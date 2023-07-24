ستساعدك المقالة التالية: عمليات وعمليات التسويق: دليل سريع للمبتدئين

ماذا يحدث عندما تجمع بين فريق رائع وأفكار ممتازة ومواد تسويقية وأفضل الأدوات والأنظمة الأساسية المناسبة في مركز بؤرة واحد؟

أعتقد أنه يمكّن فرق التسويق من النجاح بطريقة فعالة وسريعة لتقديم أفضل محتوى إبداعي للعالم.

ومع ذلك ، هذا لا يحدث بطريقة سحرية.

للأسف ، لا تمتلك معظم فرق التسويق في جميع أنحاء العالم عمليات التسويق المناسبة ممكّنة ، مما يخلق فجوة في الاتصال وسير العمل لفرقك.

ما هي عمليات التسويق؟

إنها “أوركسترا” من الأدوات والأشخاص والإجراءات والأنظمة والإجراءات التي تمنح المؤسسات مزيدًا من السلطة على سير عملها حتى لا يحدث أي سوء تفاهم ويكون الجميع في نفس الصفحة.

ولا يتم حلها بمجرد إلقاء المزيد من الأشخاص والمال والأدوات في الموقف.

إنها مسألة تعقيد متزايد تحتاج إلى حل جديد وعقلية واستراتيجيات وعمليات جديدة. إنها الفكرة الرئيسية لكتابي “فرق التسويق في المستقبل” التي أتوسع خلالها في المشاكل والحلول والمستقبل.

لماذا يجب عليك إنشاء وتحسين عمليات التسويق الخاصة بك؟

يمثل وجود تعاون مقطوع في الفريق نصف المشكلة.

النصف الثاني هو عواقب الاجتماعات ، ورسائل البريد الإلكتروني المتبادلة ، ونقص التواصل ، والحاجة إلى البقاء منظمًا ، والوفاء بالمواعيد النهائية ، وتعدد المهام الفوضوي الذي يؤدي إلى اكتظاظ المسوقين ، مما يؤدي إلى حلول إبداعية سيئة.

في الواقع ، قال غالبية المهنيين إن عدم التوافق والتعاون بين المبيعات والتسويق يؤدي إلى أداء مالي أضعف (60٪) ، وتجربة عملاء أقل (59٪) ، وتقليل الاحتفاظ بالعملاء (58٪) ، وفقًا لتقرير مدفوعات تحسين المبيعات والتسويق.

أيضًا ، يقول 62 ٪ من جهات التسويق إن الاجتماعات المهدرة تعرقل عملهم. السبب الثاني الأكثر انتشارًا هو الرقابة المفرطة (51٪) ، تليها رسائل البريد الإلكتروني المفرطة (48٪) و نقص العمليات القياسية لسير العمل (33٪) كما قيل في تقرير عمل حالة التسويق بالولايات المتحدة.

والأخير ، حيث يشعر 45٪ من الموظفين عمومًا بالإرهاق من عدد الاجتماعات التي يتعين عليهم حضورها كل شهر ، وهو ما يصل إلى أكثر من 60 اجتماعًا شهريًا في المتوسط ​​، أو حوالي اجتماعين في اليوم. يشتكي 47٪ من الموظفين من أن حجم الاجتماع هو رقم واحد يضيع الوقت في المكتب ، وفقًا لـ You Waste a lot of Time at Work [Infographic].

ركائز عملية التسويق الاستراتيجي

هناك ثلاثة لاعبين رئيسيين عندما يتعلق الأمر بتحسين عمليات التخطيط التسويقي ، وهم: الأشخاص والعمليات والأدوات.

تتطلب إدارة الأعمال كل هذا.

إنهم جميعًا يخلقون التجربة التي تحتاج إلى بنائها داخل مؤسستك بحيث تنجح حقًا باعتبارها “كائنًا” تسويقيًا واحدًا يمكن أن يتطور بأفضل طريقة ممكنة.

الناس

على مدى السنوات القليلة الماضية ، تم حقن عملية التسويق الإبداعي بأكملها بالستيرويدات والفيتامينات وضخها وتفكك في أجزاء متعددة.

مرة أخرى في اليوم ، كان بإمكانك أن تتقن التسويق سريعًا ولطيفًا. لكن تلك الأوقات قد مرت ، والآن لدينا متخصصون منفصلون ومخلصون لكل جزء منها – هناك مخطط حملة ، مدير فني ، وسائل التواصل الاجتماعي ، مشتري برمجي ، إعلان ، مدير أتمتة ، والقائمة تطول وتطول.

من السهل أن تغمر نفسك.

وتحتاج صناعة التسويق إلى التغلب على ذلك. أعتقد أن المسوقين بحاجة إلى التحول إلى محترفين متكاملين يتمتعون بالعديد من المهارات والمعرفة.

الهيكل المثالي هو ما يلي:

مدير مشروع تسويق ، مدير الفرقة هو الذي يتأكد من أن كل شيء في الوقت المحدد ، والأهداف محددة ، وكل شيء يعمل بسلاسة.

