ستساعدك المقالة التالية: فتح محطة وقود: الدليل الشامل (2023)

إن امتلاك محطة وقود هو عمل نفكر فيه عندما نتخيل أن رجل أعمال يدرك ذلك الحلم الأمريكي.

بحسب ال الرابطة الوطنية للمتاجر الصغيرة، هناك أكثر من 120.000 محطة وقود تعمل أيضًا كمتجر صغير في الولايات المتحدة (من بين أكثر من 150.000 محطة)، ويتم تشغيل 62% من المتاجر الصغيرة بواسطة مشغل متجر واحد.

وهذا يعني أن معظم محطات الوقود ليست مملوكة لشركات متعددة المتاجر. إنها مملوكة لمالكين أفراد استثمروا أموالهم الخاصة في أعمالهم.

هل فكرت يومًا في تحقيق حلمك الأمريكي وإنشاء محطة وقود؟

لإرشادك، أجرينا مقابلة مع بونارديب ساندو، الذي ترك وظيفته كمستشار لتكنولوجيا المعلومات قبل 8 سنوات لفتح محطة وقود لشركة شيفرون. لقد ساعدنا في تفصيل العملية، حتى نتمكن من توضيح كيفية القيام بذلك خطوة بخطوة.

قبل أن نقسمها، لاحظ أن مصطلحات محطات الوقود والمتاجر الصغيرة (أو “المتاجر c”) تستخدم أحيانًا بالتبادل. في هذه المقالة، نركز على فتح محطة وقود تتضمن أيضًا متجرًا صغيرًا. يمكنك قراءة مقالتنا حول كيفية فتح متجر صغير للحصول على نصائح رائعة حول هذا الموضوع إذا لم تكن مهتمًا ببيع الوقود.

1. التخطيط الأولي

مثل أي شركة صغيرة، يبدأ فتح مشروع محطة وقود بالتخطيط الدقيق. إن خطة العمل هي أكثر من مجرد مخطط تفصيلي لأفكارك وأحلامك؛ إنه المخطط التفصيلي لعملك والمفتاح لتأمين الأموال التي ستحتاجها لتسيير الأمور. يجب أن تتضمن خطتك أشياء مثل:

تكاليف التشغيل الأولية والمستمرة

الخزانات والمضخات والوقود

المنتجات والمخزون

تكاليف الموقع

تأمين

الرسوم المحاسبية والقانونية

التراخيص والتصاريح

تسويق

يمكنك زيارة موقع إدارة الأعمال الصغيرة الأمريكية للحصول على بعض الأدوات الرائعة التي ستساعدك على كتابة خطة عمل. من المهم أن تتعرف على SBA الآن حيث ستراها مرة أخرى في الخطوة 3: التمويل.

كم يكلف فتح محطة وقود؟

عند الحديث عن التمويل، فإن الدخول في أعمال محطات البنزين ليس بالأمر الرخيص. تتراوح التكاليف الأولية لفتح محطة وقود في المتوسط ​​من 250 ألف دولار إلى 2 مليون دولار حتى بالنسبة لمحطة وقود صغيرة.

أيضًا، ما لم يكن لديك إمكانية الوصول إلى مخزونات كبيرة من محرك البنزينيجب عليك إبرام اتفاقية مع مورد البنزين. وهذا هو العامل X في تحديد السعر الأولي لمحطة الوقود.

هل لديك الأموال اللازمة لفتح موقع مستقل مع المورد الخاص بك أم أنك بحاجة إلى الاستفادة من أموالك عن طريق الدخول في اتفاقية مع امتياز محطة وقود؟

بدلاً من فتح محطة وقود جديدة، يمكنك شراء واحدة جاهزة للعمل. فقط تأكد من البحث في المنطقة أولاً حتى تعرف نوع حجم العملاء المتوقع في الموقع.

كيفية فتح امتياز محطة بنزين

يدخل معظم أصحاب المحطات، بما في ذلك Punardeep، إلى العمل من خلال شراء امتياز محطة وقود. بالشراكة مع أ الامتياز التجاري يمكن أن تخفف بعض الأعباء المالية (ولكن ليس كلها!)، ويمكن أن تكون العلامة التجارية الراسخة بمثابة أداة التسويق الرئيسية الخاصة بك. يشرح بوناردريب،

لحسن الحظ بالنسبة لي، فإن علامة شيفرون التجارية في حد ذاتها لا تحتاج إلى الكثير من التسويق، فالناس يتعرفون على شيفرون وهم مخلصون حتى لو كان ذلك يعني دفع بضعة سنتات إضافية لكل جالون.

