يمول حسابه.

تحصل إحالاتك أيضًا على إدارة مجانية تصل إلى 10000 دولار لمدة عام واحد.

الثروات الأخرى المكافآت البسيطة

1) قم بتنزيل تطبيق الهاتف المحمول واحصل على 100 دولار إضافي تتم إدارته مجانًا لمدة 12 شهرًا.

2) قم بتشغيل الإيداعات التلقائية وإيداع 50 دولارًا أو أكثر شهريًا للحصول على 1000 دولار إضافية يتم إدارتها مجانًا.

3) قم بتحويل حساب استثمار لا يقل عن 5000 دولار من مؤسسة أخرى إلى Wealthsimple واحصل على 10000 دولار تدار مجانًا لمدة 12 شهرًا.

4) احصل على 100 دولار إضافية تتم إدارتها مجانًا عند تنشيط التحقق من خطوتين لحسابك.

5) افتح حساب Wealthsimple Trade موجه ذاتيًا واحصل على مكافأة قدرها 25 دولارًا عند إيداع 200 دولار أو أكثر في حسابك الجديد.

6) افتح حساب Wealthsimple Crypto واحصل على مكافأة قدرها 25 دولارًا عند تمويل حسابك الجديد بمبلغ 200 دولار.

حسابات ومنتجات Wealthsimple

يمكنك الاستثمار في مجموعة متنوعة من الحسابات مع Wealthsimple. يقدمون:

الحسابات المسجلة مثل TFSA و RRSP و RESP و RRIF و LIRA

حسابات الاستثمار الشخصية غير المسجلة

الحسابات المشتركة

حسابات الاستثمار التجاري

كعميل ، يمكنك أيضًا الوصول إلى مختلف المنتجات والخدمات المبتكرة ، بما في ذلك:

1. تداول الأسهم: Wealthsimple Trade هو تطبيق تداول أسهم بدون عمولة يمكّنك من شراء وبيع آلاف الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة مجانًا.

2. حساب توفير عالي الفائدة: يدفع حساب التوفير Wealthsimple معدل فائدة 1٪ وهو أحد أفضل الأسعار في كندا ويتفوق بسهولة على ما تقدمه البنوك الكبرى.

3. الاستثمار المسؤول اجتماعيا: الوصول إلى المحافظ الاستثمارية التي تتوافق مع قيمك. على سبيل المثال ، يمكنك الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة الصديقة للبيئة أو تلك التي تتميز فقط بالشركات التي لديها سجلات إيجابية في مجال حقوق الإنسان والفساد.

4. الاستثمار التقديمي: هذه الميزة في Wealthsimple Investment تجعل من السهل عليك استثمار فائض النقود تلقائيًا.

5. الاستثمار الحلال: يمكن للمستثمرين الذين يلتزمون بالعقيدة الإسلامية الاستثمار في محفظة ذكية تتوافق مع الشريعة الإسلامية.

6. الإقرارات الضريبية: لقد قاموا مؤخرًا بشراء SimpleTax ، وهو برنامج لإرجاع الضرائب عبر الإنترنت “ادفع ما تستطيع”.

رسوم الثروات بسيطة

أحد أسباب زيادة شعبية المستشارين الآليين هو انخفاض الرسوم التي يفرضونها على إدارة أموالك.

الرسوم في Wealthsimple هي:

0 دولار إلى 100000 دولار رصيد المحفظة: 0.50٪ رسوم سنويًا.

100،000 دولار أو أكثر: 0.40٪ رسوم سنويًا.

باستخدام آلة حاسبة على الموقع ، بمحفظة قيمتها 100،000 دولار ، يمكنك بسهولة توفير 36،268 دولارًا أمريكيًا في الرسوم على مدار 20 عامًا مقارنة بصندوق استثمار متوسط.

هل الثروات بسيطة مشروعة وآمنة؟

Wealthsimple Inc. هي مدير محفظة مسجل في جميع أنحاء كندا ، وهي تقدم منتجات استثمارية عبر ShareOwner ، وهي عضو في منظمة تنظيم صناعة الاستثمار في كندا (IIROC).

يتم حماية عملاء Wealthsimple من قبل صندوق حماية المستثمر الكندي (CIPF) حتى مليون دولار إذا أصبحت الشركة معسرة.

الشركة مدعومة من قبل العديد من المؤسسات المالية المرموقة ، بما في ذلك Allianz X و Power Financial.

