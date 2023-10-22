ستساعدك المقالة التالية: فرصة عمل في SearchBlog وFM Media التابع لجون باتيل

فرصة عمل في SearchBlog وFM Media التابع لجون باتيل

يجب على أي شخص شغوف بالبحث والتدوين ويريد العمل لدى أحد الصحفيين والمدونين الأكثر شهرة في مجال التكنولوجيا في البلاد أن يكون مهتمًا بهذا المنصب:

مساعد التحرير، وزير الخارجية؛ محرر مساعد، SearchBlog، سوساليتو، كاليفورنيا

يجمع هذا المنصب المختلط بين وظيفة نصف الوقت لمساعدة FM في إبقاء مؤلفيها سعداء، والعمل مع مؤسس FM من خلال موقعه الشخصي، Searchblog.

يدور دور مساعد التحرير في Federated Media حول رعاية المؤلفين – وإبقائهم سعداء، والتأكد من أنهم يعرفون ما يحدث ويشعرون بالراحة مع FM. يتابع مساعد التحرير عن كثب عددًا متزايدًا من المؤلفين، ويدفع كل منهم إلى الأمام في سلسلة متواصلة من التعامل مع شبكة وسائل الإعلام الموحدة. سيرسل المساعد التعليمات والطلبات، وسيتابع مع المؤلفين للتأكد من فهم التعليمات والطلبات وتنفيذها.

دور Searchblog هو حيث يصبح المحرر مؤلفًا بنفسه. سيقضي المحرر المساعد حوالي نصف الوقت في العمل بشكل وثيق مع مؤلف Searchblog في نشر القصص الجديدة وإعداد التقارير وكتابة المنشورات للنشر والمزيد.

يكتب جون “Searchblog هو شغفي. إنه أيضًا جحيم للكثير من العمل. وبقدر ما أود أن أدعي أنني أقوم بأفضل عمل في العالم، فمن الواضح أنني لست كذلك – هناك الكثير الذي أود القيام به…. بمعنى آخر، أنا أبحث عن شخص مميز يريد أن يصبح محررًا مساعدًا في Searchblog. وللمساعدة في تحقيق ذلك، أنا منفتح على جعلها وظيفة بدوام كامل، من خلال دمجها مع دور في FM لمساعدة مؤلفينا“.

قد تكون إدارة شركة ومدونة بحث أمرًا مرهقًا في بعض الأحيان، وأشعر بألم جوني بوي. إذا كنت مهتمًا بالمنصب فإنني أوصي بشدة بالاتصال بـ Battelle عبر الرابط أعلاه. بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن تحصل على بعض المزايا الرائعة في Google وYahoo وMSN إلى جانب بناء علاقة لا تقدر بثمن مع قائمة المدونين والناشرين 🙂