، مدير الفرقة هو الذي يتأكد من أن كل شيء في الوقت المحدد ، والأهداف محددة ، وكل شيء يعمل بسلاسة. مهندس تسويق تركز على تحقيق الأشياء وتقديمها.

تركز على تحقيق الأشياء وتقديمها. مسوق النمو يعرف ما يدخل ويخرج من قناة معينة تحقق الكثير من القيمة لعلامتك التجارية.

يعرف ما يدخل ويخرج من قناة معينة تحقق الكثير من القيمة لعلامتك التجارية. مصمم تسويق يصمم تحويل جديد ، وتحسين ، واختبار A / B ، وروابط خلفية ، وتكتيكات اكتساب المستخدمين للفريق.

عملية

عندما يتعلق الأمر بالعمليات ، هناك ثلاثة أشياء تحتاجها: الشفافية والكفاءة والتكرار المستمر.

ليس الأمر معقدًا ويمكنك تنفيذه على الفور.

تثق العلامات التجارية الحديثة والموجهة نحو النمو في موظفيها فيما يفعلونه. ومع ذلك ، فإن المعلومات هي محور ما نقوم به جميعًا – وسائل الإعلام ، والنصوص ، والأصول ، والاتصالات ، وما إلى ذلك.

إذا قمت بتعيين أفضل الأشخاص ، فمن مسؤوليتك تقديم كل ما يحتاجونه ومنحهم ، بما في ذلك توفير جميع المعلومات المطلوبة لهم. لهذا السبب أوصي بتنفيذ هذين الأمرين:

امنح الجميع حق الوصول إلى المعلومات التي يحتاجونها امنح الجميع إمكانية الوصول إلى نفس المعلومات ، وليس الأجزاء والأجزاء

ثانيًا ، من المهم مواءمة الفرق مع أهداف واضحة واستراتيجية ورؤية وخطة عمل وأفكار ورؤية لديك ستنعكس في النتيجة.

ابق متسقًا مع هذا وتجاوز الشفافية.

كرر بسرعة. لا يمكن أن يحدث التخطيط وإنشاء المحتوى لمدة ستة أو ثلاثة أو حتى شهر واحد مقدمًا. الأشياء تتحرك بسرعة في العالم وتتغير.

لهذا السبب تحتاج إلى التكرار باستخدام البيانات الحقيقية والمحتوى الأكثر صلة بجمهورك. قم بتنفيذ عملية سهلة لتكرار الملاحظات ، عندما يتم إنشاء المحتوى لمشاركته مع الفريق ، وطلب التعليقات ، وتنفيذها ومتابعة العملية.

أدوات

لا توجد أداة أتمتة يمكنها أو يجب أن تحل محل فريقك الإبداعي.

ومع ذلك ، يمكن أن تساعدك بعض الأدوات على أن تصبح أكثر كفاءة ، وتحسين التواصل بين الفريق ، وتمكين الشفافية ، وتساعدك على تتبع جميع التغييرات أو الأنشطة الخاصة بمؤسستك.

عندما يتم الاهتمام بمهام إضاعة الوقت ، يمكن استخدام تلك الساعات الثمينة لمزيد من العمل الإبداعي.

لا يتعلق الأمر بالأدوات فحسب ، بل يتعلق أيضًا بالموارد التي يجب عليك استخدامها بكفاءة أكبر. إذا كانت هناك مهام صغيرة مملة يمكن الاستعانة بمصادر خارجية – افعلها.

توقف عن إضاعة الوقت في الأشياء التي لا تحقق قيمة حقيقية لعلامتك التجارية ، واعمل مع المزيد من العاملين لحسابهم الخاص ، أو المساعدين الافتراضيين لمساعدتك في إنشاء المزيد.

الوجبات الرئيسية

يسير التسويق بوتيرة سريعة ، وجميع التغييرات في الصناعة لها تأثير عميق على طريقة عملنا.

للأسف ، يكافح معظم المسوقين لفهم المشهد المتغير باستمرار ويشعرون بالارتباك أو الإرهاق. هذا هو السبب في أن مفتاح نجاح التسويق الحديث هو أن تصبح رشيقًا وأن تتكيف في الوقت الفعلي مع ما يحدث في الفضاء.

رتب جهودك حسب الأولوية. بغض النظر عن حجم فريقك ، من الصعب موازنة محرك الأقراص للقيام بكل شيء بالموارد التي لديك.

لا تخف من الاستثمار في التكنولوجيا التي يمكن أن تساعدك على أتمتة المهام والعمليات الشاقة وتتبعها. سيؤدي ذلك إلى تحسين تركيز فريقك حتى تتمكن من التركيز على العمل الفعلي.

من الضروري أن يكون لديك كل شيء وكل شخص في مكان واحد مشترك. ستؤدي دعوة الجميع للمساهمة بالأفكار والتعليقات إلى تحسين المحتوى والعلاقات بين أعضاء الفريق.