ومع ذلك، فإن كل امتياز لمحطة وقود لديه متطلبات مالية مختلفة لفتح موقع (بعضها يزيد عن مليون دولار!) وبعضها يتطلب خلفية في الإدارة أو ريادة الأعمال قبل أن يفكروا فيك.

فيما يلي قائمة ببعض أفضل امتيازات محطات الوقود (وهناك الكثير غيرها)، حتى تتمكن من التحقق من المؤهلات بناءً على خطة عملك:

منتجات وخدمات محطات الوقود

عند التخطيط لمحطة الوقود الخاصة بك، عليك أن تفكر في المنتجات والخدمات التي ترغب في تقديمها بخلاف البنزين. تستخدم محطات الوقود البنزين كإيرادات للحفاظ على استمرارية العمل، ولكن المبيعات داخل المتجر الصغير هي التي تجعل العمل مربحًا. يقول بوناردريب،

المبيعات داخل المتجر هي المكان الذي تجني فيه أموالك الحقيقية، وهوامش الغاز تنافسية للغاية، لذا فهي طريقة جيدة لجذب العملاء إلى المضخة، لكن الحلقة الموجودة بالداخل عندما يأتون لتناول المشروبات الغازية أو الحلوى أو رقائق البطاطس هي المكان الذي يمكنك جعل هذا المال

قم أيضًا بتقييم الخدمات الأخرى غير الأطعمة والمشروبات التي تقدمها محطات الوقود عادةً مثل:

غسيل السيارات

محطات جوية

التبغ

تذاكر اليانصيب

دورات المياه

كل من هذه الخدمات لها تكاليفها الخاصة (التصاريح والصيانة)، ولكنها أصبحت ثابتة في محطات الوقود في جميع أنحاء البلاد.

يمكن أن تؤثر اتفاقية امتياز محطة الوقود الخاصة بك أيضًا بشكل مباشر على قائمة المنتجات والخدمات التي تقدمها. من الأفضل العمل مع أ محامي الذي يتخصص في قانون الامتياز في هذه الحالة.

2. اختر موقع محطة الوقود الخاصة بك بعناية

افتح محطة بنزين 101: موقعك هو المحدد الرئيسي لحجم حركة المرور التي ستجذبها.

من المهم جدًا أنه عندما سألنا بوناردريب، “ما هي أهم 3 نصائح تقدمها للآخرين الذين يفتتحون مشروعًا تجاريًا لمحطة وقود؟” أجاب،

الموقع، الموقع، الموقع.

إن اختيار موقع محطة الوقود لا يشبه تمامًا اختيار موقع وكالة بيع السيارات المستعملة، على الرغم من أننا تناولنا ذلك في القسم 3 من مقالتنا حول كيفية بدء وكالة لبيع السيارات المستعملة.

أنت بحاجة إلى استثمار الكثير من الوقت وربما بعض المال في أبحاث السوق حول الموقع المحتمل لمحطة الوقود الخاصة بك. هنا بعض عوامل التي تساعد في تحديد ما إذا كان الموقع رئيسيًا لأعمال محطات الوقود:

سهولة الوصول من الطريق السريع أو التقاطع الرئيسي

هل يقع على الطريق الرئيسي لتنقلات العمل العامة؟

هل هناك الكثير من المنافسة؟

هل يوجد تجار جملة مثل Sams Club أو Costco؟

هل هناك أعمال بناء حالية أو إنشاءات مستقبلية في المنطقة من شأنها أن تؤثر على تصاريحك أو إمكانية الوصول إليها؟

تقييم موقع الولاية والموقع الفيدرالي والقوانين البيئية لمحطة الوقود

يمكنك قراءة المزيد معلومات مفصلة من شركة ConocoPhillips فيما يتعلق بهذه العوامل، ولكن الأمر متروك لك في النهاية، بوصفك صاحب العمل، لتقييم موقعك بعناية.

نصيحة رائعة هي العثور على موقع محطة وقود في حي جديد ومتطور. من الناحية المثالية، حاول العثور على مكان خارج المدينة مباشرةً قبل إنشاء المنطقة بالكامل.

سيتعين على العديد من الأشخاص في هذا النوع من الأحياء التنقل إلى المدينة ويحتاجون إلى الوقود للوصول إلى وظائفهم. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون قادرًا على العثور على عقارات أرخص في هذه المناطق.

