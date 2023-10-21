ستساعدك المقالة التالية: عمليات البحث الشعبية في الصين

عمليات البحث الشعبية في الصين

نشر Google Zeitgeist عمليات البحث الصينية الشائعة في شهر أغسطس. أضافت Google الصين مرة أخرى إلى روح العصر الشهرية في مارس 2006، وهو ما يعطي فكرة جيدة عن عالم البحث الصيني.

حاولت في مقال سابق تحليل الاستفسارات الصينية الشعبية من مارس حتى يوليو 2006.

شهر أغسطس لا يظهر الكثير من الفرق.

لا يوجد سوى 3 إدخالات جديدة، بينما ظهرت جميع الاستعلامات الـ 12 الأخرى في الإصدارات السابقة من نظرة عامة على Zeitgeist.

يمكن تقسيم الاستعلامات الصينية الشائعة تقريبًا إلى الترفيه (الموسيقى – نجوم البوب ​​والألعاب والمسلسلات التلفزيونية)، والبرمجيات (برامج مكافحة الفيروسات، وبرامج نظير إلى نظير لمشاهدة التلفزيون ومعلومات الأجهزة)، وبدرجة أقل التعليم والأخبار والمعلومات. يسافر.

في المخطط، يمكنك أن ترى أن عمليات البحث عن الألعاب والموسيقى (ومعظمها من نجوم البوب ​​المشهورين) وعمليات البحث عن البرامج هي الأكثر حدوثًا خلال الأشهر الستة الماضية.

في الفترة منذ مارس 2006، لم تصل إلى روح العصر سوى 43 كلمة رئيسية (عبارة). ومن بين هذه الاستعلامات الـ 43، يظهر 21 منها أكثر من مرة في النظرات العامة الشهرية.

الاستعلامات الأكثر شيوعًا والمتكررة منذ شهر مارس هي:

Li Yu Chun هو الفائز في النسخة الثانية من Supergirl (النسخة الصينية من American Idol) والذي كان ضمن المراكز الخمسة الأولى في كل الأشهر.

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الإدخالات الثلاثة الجديدة في أغسطس هي موقع تنزيل الموسيقى كوجو، مسلسل تلفزيوني تايواني بعنوان “الأمير الذي يتحول إلى ضفدع” ونجم البوب ​​تشانغ هان يون، رقم 3 في مسابقة Super Girl الأولى، في عام 2004.

لا يُظهر Google China Zeitgeist الكثير من المفاجآت بمجرد مراقبته لمدة شهرين. الترفيه ونجوم البوب ​​والألعاب والموسيقى هي الأكثر شعبية إلى حد بعيد، وبهذا المعنى فهي نفسها كما هو الحال في العديد من البلدان الأخرى.

يختلف الاهتمام ببرامج تلفزيون نظير إلى نظير. قد يكون هذا مؤشرا على أن مستخدمي الإنترنت الصينيين يحبون مشاهدة التلفزيون خارج حدودهم.

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جيمي فان هاسيلت هي مستشارة تسويق عبر الإنترنت، تعيش في شنغهاي، الصين. يمكن العثور على تأملاته عن الحياة على مقاطع الصين