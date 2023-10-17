ستساعدك المقالة التالية: فقد دليل ياهو تصنيف الصفحات الخاص به: عقوبة أم لا؟

فقدت صفحات دليل Yahoo نظام PageRank الخاص بها في Google (نظام تصنيف الصفحات لشريط أدوات Google) وتعرض الآن مربع PageRank باللون الرمادي.

على سبيل المثال، لا تحتوي صفحة دليل Yahoo للترفيه حاليًا على نظام تصنيف الصفحات:

هل فقد دليل Yahoo نظام تصنيف الصفحات الخاص به؟

نظرًا لكوننا حجر الزاوية في بناء الروابط في الأساس المتين للإنترنت، أجد أنه من المستبعد جدًا ومن المثير للسخرية إلى حد ما أن تفرض Google عقوبة PankRank على دليل Yahoo لبيع الروابط، خاصة عندما تبيع الوقت الذي يستغرقه المراجعة التحريرية الاحترافية.

وضع مات كاتس من Google بنفسه قانون الدليل المدفوع على مدونته أبريل الماضي :

سأحاول تقديم بعض القواعد الأساسية للتفكير فيها عند النظر إلى الدليل. عند النظر في تقديم إلى دليل، أود أن أطرح أسئلة مثل:

هل يرفض الدليل عناوين URL؟ إذا اجتاز كل عنوان URL مراجعة، يصبح الدليل أقرب إلى قائمة الروابط أو موقع الارتباط المجاني للجميع.

ما هي نوعية عناوين URL في الدليل؟ لنفترض أن أحد المواقع يرفض 25% من عمليات الإرسال، ولكن عناوين URL المقبولة/المدرجة لا تزال منخفضة الجودة أو غير مرغوب فيها. هذا لا يتحدث جيدًا عن جودة الدليل.

وإذا كان هناك رسوم فما هو الهدف من الرسوم؟ بالنسبة للدليل عالي الجودة، تكون الرسوم في المقام الأول مقابل الوقت/الجهد الذي يبذله شخص ما لإجراء تقييم حقيقي لعنوان URL أو الموقع.

أود أن أقول أن ياهو يجتاز جميع الاختبارات.

إذا كانت هذه عقوبة من جوجل، فإنها ستبدو بمثابة صفعة على وجه ياهو والبحث نفسه، حيث كان دليل ياهو هو الرؤية الأصلية لتصفح الويب التي أدت في النهاية إلى تحديد الجودة والبحث على الويب الذي تم تحريره بواسطة الإنسان. أعني أن هذا ليس دليل بيع بريد عشوائي لدليل phpLinks على DigitalPoint، بل هو دليل Yahoo! 🙂

نأمل أن نحصل على بعض الكلمات من Google حول ما يحدث هنا.

تحديث : تؤكد Google أنه لم يكن هناك أي فقدان لتصنيف الصفحات في دليل Yahoo (يُرجى الاطلاع على التعليق أدناه).