من يملك الخزانات والمضخات؟

قم بدراسة هذا القسم لأنه العنصر الأكثر أهمية الذي يمكن أن يؤدي إلى نجاح أو فشل أعمال محطة الوقود الخاصة بك بصرف النظر عن الموقع الفعلي.

من الواضح أن الغاز هو دم الحياة لمحطات الوقود. إنه مصدر الإيرادات الأساسي وأداة التسويق التي تحتاجها لمواصلة العمل وتحقيق الأرباح. وهذا يعني أنه يجب عليك تقييم ملكية الخزانات والمضخات في موقع محتمل قبل الشراء أو الإيجار.

لا يمتلك العديد من أصحاب محطات الوقود هذه الأصول ويقومون بدلاً من ذلك بتأجيرها من صاحب الامتياز أو من مالك العقار. إذا كنت تشتري محطة وقود، فتأكد مما إذا كانت الخزانات والمضخات متضمنة في البيع أم لا. إذا كنت تستأجر محطة، اطلب من محامٍ مراجعة شروط اتفاقية الخزانات والمضخات بدقة.

والأهم من ذلك، التحقق من تاريخ خزانات ومضخات محطة الوقود. العديد من أصحابها خسروا أعمالهم بسبب شراء أو استئجار الخزانات و/أو المضخات معيب أو لا يتوافق مع لوائح الدولة.

التقييم البيئي

يحتاج أصحاب الأعمال الذين يتطلعون إلى فتح محطة وقود إلى الحصول على المرحلة الأولى التقييم البيئي موقعهم. يجب إكمال هذا التقييم من قبل أ المهنية البيئية (جيولوجي أو مهندس) الذي سيحدد التاريخ البيئي لموقعك والممتلكات المجاورة.

هنا مثال على التقييم الحقيقي.

هذه الوثيقة ضرورية لسببين رئيسيين:

يجب أن يعرف المحامي العقاري المؤهل الذي يتمتع بخبرة في التعامل مع اتفاقيات محطات الوقود هذه الجملة. ومع ذلك، فإن الأمر متروك لك للتأكد من وجود ذلك في اتفاقية الشراء لأنها الطريقة الوحيدة التي ستتمكن من خلالها بشكل قانوني من الانسحاب من عملية البيع والاحتفاظ بأي ودائع.

3. تسجيل أعمال محطة الوقود

تشكيل أ كيان تجاري هي الخطوة التالية في بدء محطة وقود. ومع ذلك، قبل تشكيل هيكل عملك، تأكد واستشر المحامي الخاص بك لمعرفة نوع العمل الأفضل بالنسبة لك (شراكة محدودة، ملكية فردية، شركة ذات مسؤولية محدودة، أو مؤسسة).

لا يُنصح بالعمل كمالك وحيد إذا كنت ستفتح محطة وقود. هناك العديد من المخاطر القانونية التي قد تكون مرتبطة بك شخصيًا إذا حدث شيء ما في موقعك (السرقة، التسريبات، الحوادث، إلخ…).

يختار معظم أصحاب محطات الوقود تشكيل أ شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ.م.م) لأنه يمنحهم بعضاً من المزايا الضريبية والتجارية تستخدم من قبل ملكية فردية وشركة. بالإضافة إلى ذلك، فإنهم عادةً ما يلعبون رسومًا أقل. ومع ذلك، قد يكون الحصول على قرض أكثر صعوبة.

أخيرًا، عليك اختيار اسم النشاط التجاري و التقدم بطلب للحصول على رقم هوية صاحب العمل مع مصلحة الضرائب ودولتك.

4. تمويل محطة الوقود الخاصة بك

لبدء محطة وقود، تحتاج إلى المال، والكثير منه. بناء محطة وقود وحدها يمكن تشغيلها أكثر من 350 ألف دولار (وهذا في أيداهو!)، وإذا كنت ستشتري محطة وقود، فيمكن أن يكون السعر هو نفسه أو أكثر بناءً على الموقع.

وعندما سُئل عن كيفية تمويل محطة الوقود الخاصة به، قال بونارديب:

لقد ساعدتني مدخراتي وعائلتي في سداد الدفعة الأولى، وحصلت أيضًا على قرض من إدارة الأعمال الصغيرة (SBA) لبدء مشروع محطة الوقود.

