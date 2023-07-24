ستساعدك المقالة التالية: عملية التدوين بالذكاء الاصطناعي الخاصة بي (برنامج تعليمي بالفيديو) كل ما تم تغييره في عملية إنشاء المحتوى الخاص بي (لنشر أسرع 3 مرات)

منذ إضافة أدوات محتوى RightBlogger إلى عملية التدوين بالذكاء الاصطناعي الخاصة بي ، تمكنت من نشر المزيد من المحتوى بشكل أسرع. حوالي 3x أسرع.

في هذا الفيديو ، أسير في كيفية الانتقال بالضبط من إجراء بحث عن الكلمات الرئيسية ، إلى تحديد فرصة جيدة لتحسين محركات البحث ، وإنشاء عشرات من الأفكار للمقالات والحصول على مسودة أولية رائعة للمقال مكتوبة في بضع دقائق فقط باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إذا كانت عملية إنشاء المحتوى بمساعدة AI الجديدة تبدو مثيرة (وترغب في تقليل الوقت المستغرق في عملية التدوين أيضًا) ، فأنا أحب أن تنضم إلينا داخل RightBlogger اليوم.

سأضيف قريبًا دليلًا مكتوبًا أكثر تفصيلاً هنا مع أفضل الممارسات ، وسأطلع على كل ما تم تغييره في عملية التدوين الخاصة بي – لكنني أردت أن أحصل على دليل الفيديو هذا بمجرد إعداده خلال عطلة نهاية الأسبوع!

عملية التدوين بالذكاء الاصطناعي الخاصة بي: كيف أقوم بإنشاء محتوى أسرع بثلاث مرات

باختصار، أنا قادر على نشر المزيد من المحتوى بشكل أسرع. حوالي 3x أسرع.

سرعان ما أصبح المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي وسيلة للحصول على مسودة أولى رائعة في دقائق معدودة ، لتسريع سير العمل في الكتابة.

إليك رسم يوضح كل ما تغير في عملية إنشاء المحتوى مع إدخال أدوات الذكاء الاصطناعي:

ليس سيئا ، أليس كذلك؟ لا تتحقق هذه الأنواع من مكاسب الإنتاجية كثيرًا (ليس في أكثر من 10 سنوات منذ أن بدأت مدونتي) ، وأدوات الذكاء الاصطناعي تجعل ذلك ممكنًا في الوقت الحالي.

بطبيعة الحال ، لا تستغرق كل مقالة أقوم بإنشائها من خلال هذه العملية المدعومة بالذكاء الاصطناعي 2.25 ساعة بالضبط – وهذا متوسط ​​حتى الآن اعتدت على سير عمل المحتوى الجديد وأتوقع المزيد من المكاسب بمرور الوقت. بالإضافة إلى ذلك ، ستكون بعض المقالات دائمًا أكثر تعمقًا وتتطلب المزيد من وقتي أثناء عملية التحرير.

ما زلت أعمل أيضًا مع اثنين من الكتاب المستقلين الرائعين الذين يساعدونني في إنشاء المزيد من محتوى المسودة الأولى عالي الجودة لمدونتي (أسرع مما يمكنني القيام به ، بنفسي فقط) وقد قاموا بتطبيق RightBlogger في عملياتهم أيضًا.

إليك تحليل سريع للأشياء التي تغيرت مع عملية التدوين الجديدة بالذكاء الاصطناعي:

