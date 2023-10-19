ستساعدك المقالة التالية: عندما يخطئ طعم الارتباط: كيفية الاستعداد لربط جيد

يعد اصطياد الروابط شكلاً مثبتًا لجذب روابط عضوية قيمة وصديقة لخوارزميات البحث إلى موقع يحتوي على مواد أو أخبار أو عرض مذهل مثير للتفكير. في بعض الأحيان، يمكن أن تؤدي مقالة أو مشاركة مدونة مكتوبة بشكل جيد، أو “هدية” إلى عشرات الآلاف من الزوار في اليوم الواحد، إلى جانب الروابط العضوية من مدوناتهم أو مواقع الأخبار الاجتماعية والمنتديات. ولكن ماذا يحدث عندما يكون طعم الارتباط الخاص بك جيدًا جدًا؟

كنت أقرأ من خلال منتديات ديجيتال بوينت الليلة الماضية، وعثرت على هذا الحساب الذي يحتوي على طعم رابط (أو حركة مرور) ممتاز، ولكنه حساب استضافة غير جاهز، مما أدى إلى تمهيد الموقع من خادمه.

كان لدي أحد الأشخاص الذين يعملون في أحد مصانع الجعة، وحصلنا منهم على كمية كبيرة من كرات كرة القدم ذات العلامات التجارية مقابل لا شيء تقريبًا. اتفقنا على أن نقوم بتغطية تكاليف الشحن ونشرها، مع أخذ الطلبات من موقعنا. يحصل مصنع الجعة على بعض الدعاية اللطيفة ولا يحتاج إلى إضاعة ساعات العمل أو تكاليف ما بعد/التعبئة، ونحن نحصل على بعض حركة المرور والدعاية.

على أية حال، قمت بوضع صفحة على الموقع ليقوم الأشخاص بملء عناوينهم. وفي غضون 12 ساعة، أظهرت إحصائياتي حوالي 65 ألف مشاهدة للصفحة. لا أعرف إلى أي مدى كان من الممكن أن يصل الأمر – لقد تم طردنا من مضيفنا، بسبب استخدامنا لموارد الخادم بشكل كبير. كان على الموزع.

لم نكن نشغل أي نصوص برمجية معقدة أو أي شيء من هذا القبيل، لذلك من المخيب للآمال أن نقول على أقل تقدير أن يتم حظرنا لمجرد الحصول على عدد كبير من مشاهدات الصفحة – فقد كنا أقل بكثير من الحد المسموح به لعرض النطاق الترددي.

منذ أن أصبح الأمر متزعزعًا بعض الشيء، لا أستطيع حقًا نشر عنوان url هنا. لقد سمعت عن تعطل مواقع الأشخاص من صفحة digg الأولى، ولكن لم أعتقد بأي حال من الأحوال أنني كنت في خطر التعرض لهذا الأمر. لقد قللت من شأن الأشياء، لكنني أعتقد أن اللوم الأكبر يقع على عاتق شركة Godaddy لأنها ضربتني دون سبب حقيقي.

مصنع الجعة + كرات كرة القدم المجانية = عرض مذهل وموجه جدًا لطلاب الجامعات ومحبي كرة القدم، الذين يمتلك الكثير منهم مدونات. يعد هذا مثالًا ليس فقط على أداة إنشاء حركة مرور جيدة، ولكنه أيضًا طريقة ممتازة لإنشاء روابط وإشارات مرجعية وإشعارات لموقع ما (ممزوجة ببعض المنشورات في منتديات كرة القدم والمواقع الاجتماعية). حسنًا، يعتبر المزيج المترابط من الكرات والبيرة أمرًا مسلمًا به تمامًا مثل المراهنة على أن جميع فتيات تحسين محركات البحث يرغبن في الحصول على راند فيشكين.

المشكلة هي، مثل العديد من مالكي المواقع الذين لديهم حسابات استضافة مشتركة صغيرة، لم يكن هذا المستخدم مستعدًا تمامًا لتدفق حركة المرور. فيما يلي بعض الطرق للتحضير لهذا بعد تأثير فكرة جيدة حقًا:

عرض النطاق الترددي واستنزاف الخادم

قم بالوصول إلى خطة استضافة الويب الخاصة بك واسمح بزيادة النطاق الترددي لبقية الشهر، حتى لا ينفد النطاق الترددي لديك. إذا كنت تخطط لاصطياد رابط أو ترى الملف الشخصي لأخبارك يتصاعد على Digg أو Delicious، فاتصل بشركة الاستضافة الخاصة بك على الفور لإعلامهم بتحميل الخادم القادم. السيناريو الأسوأ هو أنهم سيفرضون عليك رسومًا أكثر قليلاً مقابل هذا، لكن الأمر يستحق ذلك. إذا لم تتمكن من الاتصال بمضيفك، فقد حان الوقت للتغيير إلى شركة يمكنك الحصول عليها. لا تعبث مع الاستضافة السيئة.