قروض SBA

إدارة الأعمال الصغيرة لديها برامج القروض لمساعدة الشركات الصغيرة، مثل محطات الوقود، على البدء. لن يقوموا بإقراضك المال مباشرة، أنت صاحب العمل. وبدلاً من ذلك، يعملون مع مؤسسات أخرى لتقليل مخاطر القرض من خلال دعمه بنسبة تصل إلى 85%.

تتمثل فائدة الحصول على قرض لمحطة الوقود الخاصة بك من SBA في أن لديها دفعات مقدمة منخفضة وشروط سداد طويلة وبأسعار فائدة معقولة. ومع ذلك، قد يُطلب منك تقديم مبلغ كبير من الضمانات على القرض، وقد يكون من الصعب تأمين القروض وتتضمن الكثير من الأعمال الورقية ووقت انتظار طويل للموافقة عليها.

قرض تجاري من أحد البنوك (تقليدي)

مع الائتمان الجيد، يمكنك التقدم بطلب للحصول على قرض تجاري تقليدي من أحد البنوك. ومع ذلك، نظرًا لأن البنك يتحمل كامل مخاطر القرض، لذلك لديهم معايير عالية فيما يتعلق بمتطلباتهم.

هذا يعني أنك ستحتاج إلى حوالي 15 إلى 20% من الأموال الأولية للبدء بدرجة ائتمانية أعلى من 700، أو أن تكون على استعداد لتقديم أصول شخصية أخرى (الممتلكات والمعدات وما إلى ذلك) كضمان.

والخبر السار هو أن الموافقات على القروض التجارية الصغيرة في المؤسسات المالية الكبيرة وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في العام الماضي.

ما مدى ربحية محطات الوقود؟

ستتوقف قدرتك على سداد هذه القروض على ربحية عمليتك. وقد يظهر بحث سريع قصص رعب حول ربحية محطة الوقود التي يمكن أن تبدو مزعجة.

ومع ذلك، تحدثنا مع بوناردريب حول هوامشه وقال:

نحن نحقق هامشًا يتراوح بين 30-40% في المتوسط.

لذا، هناك شيئان يحددان ربحية محطة الوقود: أنت وموقعك.

هناك العديد من المالكين الذين لم يبذلوا العناية الواجبة عندما دخلوا في أعمال محطات الوقود ويعانون الآن من عواقب الهوامش في نطاق 1-2٪. ومع ذلك، فإن العديد من الشركات الأخرى، مثل Punardreep، تحقق أرباحًا تتراوح بين 5 إلى 30٪ كل شهر.

يمكن أن تكون محطات الوقود مربحة إذا تم إعدادها لتحقيق النجاح.

5. الإعداد للنجاح: عقود موردي الغاز والتكنولوجيا والموظفين

إن معرفة العناصر التي من شأنها أن تزيد أو تقلل من ربحية محطة الوقود الخاصة بك هي المفتاح لبدء محطة الوقود. ستحتاج إلى التفاوض على عقود الموردين، وتجهيز موقعك وتحديثه بأحدث التقنيات، وتقييم تكاليفك المستمرة باستمرار لإعداد محطتك لتحقيق النجاح.

عقود موردي محطات الوقود

لقد ذكرنا الموردين سابقًا، ولكن من المهم فهم كيفية إدارة إعادة تعبئة إمدادات الغاز لديك العوامل التي تحدد أسعار الغاز.

الأمر متروك لك للبحث عن موردي الوقود بالجملة المحليين (أو مسوقي البترول) في منطقتك لمعرفة من لديه أفضل الأسعار للوقود الخاص بك لأن موردي الغاز غالبًا ما يكسبون المال من النسبة المئوية لمبيعاتك. تحتاج إلى مقارنة الأسعار لتعظيم الأرباح.

على سبيل المثال، إذا كان موقعك بالقرب من دالاس، فيمكنك الاتصال وقود SEI أو زيت مارتن إيجل.

ومع ذلك، إذا كنت في اتفاقية امتياز، فقد يُطلب منك الشراء من بائعين محددين لأن لديهم اتفاقية مسبقة. تمتلك Punardreep موقعًا لشركة Chevron وبالتالي يتعين عليها تزويدها بغاز Chevron بأسعارها المحددة.

يعد الغاز بمثابة مصدر إيرادات لمحطات الوقود وليس صانع الربح الرئيسي، ولكن إذا تمكنت من زيادة هوامش ربحك من 0.01 دولار لكل دولار إلى 0.03 دولار أو 0.05 دولار، فسوف يزيد ذلك على المدى الطويل.