وقت أقل في اتخاذ قرار بشأن زاوية: ما لم أتناول موضوع مدونة بزاوية محددة للغاية بالفعل ، فأنا عادة ما أترك RightBlogger يقرر أفضل طريقة للتعامل مع موضوع أقوم بالتدوين حوله – وإذا لم يعجبني المخطط التفصيلي ، فسوف أقوم بإجراء تعديلات عليه قبل إنشاء مقال كامل. والأروع من ذلك ، إذا لم تعجبني المقالة الأولى التي قمت بإنشائها ، فسأقوم فقط بتحرير خيارات المطالبة قليلاً ، وأعيد إرسالها وأحصل على مقال جديد تمامًا في غضون دقائق. وقت أقل في البحث (المزيد من تدقيق الحقائق): لحسن الحظ الآن ، أنا على دراية جيدة بكل شيء “التدوين” الذي أنشره هنا ، لذلك لا أحتاج في كثير من الأحيان إلى إجراء بحث لمقال ، ولكن لا يزال – دائمًا ما يقوم الذكاء الاصطناعي في الكواليس في RightBlogger بعمل رائع في الحصول على المعلومات الصحيحة التي أريدها لمنشور مدونة. ومع ذلك ، من المهم للغاية التحقق من المحتوى الذي ينتجه الذكاء الاصطناعي ، لأنه عرضة لارتكاب أخطاء عرضية. على وجه الخصوص ، أي حقائق أو أرقام أو إحصاءات ، فأنا أحرص على التحقق مرة أخرى. مخطط زمني صفر: عادةً ما تولد عملية التحديد في RightBlogger مخططًا ممتازًا في أول مرة ، ولكني أجد أنني سأظل عادةً أقوم بإجراء مراجعات – إضافة أقسام جديدة ، وإزالة شيء لا أحتاج إلى تغطيته ، وتغيير ترتيب الأقسام التي ستكتبها ، وإعطاء الموجه بعض المعلومات التفصيلية للعمل معها. طريقة كتابة وقت أقل: هذا هو المكان الذي تأتي منه جميع مكاسب الإنتاجية تقريبًا عند إضافة الذكاء الاصطناعي إلى عملية التدوين الخاصة بك. مع RightBlogger ، عملنا بجد لضبط المطالبات التي نرسلها إلى OpenAI ، حتى تتمكن من الحصول على مسودة أولية قوية جدًا ومناسبة لكبار المسئولين الاقتصاديين من منشور مدونة للعمل معها. لقد ساعدني الذكاء الاصطناعي في تقليل وقت كتابة مقال ما من 3 إلى 8 ساعات (أحيانًا أكثر من ذلك بكثير) وصولاً إلى حوالي ساعتين من الكتابة مجتمعة في عملية التحرير الجديدة الخاصة بي. المزيد من الوقت في التحرير بشكل ملحوظ: المفاضلة الكبيرة عند إضافة أدوات الذكاء الاصطناعي إلى سير عمل المحتوى الخاص بك ، والكتابة والتحرير. يستغرق الأمر وقتًا لإدخال إنسانيتك وصوتك ونبرتك وأسلوبك وخبرتك وأمثلة في مقالتك عندما لا تكتبها من البداية إلى النهاية ، بنفسك. إلى جانب التحقق من الحقائق أثناء التحرير ، أجد أنني غالبًا ما ما زلت أكتب قدرًا جيدًا من المحتوى خلال مسوداتي الأولى للذكاء الاصطناعي – القصص والأمثلة والأقسام المستوحاة حديثًا التي تأتي إلي أثناء التحرير – لجعل هذه المقالات خاصة بي بشكل فريد.

سأقوم بتحديث هذا الدليل قريبًا بمزيد من أفضل الممارسات المتعمقة حول كيفية التدوين بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي.

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لقد عملنا بجد على إنشاء المزيد من إصدارات أدوات التدوين بالذكاء الاصطناعي التي لدينا داخل RightBlogger ، حتى أتمكن من مشاركتها معك – حتى إذا لم تكن مستعدًا بعد للتعمق في التدوين بمساعدة الذكاء الاصطناعي. هنا مفضلاتي حتى الآن:

سيستمر ظهور المزيد من أدوات المدونات المجانية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي على مدونتي قريبًا.

ومع ذلك ، فإن الإصدارات التي تعمل بكامل طاقتها وغير المحدودة من جميع هذه الأدوات (وأكثر من 35+ أخرى) تعيش داخل RightBlogger حيث يمكنك فتحها الآن.

اقرأ أفضل محتوى لدي حول الذكاء الاصطناعي ومستقبل التدوين

إذا كنت تبحث عن بعض الإلهام حول طرق أخرى لدمج أدوات الذكاء الاصطناعي في عملية التدوين الخاصة بك ، فراجع هذه الأدلة:

أنا أعمل على المزيد من المحتوى حول كيفية استخدامي للذكاء الاصطناعي شخصيًا لتوسيع نطاق إنتاج المحتوى الخاص بي ، لذا ترقبوا ذلك!

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وبالطبع ، إذا تحدث إليك هذا الفيديو ، فأنا أود أن أدعوك للحضور والانضمام إلى أكثر من 200 مدون ومنشئ محتوى وكاتب ومسوق يستخدمون RightBlogger اليوم.