باستخدام VPS (خادم خاص افتراضي) أو حساب إعادة البيع، يجب أن تكون قادرًا على التعامل مع هذا بسهولة عن طريق تحديد مقدار النطاق الترددي المسموح به من المواقع الأخرى، وإضافة هذا النطاق الترددي إلى موقع استنزاف النطاق الترددي الرئيسي الخاص بك. إذا كان لديك حساب استضافة عادي وتخشى استنزاف النطاق الترددي، فاتصل بمضيفك على الفور للحصول على نطاق ترددي ممتد.

قم بتثبيت WP-Cache 2.0

إذا كنت تستخدم WordPress لتشغيل مدونتك (أو كنظام إدارة محتوى لموقعك)، فإن البرنامج الإضافي WP-Cache 2.0 يمكن أن يكون بمثابة هبة من السماء لتقليل استنزاف الخادم أثناء عمليات اصطياد الروابط أو الحملات التسويقية (والتي كانت تُعرف باسم تأثير SlashDot، والمعروفة الآن باسم تأثير Digg).

WP-Cache هو نظام للتخزين المؤقت للصفحات مما يجعل موقعك أسرع وأكثر استجابة. يقوم بتخزين صفحات Worpress وتخزينها في ملف ثابت لخدمة الطلبات مباشرة من الملف بدلاً من تحميل وتجميع كود PHP بالكامل ثم إنشاء الصفحة من قاعدة البيانات. يسمح WP-Cache بخدمة صفحات أكثر بمئات المرات في الثانية، وتقليل وقت الاستجابة من عدة أعشار الثواني إلى أقل من مللي ثانية.

وقت التحميل والإعلانات

في بعض الأحيان تؤثر حركة المرور على وقت التحميل، ولكن بالنسبة للمتغيرات غير الموجودة في حساب الخادم الخاص بك. إذا كنت تعرض إعلانات تأتي من معلنين أصغر تابعين لجهات خارجية (أو صور ذات روابط سريعة)، فقد تؤدي حركة مرور الارتباط الخادع إلى إبطاء خادمهم أيضًا. يتم استدعاء هذا المماطلة في بعض البرامج النصية الإعلانية أثناء تحميل الصفحة. ما الأهم.. مرات ظهور الإعلان أم وقت التحميل؟ في هذه الحالة، كان الناشر يجمع عناوين ومعلومات اتصال قيمة، لذا فإن ذلك أكثر أهمية من مجرد إعلان بسيط. [Hit counters and widgets may also fall into this group]

إبطاء التعليق على المدونة

يمكن أيضًا لبرامج PHP النصية، مثل التعليق على المدونات، أن تؤدي إلى إبطاء الخادم الخاص بك وتعطيل تجربة المستخدم. إحدى الطرق لإبطاء ذلك هي مطالبة القراء بالتسجيل لترك تعليق. من المحتمل أنهم لن يأخذوا الوقت الكافي لترك التعليق. أو قم فقط بإيقاف تشغيل مربع التعليق في مدونتك واستبداله برابط اشتراك RSS.

التغيير النهائي: PHP إلى HTML

في الماضي، حصلت على زيادة كبيرة في عدد الزيارات من رابط أخبار Google رقم 1، مما اضطرني إلى حفظ المنشور نفسه كملف HTML واستبدال ملف Index.php الموجود على الخادم الخاص بي بملف HTML.

أدى هذا إلى تقليل استنزاف الخادم بشكل كبير وخدم أيضًا القصة التي أراد 99.99% من حركة المرور الخاصة بي رؤيتها خلال فترة ثلاث ساعات. أدت التضحية إلى عدم قراءة القصص الأخرى الموجودة على مدونتي، واستبدالها بالقصة العاجلة، لذا اعتبر هذا الملاذ الأخير (أو قم فقط بإعادة توجيه كل حركة المرور إلى مدونة ديلبرت إذا فشلت كل هذه التقنيات)