ستساعدك المقالة التالية: عيادة تحسين محركات البحث (SEO): أرسل موقعك للحصول على مشورة تحسين محركات البحث (SEO).

يعد SEO Clinic مشروعًا جديدًا نقدمه الآن في Search Engine Journal لمشرفي المواقع ومالكي المواقع الذين لا يختبرون تصنيفاتهم المرغوبة أو المحتملة على Google وYahoo وAsk.com وMSN.

كل أسبوع، سيجتمع فريقنا من خبراء تحسين محركات البحث (SEO) معًا ويقدمون خبرتنا لمساعدة أحد المواقع المحظوظة المختارة في تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بهم. سننشر نصائحنا لموقعك كل يوم ثلاثاء.

عيادة SEO هي أ خدمة مجانية وستتضمن توصياتنا أفكارًا ونصائح حول إنشاء الروابط، والتنقل في الموقع، وسهولة الاستخدام، وكتابة النصوص، وتحسين وسائل التواصل الاجتماعي، وغيرها من التقنيات التي تساعد مواقع الويب في الحصول على تصنيف أعلى للمصطلحات المطلوبة في محركات البحث.

وفقًا لتقليد جلسات Pimp My Site من SES وPimp My Links من Pronet، سنقوم أيضًا بـ Pimp Your SEO مع موظفينا من Resident Pimps of the SEO Clinic:

لورين بيكر : لقد شاركت في تحسين محركات البحث (SEO) منذ ما يقرب من 10 سنوات وتخصصاتي في تحسين محركات البحث (SEO) الأساسية الموجهة نحو محتوى الموقع، والبيانات الوصفية، وبناء الروابط، والبحث المحلي، وتحسين البحث في الأخبار والمدونات، وتسويق الأخبار الاجتماعية.

: لقد شاركت في تحسين محركات البحث (SEO) منذ ما يقرب من 10 سنوات وتخصصاتي في تحسين محركات البحث (SEO) الأساسية الموجهة نحو محتوى الموقع، والبيانات الوصفية، وبناء الروابط، والبحث المحلي، وتحسين البحث في الأخبار والمدونات، وتسويق الأخبار الاجتماعية. كارستن كومبروفسكي : يميل كارستن إلى الميل أكثر إلى الجانب الفني لتحسين محركات البحث، وبناء المواقع التابعة، والعمل مع أنظمة إدارة المحتوى وقواعد البيانات، والنتائج التكميلية، وحتى العمل في القبعة الرمادية في بعض الأحيان.

: يميل كارستن إلى الميل أكثر إلى الجانب الفني لتحسين محركات البحث، وبناء المواقع التابعة، والعمل مع أنظمة إدارة المحتوى وقواعد البيانات، والنتائج التكميلية، وحتى العمل في القبعة الرمادية في بعض الأحيان. جيسيكا بومان : تعد جيسيكا أيضًا خبيرة في تحسين محركات البحث منذ فترة طويلة وينصب تركيزها على سهولة الاستخدام وزيادة التحويلات واستقطاب المستخدمين.

: تعد جيسيكا أيضًا خبيرة في تحسين محركات البحث منذ فترة طويلة وينصب تركيزها على سهولة الاستخدام وزيادة التحويلات واستقطاب المستخدمين. غاريت فرينش : تكمن نقاط قوة غاريت في كتابة النصوص الخاصة بتحسين محركات البحث وتحسين وسائل التواصل الاجتماعي. يقوم السيد فرينش حاليًا بتأسيس شركة جديدة، لذا فإن وقته قليل، إلا أن رؤيته ذات قيمة.

: تكمن نقاط قوة غاريت في كتابة النصوص الخاصة بتحسين محركات البحث وتحسين وسائل التواصل الاجتماعي. يقوم السيد فرينش حاليًا بتأسيس شركة جديدة، لذا فإن وقته قليل، إلا أن رؤيته ذات قيمة. احمد بلال : أحمد متخصص آخر في تحسين محركات البحث والتسويق عبر البحث ويتمتع بخبرة في التدوين الاحترافي واصطياد الروابط وبناء الروابط.

: أحمد متخصص آخر في تحسين محركات البحث والتسويق عبر البحث ويتمتع بخبرة في التدوين الاحترافي واصطياد الروابط وبناء الروابط. ريا دريسديل : تركز Rhea، أحدث القواد المقيم، على دمج تحسين محركات البحث (SEO)، والبحث المدفوع، وتحسين وسائل التواصل الاجتماعي، وتطوير المحتوى، والاختبار المقسم، ومبادرات العلاقات العامة، كل ذلك في حملة واحدة رائعة وفعالة لتحسين محركات البحث (SEO).

: تركز Rhea، أحدث القواد المقيم، على دمج تحسين محركات البحث (SEO)، والبحث المدفوع، وتحسين وسائل التواصل الاجتماعي، وتطوير المحتوى، والاختبار المقسم، ومبادرات العلاقات العامة، كل ذلك في حملة واحدة رائعة وفعالة لتحسين محركات البحث (SEO). جيمي فان هاسيلت : Gemme هو مستشار تسويق عبر الإنترنت يعيش في شنغهاي ويتخصص في تحسين محركات البحث. بفضل قاعدته في الصين وخلفيته الدولية، يستطيع Gemme تقديم بعض أفكار التجميع الخارجية لحملات تحسين محركات البحث.

ستقوم عيادة SEO أيضًا بجلب ضيوف خاصين من وقت لآخر، بعضهم من الأسماء الأكثر احترامًا في SEO، وبعضهم من وحوش SEO الذين يطيرون تحت الرادار، لكنهم يعرفون حقًا أشياءهم.

لذلك، نحن نجلس على فسيفساء جماعية من المعرفة الواسعة بتحسين محركات البحث والتسويق عبر البحث. إذا كان موقعك في حاجة إلى تحسين محركات البحث الأساسية، أو بناء الروابط، أو بناء حركة المرور، أو جمع المزيد من التحويلات المستهدفة، فإن الخضوع لعيادة تحسين محركات البحث هو ما طلبه الطبيب.

للمشاركة في عيادة تحسين محركات البحث (SEO) المجانية التي تقدمها مجلة Search Engine Journal، ما عليك سوى الاتصال بنا وتزويدنا بمعلومات موقعك واحتياجات تحسين محركات البحث (SEO) أدناه. إذا اخترنا موقعك لهذا المشروع، فسوف نتصل بك على الفور.