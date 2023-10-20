ستساعدك المقالة التالية: غامض Zoeller يرفع دعوى قضائية ضد ملف تعريف ويكيبيديا

هل تذكرون فوزي زويلر، لاعب الجولف المثير للجدل الذي تسبب في مشاكل مع تايجر وودز بعد حصوله على لقب الماجستير الأول؟ حسنًا، ظهر Fuzzy في الأخبار مرة أخرى، وهذه المرة يلاحق “المخربين” الذين قاموا بتحرير ملفه الشخصي على ويكيبيديا بفقرة تشهيرية.

من الولايات المتحدة الأمريكية اليوم:

وقال محامي زويلر، سكوت د. شيفتال، إنه رفع دعوى قضائية ضد شركة في ميامي الأسبوع الماضي لأن القانون لن يسمح له بمقاضاة ويكيبيديا ومقرها سانت بطرسبرغ. تزعم الدعوى أن شخصًا ما استخدم جهاز كمبيوتر في شركة Josef Silny & Associates، وهي شركة استشارات تعليمية في ميامي، لإضافة المعلومات إلى ملف تعريف Zoeller على Wikipedia.

تمت إزالة الفقرة المعنية، ولكن تم التقاط المعلومات من خلال مواقع ويب أخرى. وقالت الدعوى إنها زعمت أن زويلر تعاطى المخدرات والكحول وعائلته دون وجود دليل يدعم أقواله. تمت إضافة المعلومات المهينة لأول مرة في أغسطس 2006.

وفقًا للدعوى القضائية، تم “تخريب” الملف الشخصي آخر مرة في 20 ديسمبر من جهاز كمبيوتر بعنوان إنترنت مخصص لشركة Josef Silny & Associates.

هل هذه هي الحالة الأولى لشركة أو فرد يرفع دعوى قضائية ضد شركة أخرى بسبب المعلومات المنشورة على صفحة ويكيبيديا؟

وأتساءل عما إذا كان سيكون هناك تصعيد بعد هذه الدعوى القضائية.