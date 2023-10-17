ستساعدك المقالة التالية: عقوبات جوجل وبناء الثقة: مهمة تحسين محركات البحث المستمرة؟

من المعروف أن جوجل تصدر جميع أنواع العقوبات على مر السنين؛ حتى مجلة محرك البحث تمت معاقبتها منذ فترة (أو تم فرض نظام تصنيف الصفحات لشريط أدوات Google الخاص بنا). بالإضافة إلى عقوبات Google PageRank، هناك جميع أنواع الأسباب التي تؤدي إلى معاقبة Google والتي تتراوح من إنشاء عدد كبير جدًا من روابط البريد العشوائي الواضحة إلى نشر محتوى مكرر أو خدع أو مواد غير موثوقة.

يمكن لأي موقع دائمًا إصلاح مشكلاتهم، ووضع أيديهم على صدورهم ووعد Google بأنهم لن يسلكوا نفس الطريق مرة أخرى، ويمكنهم بعد ذلك تقديم طلب إعادة النظر، ومطالبة Google بمراجعة الموقع وإعادة إدراج الموقع في فهرس Google أو استعادة نظام ترتيب الصفحات الخاص بهم؛ يعتمد على شدة العقوبة

ولكن هل أنت في وضع واضح تمامًا؟

ينظر باري في بعض المناقشات حول ما إذا كان ذلك أم لا في الواقع، تغفر Google تمامًا لموقع ما بعد معاقبته وتشعر أن Google تحتفظ بسجلات تاريخية لعقوبات الموقع التي قد تؤدي إلى مخالفات مستقبلية أكبر إذا انتهك أحد المواقع قواعد سلوك مشرفي المواقع من Google مرة أخرى.

وفق مات كاتس، فإن الكذب في طلب إعادة النظر سيؤدي إلى تحطيم موقعك : “لا تكذب في طلب إعادة النظر. فقط لا تذهب إلى هناك على الإطلاق. يجعل مات *غاضبا*! مات سحق البريد العشوائي!”

لكنني لا أرى أي سجلات منشورة عن مقدار عمليات إعادة النظر المسموح بها أو كيف ستؤثر على تصنيفاتك المستقبلية أو فرص معاقبتك في المستقبل.