الأسئلة المتداولة حول عملية التدوين بالذكاء الاصطناعي

فيما يلي بعض الأسئلة الأكثر شيوعًا التي أُسأل عنها حول استخدام الذكاء الاصطناعي في سير عمل التدوين الخاص بي.

كيف تستخدم الذكاء الاصطناعي في التدوين؟

لقد غيّر الذكاء الاصطناعي ، أو الذكاء الاصطناعي ، العديد من المجالات ، ولا تختلف الكتابة. يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتسريع عملية كتابة منشورات المدونة ، والعثور على الكلمات الرئيسية ، وابتكار العناوين ، وحتى اقتراح أفكار المحتوى. أكثر أدوات الذكاء الاصطناعي شيوعًا في الوقت الحالي هي ChatGPT. يمكنك أن تطلب من ChatGPT أن تكتب أي نوع من المحتوى تريده بأي تنسيق. يمكن للمدونين الذين لا يرغبون في معرفة كيفية كتابة مطالبات ChatGPT استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي مثل RightBlogger و Jasper. بغض النظر عن الأداة التي تستخدمها ، يمكن أن تساعدك أيضًا في كتابة منشورات مدونة جديدة بسرعة ونشر المزيد.

ما هو الذكاء الاصطناعي في المدونات؟

الذكاء الاصطناعي في التدوين يعني استخدام نموذج لغة كبير (LLM) لتحسين أجزاء مختلفة من عملية التدوين. يتضمن ذلك أشياء مثل تحليل البيانات للعثور على الاتجاهات والأنماط ، والتوصل إلى أفكار للمحتوى ، والتأكد من تحسين المحتوى لمحركات البحث ، وحتى أتمتة الوظائف مثل جدولة منشورات الوسائط الاجتماعية وحملات البريد الإلكتروني.

باستخدام الذكاء الاصطناعي في مدونتك ، يمكنك توفير الوقت والعمل مع جعل المواد أفضل وأكثر صلة. أصبح الذكاء الاصطناعي سريعًا أداة مهمة للمدونين الذين يرغبون في الحفاظ على قدرتهم التنافسية. يمكنه فعل كل شيء بدءًا من كتابة العناوين الرئيسية لتحليل مدى تفاعل الجمهور.

هل هناك ذكاء اصطناعي يساعدك في كتابة المدونات؟

نعم ، هناك بعض الأدوات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي والتي يمكن أن تساعدك في كتابة المدونات. تتضمن بعض هذه الأدوات ChatGPT و RightBlogger و Jasper. يمكن أن تساعد هذه الأدوات في العديد من الأشياء في سير عمل التدوين الخاص بك بما في ذلك كتابة المقالات والتوصل إلى الأفكار وحتى كتابة أوصاف التعريف. على الرغم من أن هذه الأدوات يمكن أن تساعد في تسريع عملية الكتابة ، فمن المهم أن تتذكر أنها لا يمكن أن تحل محل تجاربك وإبداعك وتفكيرك النقدي. في النهاية ، ستعتمد جودة منشور المدونة على مدى قدرتك على تقديم رؤى ووجهات نظر فريدة.

هل يمكن لعملية التدوين بالذكاء الاصطناعي أن تحل محل الكتاب البشريين؟

لا ، لا يمكن أن تحل كتابة الذكاء الاصطناعي محل الكتاب البشريين تمامًا. يمكنه أتمتة عملية صنع المسودات الأولى ، لكنه لا يمكن أن يضاهي إبداع وأصالة كاتب حقيقي. لن يكون هناك بديل للتجارب التي يعيشها الكاتب. ومع ذلك ، يمكن استخدامه لمساعدة الكتاب البشريين وتحسين كمية المحتوى المكتوب.

هل سيحل الذكاء الاصطناعي محل التدوين؟

لقد أحرز الذكاء الاصطناعي تقدمًا كبيرًا في السنوات القليلة الماضية ، مما دفع البعض إلى التساؤل عما إذا كان بإمكانه يومًا ما أن يحل محل جميع الكتاب البشريين. على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي يمكنه إنشاء محتوى بسرعة وسهولة على مجموعة واسعة من السمات ، فمن غير المرجح أن يحلوا قريبًا محل جميع المدونين البشريين. قد يكون الذكاء الاصطناعي قادرًا على كتابة مقالات صحيحة وغنية بالمعلومات ، لكنه لا يتمتع بالإبداع واللمسة الشخصية التي يتمتع بها المدونون البشريون.