تكنولوجيا

وأوضح لنا بوناردريب،

التكنولوجيا: إنها أفضل صديق لك. سواء أكان ذلك أفضل أنظمة الكاميرات، أو أنظمة نقاط البيع، استخدم الأفضل في الصناعة لأن الاستثمار في التكنولوجيا الجيدة لن يمنحك فقط بيانات في الوقت الفعلي حول ما يحدث في متاجرك، بل يمكنك الوصول إلى كل تلك البيانات في راحة يدك.

قبل أن تبدأ محطة وقود، ذكّر نفسك أن التكنولوجيا لن تختفي، وأنه من الأفضل استخدامها لصالحك بدلاً من الاستغناء عن الأجهزة والبرامج الرخيصة الموجودة في موقعك. في نهاية المطاف، سيبدأ في التأثير سلبًا على هوامش الربح الخاصة بك.

فيما يلي قائمة بأفضل أنظمة نقاط البيع لمحطات الوقود:

هذه قائمة بأهم موفري أنظمة الكاميرات، لكن اعمل مع شركة كاميرات أمنية موثوقة للمساعدة في إعداد كل شيء.

الموظفين وخدمة العملاء

الرواتب والإيجار هما أكبر نفقاتي المستمرة،

يقول بوناردريب. إذا كان أحد أكبر نفقاتك هو التفاعل مع العملاء كل يوم، فتأكد من تعيين شخص يعكس قيمك ويقدم خدمة عملاء مذهلة.

في الواقع، إنه خطأ واحد قال بوناردريب إنه يتمنى تجنبه عندما بدأ لأول مرة.

يعد توظيف الموظفين جزءًا مهمًا لأنهم يمثلون عملك. من المهم وجود خدمة عملاء جيدة. لقد قمت بتعيين بعض الأشخاص الذين لا يمثلون قيمي، ولم يكونوا مناسبين لواجهة العمل؛ لذلك كان علي أن أتخلص منهم.

إذا لم يكن شخص ما على استعداد لمساعدة عملائك والعناية بهم، فيجب أن تكون مستعدًا لإجراء بعض التخفيضات. وبخلاف ذلك، قد ترى تأثيرًا مباشرًا على هوامش الربح الخاصة بك.

6. التصاريح والتراخيص والتأمين

الآن بعد أن تعرفت على جوانب فتح محطة وقود، دعنا نلقي نظرة على التصاريح والتراخيص والتغطية التأمينية التي تحتاجها عند بدء تشغيل محطة وقود فعليًا.

كيف أبدأ محطة وقود؟

تختلف التصاريح والتراخيص الخاصة بمحطة الوقود من ولاية إلى أخرى. ومع ذلك، فإن أصحاب الأعمال في محطات الوقود مسؤولون عن التأكد من امتثال كل شيء. تتضمن بعض التصاريح والتراخيص القياسية ما يلي:

كل ولاية – وأحيانًا مقاطعة و/أو مدينة – لديها قوانين ورسوم ترخيص خاصة بها. من المفترض أن يوجهك البحث السريع عن ولايتك و/أو مقاطعتك باستخدام الترخيص المطلوب إلى الصفحة الصحيحة.

الأهم من ذلك، أن كل ولاية تتطلب منك التقدم بطلب للحصول على ترخيص منفذ البيع بالتجزئة لوقود السيارات عند بدء تشغيل محطة وقود. إنها الرخصة الضريبية التي تحتاجها لبيع وقود السيارات في ولايتك. قد يختلف العنوان قليلاً حسب الولاية (يُسمى فقط a رخصة وقود السيارات في ماساتشوستس)، ولكن تحقق من الموقع الإلكتروني لحكومة ولايتك للحصول على التطبيق المناسب.

هنا ميشيغان, فرجينيا، و نيو جيرسي إذا كنت تعيش هناك!

وأخيرًا، عليك مراجعة وكيل التأمين المؤهل بشأن ذلك تأمين عمل قبل البدء في تشغيل محطات الوقود. محطة الوقود هي عمل تجاري معروف بوجود الكثير من المخاطر المالية مثل السرقة والإصابة (الموظف أو العميل) وتعطل المعدات وتلف الممتلكات. في أي من تلك المواقف المؤسفة، تريد تغطية محطة الوقود الخاصة بك لحماية أصولك.

7. التسويق

يعد لفت انتباه العملاء إلى محطة الوقود الخاصة بك أمرًا ضروريًا لتنمية أعمالك. حتى مع وجود موقع متميز، تحتاج محطات الوقود إلى الكثير من التسويق والعروض الترويجية للحفاظ على هوامش أرباحها مرتفعة.

