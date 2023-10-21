ستساعدك المقالة التالية: فرق بحث Yahoo مع أجهزة كمبيوتر HP

فرق بحث Yahoo مع أجهزة كمبيوتر HP

وقعت ياهو شراكة أخرى لشريط أدوات البحث وتوزيع الصفحات الرئيسية مع شركة تصنيع أجهزة كمبيوتر كبيرة، هذه المرة شركة هيوليت باكارد. وتعد صفقة ياهو/إتش بي هي الثانية التي يتم الإعلان عنها هذا الشهر، حيث شكلت ياهو وأيسر شراكة مماثلة في 14 سبتمبر.

ستقوم صفقة Yahoo-HP بتوزيع أشرطة أدوات Yahoo على جميع أجهزة كمبيوتر HP في الولايات المتحدة وأوروبا بالإضافة إلى عرض صفحة رئيسية افتراضية مخصصة لـ Yahoo.com لمستخدمي HP. سيتم أيضًا تضمين روابط سريعة إلى Yahoo Mail وFinance وNews.

بمجرد إطلاقها، ستكون Yahoo هي خدمة البحث المفضلة في متصفح Internet Explorer 7 المرتقب على جميع أجهزة كمبيوتر HP في أمريكا الشمالية.

“إن الشراكة مع شركة مثل HP، التي كانت رائدة في صناعتها لسنوات عديدة، تضع Yahoo! في وضع ممتاز لنكون قادرين على توزيع عروضنا الأكثر اعتماداً على نطاق واسع، مثل Yahoo! البحث وياهو الجديد! وقال دان روزنسويج، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة ياهو! Inc. “تعد هذه العلاقة عنصرًا هامًا في إستراتيجية Yahoo! الشاملة للدخول في شراكة مع العلامات التجارية العالمية الرائدة والتي ستمكننا من توسيع نطاق منتجاتنا وخدماتنا إلى المجتمع العالمي لمستخدمي الإنترنت.”

ينشر آرون وول بيانًا مثيرًا للاهتمام على Threadwatch: مع عدم كفاءة Yahoo! يعمل البحث على تحقيق الدخل من حركة المرور، ومن المحير بعض الشيء كيف يمكنهم حتى تحمل تكاليف الفوز بشراكات توزيع كبيرة.

وهذا يجعل المرء يتساءل أيضًا عن مدى ثقة Yahoo في منصة Yahoo Search Marketing الجديدة وقدرتها على إحداث ثورة في تحقيق الدخل من Yahoo Search.

ومع تفضيل كل من Acer وHP لشركة Yahoo بدلاً من Google (أو أي منافس آخر)، فمن المحتمل أن تكون جميع الشركات المعنية واثقة تمامًا.