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الأسئلة الشائعة حول Wealthsimple الترويج

هذه إجابات لبعض الأسئلة الشائعة الأكثر شيوعًا حول Wealthsim Simple:

ما هو العرض الترويجي Wealthsimple $ 50؟

عند التسجيل للحصول على حساب استثمار Wealthsimple ، قد تكون مؤهلاً للحصول على مكافأة ترحيب بقيمة 50 دولارًا. ومع ذلك ، فإن أفضل عرض حالي هو مكافأة قدرها 25 دولارًا بعد تمويل حسابك بمبلغ 500 دولار على الأقل. إذا كنت تفضل حساب تداول ذاتي التوجيه باستخدام Wealthsimple Trade ، فستحصل على مكافأة قدرها 25 دولارًا بعد إيداع 200 دولار على الأقل.

كيف أحصل على 175 $ بونص Wealthsimple التسجيل؟

يحصل العملاء الجدد على مكافأة قدرها 25 دولارًا بعد استثمار ما لا يقل عن 500 دولار ، بالإضافة إلى خصم على رسوم التحويل يصل إلى 150 دولارًا. تبلغ قيمة الفائدة الإجمالية المتاحة 175 دولارًا.

هل Wealthsimple مجاني؟

سيحصل العملاء الجدد الذين قاموا بالتسجيل باستخدام رابط الإحالة هذا على مكافأة نقدية قدرها 25 دولارًا بعد أن يمولوا حسابهم بمبلغ 500 دولار على الأقل. اعتمادًا على رصيد حسابك ، يتم تطبيق رسوم إدارية من 0.40٪ إلى 0.50٪ سنويًا.

هل يمكن أن تخسر المال على Wealthsimple؟

نعم ، كما هو الحال مع أي استثمار آخر (بما في ذلك الصناديق المشتركة) ، هناك دائمًا خطر أن تخسر أموالك.

كيف أحصل على العرض الترويجي Wealthsimple 300 دولار؟

لم يعد عرض Wealthsim simple بقيمة 300 دولار متاحًا.

ماذا يحدث إذا خرج Wealthsimple من العمل؟

يتم توفير منتجات Wealthsimple الاستثمارية من خلال شركة Canadian ShareOwner Investments Inc. ، وهي عضو في IIROC. حسابات العملاء محمية بواسطة CIPF حتى مليون دولار في حالة إفلاس الشركة.

كيف يجني Wealthsimple المال؟

إنهم يتقاضون رسوم إدارة قياسية تتراوح من 0.4 إلى 0.5٪ سنويًا ، اعتمادًا على حجم محفظتك.

هل يمكنك شراء الأسهم باستخدام Wealthsimple؟

إذا كنت مستثمرًا موجهًا ذاتيًا وترغب في شراء وبيع الأسهم الفردية ، فيمكنك القيام بذلك باستخدام Wealthsimple Trade ، وهي منصة تداول الأسهم بدون عمولة.

هل يمكنني تحويل حساب TFSA و RRSP إلى Wealthsimple؟

نعم ، يمكنك تحويل حسابات الاستثمار الحالية الخاصة بك في مكان آخر إلى Wealthsimple. إنهم يسددون أي رسوم تحويل يتم تكبدها على حسابات تتجاوز قيمتها 5000 دولار. اقرأ المزيد عن حسابات Wealthsimple TFSA.

ما هو Wealthsimple Managed Free؟

هذا يشير إلى برنامج الإحالة الخاص بهم. يمكنك استثمار ما يصل إلى 10000 دولار مجانًا لكل صديق يقوم بالتسجيل باستخدام رابط الإحالة الخاص بك. يحصل صديقك أيضًا على استثمار يصل إلى 10000 دولار مجانًا لمدة 12 شهرًا.

من يقف وراء Wealthsimple؟

تأسست Wealthsimple في عام 2014 من قبل مايكل كاتشن. منذ ذلك الحين ، نمت الشركة بشكل كبير وهي مدعومة من قبل Power Financial Corporation.

كم من الوقت يستغرق سحب الأموال من Wealthsimple؟

تستغرق عمليات السحب ما يصل إلى 5 أيام عمل حتى تكتمل.

عرض مكافأة نقدية بقيمة 25 دولارًا أمريكيًا Wealthsim Simple (حتى 175 دولارًا أمريكيًا)



سهولة الاستعمال

رسوم التداول

عرضت الحسابات

منتجات الاستثمار

حماية

ملخص

استخدم هذا العرض الترويجي Wealthsim Simple واحصل على مكافأة نقدية قدرها 25 دولارًا عند التسجيل من خلال رابط الإحالة الخاص بنا ، بالإضافة إلى 150 دولارًا في خصومات رسوم التحويل (حتى 175 دولارًا). قم بإحالة الأصدقاء واحصل على 10000 دولار مجانًا لمدة عام واحد لكل إحالة.

الايجابيات

استثمر في الطيار الآلي

رسوم إدارية منخفضة

تطبيق سهل الاستخدام

محافظ تدار باحتراف

الوصول إلى المنتجات المالية الأخرى

مكافأة ترحيبية

سلبيات