الحصول على لاحظت!

هناك طريقة رائعة لجذب انتباه محطة الوقود الخاصة بك وهي من خلال اللافتات. لقد رأيت اللوحات الإعلانية العملاقة لمحطات الوقود في جميع أنحاء البلاد، وهناك سبب لذلك. العديد من العملاء المحتملين يقودون سياراتهم إلى أقرب محطة وقود، لذلك تريد منهم أن يعرفوا أن محطة الوقود الخاصة بك قريبة وجاهزة للعمل.

فيما يلي قائمة بأفضل شركات الإعلان الخارجي في الولايات المتحدة

العروض الترويجية

كما تعلم، مجرد توقفك عند محطة الوقود، لا يعني أنك ستشتري أي شيء آخر غير الوقود. ولكن كما تعلمنا، أعلى هامش ربح لديك ليس على الغاز الخاص بك. إنه في المتجر الصغير. لجذب العملاء المحتملين، قدم عروضًا ترويجية لحملهم على إنفاق المزيد من المال. يقترح بوناردريب ،

أحد الأشياء التي نقوم بها هو تقديم عروض للعملاء مثل “2 مقابل 4 دولارات” على المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة وما إلى ذلك… أيًا كان ذلك، فإن هذا يدفع الأشخاص دائمًا إلى شراء المزيد. إنها استراتيجية فعالة، حيث تقدم عروضًا ترويجية متعددة طوال الوقت.

عبر الإنترنت وتحسين محركات البحث للخرائط

لا يفكر معظم الناس في امتلاك موقع ويب رائع عند فتح محطة وقود. لكن الهدف الأساسي من امتلاك موقع ويب ليس أن يكون جذابًا من الناحية المرئية (على الرغم من أن ذلك يساعد!)؛ الهدف هو الحصول على أعلى مرتبة ممكنة في عمليات البحث على خرائط Google.

عندما يبحث شخص ما عن محطة وقود على هاتفه، فأنت تريد أن يكون متجرك هو الذي يظهر أولاً وبشكل بارز. قد يكون من مصلحتك العمل مع مشرف موقع مؤهل إذا لم تكن على دراية بأشياء مثل التسويق عبر الويب وتحسين محركات البحث.

أصبح العثور على مشرف موقع متخصص في خرائط Google أمرًا سهلاً هذه الأيام بفضل قوة الإنترنت. يستخدم هذا الدليل للمساعدة في بحثك. فهو يحدد كافة الخطوات ويساعدك على تحديد سعر عادل.

8. كم يجني صاحب محطة الوقود؟

بمجرد تطوير خطة العمل، وتأمين التمويل، وتأمين جميع التصاريح الخاصة بك، فإن محطة الوقود الخاصة بك جاهزة للعمل! لقد تحدثنا بالفعل عن ربحية محطة الوقود، ولكن قد تتساءل عن مقدار هذا الربح الذي يذهب إلى جيبك.

يدرك معظم أصحاب الأعمال في محطات الوقود أنهم آخر شخص يتم الدفع له بعد النفقات وأن رواتبهم تتوقف على مدى نجاح العمل. وبسبب ذلك، ليس هناك الكثير من البيانات المرتبطة مباشرة بلقب مالك محطة الوقود.

ومع ذلك، فإن موقع Salary.com لديه إحصائيات حول راتب مدير محطة وقود. والخبر السار هو أنهم يكسبون أكثر من 100 ألف دولار سنويًا في المتوسط ​​من محطة الوقود الخاصة بهم. يمكنك استخدام هذه المعلومات وفقًا لهوامش الربح المثالية لديك لإجراء تقدير تقريبي لأرباحك المحتملة.

سواء كنت تنوي شراء محطة وقود أو فتح محطة وقود من خلال حق الامتياز، فإن فتح محطة وقود هو أحد المساعي الريادية الكلاسيكية التي زودت العديد من الأمريكيين بطريقتهم لتحقيق الحلم الأمريكي.

وفي هذا الصدد، سنتركك مع نصيحة أخيرة بخصوص محطات الوقود من بونارديب:

كن منفتحًا لاستكشاف العروض الخاصة بك. تقديم منتجات جديدة لا يحملها الآخرون. اسأل العملاء عما يبحثون عنه واحصل عليه في المتجر ليشتروه.

هل لديك أي خبرة في عمليات محطات الوقود لمشاركتها؟